Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей стране из-за взлета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Также есть информация о скоростной цели в Сумской области.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал". Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы тревоги.
Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Гражданам рекомендовано следить за сообщениями и не игнорировать воздушную тревогу.
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал», что создает ракетную опасность на всей территории страны.
СБУ сообщила о подозрении директору российской авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю за пособничество в ведении войны. Под его руководством с начала вторжения произведено более 100 боевых самолетов для атак на Украину.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Украину тем временем прибыли европейские лидеры на третью годовщину вторжения рф.
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности на всей территории страны.
Воздушные Силы ВСУ сообщили об объявлении масштабной воздушной тревоги на территории Украины. Причиной стала возможная угроза запуска истребителя МиГ-31К.
Украинские военные эксперты предоставили США доказательства использования западных компонентов в российском оружии. Обнаружены иностранные детали в БПЛА "Орлан-10", включая системы наведения и навигации.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Ранее ПВО сбила 5 баллистических ракет и 40 дронов во время массированной атаки.
россия осуществила комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив 8 ракет «Кинжал» и «Искандер». Обломки повредили здания и вызвали пожары в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.
Воздушные Силы ВСУ объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета истребителя МиГ-31К.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. Причиной стало обнаружение взлета вражеского истребителя МиГ-31К.
ГНСУ сообщает о стабильной ситуации на границе с беларусью, несмотря на угрожающее направление. В октябре на аэродроме "Мачулищи" разместили российский МиГ-31К с возможностью нести "Кинжалы".
россия осуществила запуск МБР из астраханской области вместе с другими ракетами во время атаки 21 ноября. Эксперты считают это демонстрацией возможности ядерного удара.
21 ноября рф осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты. ПВО сбила 6 ракет Х-101, информация о пострадавших не поступала.
Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.
Руководитель ЦПД СНБО сообщил о готовности рф к массированным обстрелам и накоплению ракет на аэродромах.
рф поднимала в воздух самолеты Ту-95МС и МиГ-31К с «Кинжалами», что вызвало воздушную тревогу. Силами ПВО было уничтожено около 10 вражеских дронов, которые угрожали Киеву, обошлось без разрушений.
Воздушные силы ВСУ объявили ракетную угрозу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».
Украинские силы атаковали военный аэродром «Липецк-2» и завод им. Свердлова в России. Целями были склады боеприпасов, топливо и авиатехника на аэродроме, а также производство взрывчатых веществ на заводе.
Во время ракетной атаки на Николаев повреждены дома, рынок и инфраструктурный объект, коммунальщики работают над ликвидацией последствий, планируется отселение жителей.
В Николаеве произошел взрыв после объявления воздушной тревоги по всей Украине. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за зафиксированного взлета истребителя МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для всей страны.
На аэродроме «мачулищи» в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф. Этот самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».
Российский истребитель МиГ-31К, способный нести ракеты «Кинжал», прилетел на аэродром «Мачулищи» в Беларуси. Это первый прилет такого самолета в Беларусь с апреля 2023 года.
В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.
Утром 7 октября российские войска нанесли ракетную атаку на Хмельницкую область. Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было, пострадавших нет, также силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed».
Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона. Зафиксированы пуски ракет Х-47М2 «Кинжал» с носителей МиГ-31К. Председатель КГВА призывает находиться в укрытиях до отбоя тревоги.