Хмельницкая область утром подверглась ракетной атаке рф, попаданий по инфраструктуре не было - ОВА

Утром 7 октября российские войска нанесли ракетную атаку на Хмельницкую область. Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было, пострадавших нет, также силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed».