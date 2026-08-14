Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию

Оформление туристической визы в Великобританию в 2026 году всё больше переходит в цифровой формат, в частности благодаря использованию eVisa. Вместе с тем сами требования к заявителям не стали проще: при рассмотрении заявления британская миграционная служба оценивает не только наличие средств, но и их происхождение, регулярность доходов и соответствие финансовой ситуации запланированной поездке. Об этом УНН рассказала Валерия Нагорная, юрист по визовым вопросам ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК".

По её словам, одна из ключевых ошибок заявителей — пытаться продемонстрировать лишь определённый остаток на банковском счёте, не объясняя происхождение средств.

Британская сторона очень внимательно относится к происхождению средств. Для офицера важно видеть не просто определённую сумму на счёте перед подачей документов, а понять, откуда эти деньги взялись. То есть мы смотрим на регулярные поступления, обороты, источники дохода и на то, насколько вся эта финансовая картина соответствует информации, которую заявитель указывает в анкете - объясняет Нагорная.

eVisa: цифровизация не означает упрощения требований

В 2026 году Великобритания продолжает переводить иммиграционную систему в цифровой формат. eVisa — это электронная запись в системе UK Visas and Immigration (UKVI), которая подтверждает иммиграционный статус человека и связана с его UKVI Account.

Для заявителей это означает постепенный отказ от физических документов как основного способа подтверждения статуса. Вместе с тем переход на eVisa не означает автоматического упрощения процедуры получения туристической визы.

При оформлении Standard Visitor visa заявителю, как и прежде, необходимо убедительно подтвердить цель поездки, финансовую состоятельность и намерение временно находиться в Великобритании.

Нужно ли официальное трудоустройство

Отсутствие классического официального трудоустройства само по себе не означает автоматического отказа в туристической визе. Человек может работать на себя, заниматься предпринимательской деятельностью, получать доход от предоставления услуг или иметь несколько источников дохода.

Вместе с тем в таком случае важно документально объяснить, чем человек занимается и откуда получает деньги.

Отсутствие классического официального трудоустройства само по себе ещё не означает, что человек не может подавать документы на британскую туристическую визу. Но тогда особенно важно правильно объяснить офицеру, чем занимается заявитель, откуда получает средства и как формируется его доход. Если человек фактически имеет регулярный доход, но в документах этого вообще не видно, офицер не может просто догадаться о его реальном финансовом положении - отмечает Нагорная.

Таким образом, ключевым является не столько формальный статус работника, сколько понятная финансовая история, которую можно подтвердить документами.

Достаточно ли денег только на поездку

Ещё одна распространённая ошибка — рассчитывать необходимую сумму исключительно исходя из стоимости билетов, проживания и других расходов во время путешествия.

По словам юриста, британская сторона оценивает финансовую ситуацию шире: учитываются доходы, сбережения, регулярные расходы и финансовые обязательства заявителя.

Мы всегда рекомендуем оценивать финансы шире, чем просто стоимость билетов и отеля. После путешествия человек должен вернуться домой и продолжать обеспечивать свою жизнь. Если из документов следует, что ради недельной туристической поездки заявитель тратит практически все имеющиеся средства, логично возникает вопрос, насколько такая поездка соответствует его реальному финансовому положению - объясняет Нагорная.

То есть сама по себе крупная сумма на счёте не гарантирует положительного решения. Важно, чтобы расходы на поездку выглядели реалистичными по сравнению с финансовыми возможностями человека.

Почему опасно пополнять счёт перед подачей документов

Отдельное внимание следует уделить крупным или нетипичным поступлениям непосредственно перед подачей документов.

Сам факт получения значительной суммы не является автоматической проблемой. Это может быть, например, продажа имущества, выплата по договору, дивиденды, перевод между собственными счетами или возврат долга.

Однако источник такого поступления должен быть понятным и, при необходимости, подтверждённым документами.

Если человек в течение длительного времени имел небольшие обороты, а непосредственно перед подачей на визу на его счёте внезапно появилась сумма, в несколько раз превышающая обычный доход, это может вызвать дополнительные вопросы.

Анкета и банковская выписка должны рассказывать одну историю

Ещё один важный момент — соответствие информации в анкете финансовым документам.

Если заявитель указывает один уровень дохода, а движение средств по счетам демонстрирует совершенно иную картину, у визового офицера могут возникнуть вопросы.

Одна из самых распространённых ошибок — готовить каждый документ отдельно. Анкету заполнили одним образом, банковскую выписку просто добавили, информацию о работе предоставили отдельно — и никто не проверил, складывается ли всё это в единую логичную картину. В британской визе важно смотреть на дело глазами офицера: понятно ли ему, кто этот человек, чем он занимается, откуда получает деньги, почему именно сейчас едет в Великобританию и почему эта поездка является для него финансово реальной - подчёркивает Нагорная.

По её словам, все документы должны формировать последовательную и понятную историю заявителя.

Можно ли ехать за счёт спонсора

Туристическую поездку может финансировать другой человек — например, муж или жена, родители или другой спонсор.

Однако в таком случае также необходимо объяснить, кто именно финансирует поездку, какие отношения существуют между заявителем и спонсором, какова финансовая состоятельность спонсора и какие именно расходы он берёт на себя.

Спонсорство не отменяет необходимости объяснять общие обстоятельства заявителя.

Что самое важное для туристической визы

Таким образом, в 2026 году цифровизация британской иммиграционной системы упрощает прежде всего техническую сторону процесса, но не отменяет требований к туристам.

Для положительной оценки визового кейса важно не просто показать определённую сумму на счёте. Заявитель должен продемонстрировать понятный источник доходов, логичное движение средств, соответствие расходов финансовым возможностям и согласованность всей информации в анкете и документах.