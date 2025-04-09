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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29149 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Также есть информация о скоростной цели в Сумской области.

Война • 3 апреля, 11:05 • 9643 просмотра

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы тревоги.

Война • 13 марта, 10:45 • 20807 просмотра

Воздушные Силы сообщают о взлете российского МиГ-31К

Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Гражданам рекомендовано следить за сообщениями и не игнорировать воздушную тревогу.

Война • 7 марта, 03:44 • 29145 просмотра

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал», что создает ракетную опасность на всей территории страны.

Война • 3 марта, 09:52 • 33448 просмотра

СБУ сообщила о подозрении российскому чиновнику, который руководит поставками боевых самолетов армии рф

СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.

Война • 27 февраля, 12:05 • 25673 просмотра

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Украину тем временем прибыли европейские лидеры на третью годовщину вторжения рф.

Война • 24 февраля, 09:14 • 26665 просмотра

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности на всей территории страны.

Общество • 8 января, 08:38 • 20535 просмотра

В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы от МиГ-31К

Воздушные Силы ВСУ сообщили об объявлении масштабной воздушной тревоги на территории Украины. Причиной стала возможная угроза запуска истребителя МиГ-31К.

Война • 31 декабря, 06:02 • 26241 просмотра

Украина передала США доказательства использования западной электроники в российских БПЛА

Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных компонентов в российском оружии. Обнаружены иностранные детали в БПЛА "Орлан-10", включая системы наведения и навигации.

Война • 20 декабря, 13:16 • 19238 просмотра

По Украине снова воздушная тревога: ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Ранее ПВО сбила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки.

Война • 20 декабря, 10:26 • 19041 просмотра

Армия рф выпустила по Киеву 8 ракет: обломки упали в трех районах

россия осуществила комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив 8 ракет «Кинжал» и «Искандер». Обломки повредили здания и вызвали пожары в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.

Война • 20 декабря, 06:40 • 17593 просмотра

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Воздушные Силы ВСУ объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Война • 20 декабря, 04:41 • 19242 просмотра

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГа

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Причиной стало обнаружение взлета вражеского истребителя МиГ-31К.

Война • 3 декабря, 08:31 • 19291 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГПСУ

ГНСУ сообщает о стабильной ситуации на границе с беларусью, несмотря на угрожающее направление. В октябре на аэродроме "Мачулищи" разместили российский МиГ-31К с возможностью нести "Кинжалы".

Война • 29 ноября, 08:00 • 17498 просмотра

рф все же запустила по Украине МБР "Рубеж"?: в Defense Express заявили о демонстрации возможности ядерного удара

россия осуществила запуск МБР из астраханской области вместе с другими ракетами во время атаки 21 ноября. Эксперты считают это демонстрацией возможности ядерного удара.

Война • 21 ноября, 10:24 • 21005 просмотра

Утренняя атака рф на Днепр: россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101

21 ноября рф осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты. ПВО сбила 6 ракет Х-101, информация о пострадавших не поступала.

Война • 21 ноября, 07:29 • 16810 просмотра

Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов

Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.

Война • 17 ноября, 13:20 • 36171 просмотра

"У россиян все готово к массированным обстрелам": в ЦПД СНБО объяснили отработку врагом тактики пусков с имитацией

Руководитель ЦПД СНБО сообщил о готовности рф к массированным обстрелам и накоплению ракет на аэродромах.

Война • 11 ноября, 07:41 • 17033 просмотра

Киев пережил 4,5-часовую тревогу из-за атаки рф дронами: что известно

рф поднимала в воздух самолеты Ту-95МС и МиГ-31К с «Кинжалами», что вызвало воздушную тревогу. Силами ПВО было уничтожено около 10 вражеских дронов, которые угрожали Киеву, обошлось без разрушений.

Война • 11 ноября, 07:29 • 26551 просмотра

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Воздушные силы ВСУ объявили ракетную угрозу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».

Война • 6 ноября, 12:15 • 23914 просмотра

Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому «Липецк-2» - Генштаб

Украинские силы атаковали военный аэродром «Липецк-2» и завод им. Свердлова в России. Целями были склады боеприпасов, топливо и авиатехника на аэродроме, а также производство взрывчатых веществ на заводе.

Война • 20 октября, 12:14 • 34319 просмотра

Атака рф на Николаев: жителей поврежденных домов планируется отселить

Во время ракетной атаки на Николаев повреждены дома, рынок и инфраструктурный объект, коммунальщики работают над ликвидацией последствий, планируется отселение жителей.

Война • 15 октября, 08:40 • 21643 просмотра

В Николаеве прогремел взрыв после предупреждения о ракетной опасности

В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги по всей Украине. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Война • 15 октября, 08:10 • 34212 просмотра

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за зафиксированного взлета истребителя МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для всей страны.

Война • 11 октября, 20:32 • 27022 просмотра

В беларусь прилетел второй российский МиГ-31К - "Гаюн"

На аэродроме «мачулищи» в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф. Этот самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».

Война • 10 октября, 10:53 • 16128 просмотра

В Беларусь впервые за 1,5 года прибыл истребитель МиГ-31К пкс рф - «Беларускі Гаюн»

Российский истребитель МиГ-31К, способный нести ракеты «Кинжал», прилетел на аэродром «Мачулищи» в Беларуси. Это первый прилет такого самолета в Беларусь с апреля 2023 года.

Война • 9 октября, 15:25 • 17267 просмотра

Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.

Война • 7 октября, 08:20 • 17766 просмотра

Хмельницкая область утром подверглась ракетной атаке рф, попаданий по инфраструктуре не было - ОВА

Утром 7 октября российские войска нанесли ракетную атаку на Хмельницкую область. Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было, пострадавших нет, также силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed».

Война • 7 октября, 07:27 • 15106 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.

Война • 7 октября, 06:11 • 20105 просмотра

В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона. Зафиксированы пуски ракет Х-47М2 «Кинжал» с носителей МиГ-31К. Председатель КГВА призывает находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Война • 7 октября, 05:40 • 15943 просмотра