россияне ночью атаковали Запорожье: удар по ТЦ и промышленному предприятию
Киев • УНН
В ночь на 15 августа российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Враг попал в торговый центр и промышленное предприятие, возник пожар.
россияне в ночь на субботу, 15 августа, атаковали Запорожье беспилотниками. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Фёдоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг попал по торговому центру.
Возник пожар. Нанёс удар и по территории одного из промышленных предприятий
Напомним
Ночью 12 августа российские войска атаковали Запорожье, повредив торговый центр и частный дом. Пожары потушили, пострадавших нет.
Жертвами атаки рф на Запорожье стали 7 человек, объявлен траур11.08.26, 16:14 • 3155 просмотров