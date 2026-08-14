Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении
Киев • УНН
Президент Украины провёл заседание Ставки, на котором обсудили оборонное финансирование на осенне-зимний период и потребности в новейшем оружии. Разведка предоставила обновлённую информацию о планах России, готовятся асимметричные контрмеры.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили оборонное финансирование, дефициты и потребности для развития вооружений, в частности реактивных перехватчиков, и заслушал ряд докладов, в том числе о планах рф, пишет УНН.
Провел заседание Ставки. Ключевой вопрос – финансирование, необходимое для наших Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период. Определили основные дефициты и дополнительные потребности для развития наиболее инновационных и технологичных видов оружия, ускорения производства наших ударных средств и новых типов оборонительного оружия, в частности реактивных перехватчиков. Разведка предоставила обновленную информацию относительно планов россии – готовим противодействие и наши асимметричные контрмеры
Дипстрайки и мидлстрайки
"В еженедельном формате анализируем результаты дальнобойных санкций против россии, а также санкций средней дальности. Определенный план санкций выполняется, и мы оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", - отметил Президент.
По его словам, секретарь СНБО Игорь Клименко доложил о "состоянии выполнения решений Ставки и СНБО и направлениях, которые требуют дополнительного внимания".
"Был и отдельный доклад специальных служб о состоянии выполнения точечных операций в отношении коллаборантов на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в российских ударах по Украине и украинцам. Ответственность коллаборантов неизбежна. Слава Украине!" - указал Зеленский.
Зеленский провел специальную Ставку - впервые были производители оружия и командиры корпусов20.07.26, 22:24 • 3875 просмотров