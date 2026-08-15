Генштаб подтвердил поражение ракетно-космического центра "прогресс" в самаре и аэродрома "саваслейка"
Киев • УНН
Силы обороны Украины ночью 15 августа поразили ракетно-космический центр «прогресс» в самаре и аэродром «саваслейка». На обоих объектах зафиксированы пожары, степень ущерба уточняется.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре и аэродрома "Саваслейка", пишет УНН.
В ночь на 15 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре Самарской области рф. Зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром на территории объекта
РКЦ "Прогресс" — одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности рф, производящее ракеты-носители семейства "Союз". Они используются для вывода на орбиту российских космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения. В частности, "Союз-2.1б" привлекается к развертыванию российской спутниковой группировки "Рассвет" — системы широкополосной спутниковой связи, которую россия позиционирует как аналог Starlink.
Также РКЦ "Прогресс" производит космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые противник задействует в разведывательных целях.
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Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, поражен аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области рф. Зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром на территории аэродрома
АЭ "Саваслейка" используется, в частности, для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К — носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
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