Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября

В Украине в субботу, 14 ноября, подешевел премиальный бензин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинг цен на АЗС и данные Консалтинговой группы "А-95".

Между тем стоимость автогаза продолжает расти, несмотря на общую тенденцию к удешевлению бензина и дизельного топлива.

Детали

По состоянию на утро 14 ноября украинский рынок топлива демонстрирует разнонаправленную динамику. На фоне снижения оптовых котировок бензина и дизельного топлива отдельные сети АЗС начали пересматривать розничные цены. Но сразу подчеркнем, что масштабного удешевления у всех операторов пока не произошло.

Наиболее существенные изменения произошли в государственной сети "Укрнафта". Там премиальный бензин А-95 Energy подешевел сразу на 3 грн за литр — с 89,90 до 86,90 грн. В результате его стоимость сравнялась с ценой обычного бензина А-95 в этой сети. Остальные виды топлива на АЗС этой сети остались на прежнем уровне. В частности, бензин А-92 стоит 84,90 грн/л, стандартное дизельное топливо — 102,90 грн/л, премиальное Diesel Energy — 104,90 грн/л, а автогаз — 60,90 грн/л.

Изменения произошли и в сети UPG. Там стоимость стандартного дизельного топлива EURO DIESEL снизилась на 34 копейки — до 101,56 грн/л. Бензин А-95 на АЗС UPG сейчас стоит 86,90 грн/л, премиальный А-95+ — 89,90 грн/л, бензин А-100 — 97,90 грн/л, а премиальное дизельное топливо — 104,90 грн/л. Между тем автогаз на заправках этой сети подорожал на 1 грн — до 61,90 грн/л.

В сети KLO на 10 копеек подешевел автогаз — до 62,90 грн/л. Цены на бензин и дизельное топливо остались неизменными: А-95 стоит 84,90 грн/л, А-95+ — 92,60 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л.

В то же время крупные сети OKKO, WOG и SOCAR не пересматривали ценники по сравнению с предыдущим днем.

Сколько стоят бензин, дизельное топливо и автогаз в крупных сетях

По данным мониторинга по состоянию на 14 ноября, на АЗС OKKO и WOG обычный бензин А-95 продают по 90,90 грн/л, премиальный А-95+ — по 93,90 грн/л. Стандартное дизельное топливо в обеих сетях стоит 105,90 грн/л, премиальное — 108,90 грн/л. Стоимость автогаза на OKKO составляет 63,90 грн/л, на WOG — 63,50 грн/л.

В сети SOCAR бензин А-95 стоит 91,90 грн/л, премиальный NANO 95 — 94,90 грн/л, а NANO 100 — 102 грн/л. Дизельное топливо продают по 106 грн/л, премиальное — по 109 грн/л. Автогаз стоит 63,90 грн/л.

Среди представленных в мониторинге сетей самую низкую цену на стандартный бензин А-95 предлагает KLO — 84,90 грн/л. А на АЗС "БРСМ-Нафта" этот вид топлива стоит 85,99 грн/л, дизельное топливо — 101,99 грн/л. Автогаз водителям предлагают по цене 58,99 грн/л.

Как изменились средние цены на топливо в Украине

Согласно последним опубликованным данным Консалтинговой группы "А-95", по состоянию на 13 ноября средняя стоимость бензина А-95 в Украине составляла 88,08 грн/л. За сутки он подешевел на 18 копеек. Премиальный бензин А-95+ стоил в среднем 91,07 грн/л, что на 76 копеек меньше, чем в предыдущий день. Дизельное топливо подешевело на 35 копеек — до 103,24 грн/л.

В то же время бензин А-92 незначительно подорожал — на 8 копеек, до 84,78 грн/л. Средняя цена автомобильного газа выросла на 10 копеек и достигла 61,79 грн/л.

Как свидетельствуют данные отраслевого издания Enkorr, в течение 9–13 ноября средняя стоимость бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 1,50 грн/л, а дизельного топлива — на 1,30 грн/л. В то же время автомобильный газ за этот период подорожал на 1,28 грн/л.

Бензин и дизельное топливо завершили рабочую неделю со снижением цен, тогда как автогаз продемонстрировал противоположную тенденцию.

Напомним

Днем ранее, 13 ноября, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что цены на топливо в Украине снизятся, когда поступят новые запасы по более низким ценам.