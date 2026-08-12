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Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на Барбадосе

Киев • УНН

 • 12581 просмотра

Рианна опубликовала редкие семейные фотографии с детьми на Барбадосе. Певица упомянула улицу, на которой выросла, и собрала более трех миллионов лайков.

Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на Барбадосе

Рианна опубликовала в Instagram редкие фотографии со своими тремя детьми, которых она воспитывает вместе со своим давним партнёром A$AP Rocky. Певица также показала семейные снимки с Барбадоса, где провела детство. Об этом сообщает Daily Mail, передаёт УНН.

Детали

Во вторник Рианна опубликовала в Instagram редкие фотографии со всеми тремя детьми, которых она воспитывает вместе со своим давним партнёром A$AP Rocky . На фотографиях 38-летняя певица позирует вместе с сыновьями RZA и Райотом и дочерью Роки. Мальчикам четыре и три года, а дочери всего один год.

Рианна, настоящее имя которой Робин Фенти, отвезла детей в дом на Барбадосе, где провела своё детство. Она также упомянула в публикации улицу, на которой выросла.

В одну минуту я чувствую себя тем ребёнком из Вестбери… а в следующую — я везу своих детей на «Рианна Драйв». Странно, как устроена жизнь! И слава ВСЕГДА будет принадлежать Всемогущему Творцу

- написала певица.

Искренний пост уже собрал более трёх миллионов лайков.

Напомним

Певица Рианна привлекла внимание, появившись в супермаркете Whole Foods с обручальным кольцом на безымянном пальце. Это подогрело слухи о её возможной помолвке с партнёром A$AP Rocky, с которым у неё трое детей.

Алла Киосак

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