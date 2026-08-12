Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на Барбадосе
Киев • УНН
Рианна опубликовала редкие семейные фотографии с детьми на Барбадосе. Певица упомянула улицу, на которой выросла, и собрала более трех миллионов лайков.
Рианна опубликовала в Instagram редкие фотографии со своими тремя детьми, которых она воспитывает вместе со своим давним партнёром A$AP Rocky. Певица также показала семейные снимки с Барбадоса, где провела детство. Об этом сообщает Daily Mail, передаёт УНН.
Детали
Во вторник Рианна опубликовала в Instagram редкие фотографии со всеми тремя детьми, которых она воспитывает вместе со своим давним партнёром A$AP Rocky . На фотографиях 38-летняя певица позирует вместе с сыновьями RZA и Райотом и дочерью Роки. Мальчикам четыре и три года, а дочери всего один год.
Рианна, настоящее имя которой Робин Фенти, отвезла детей в дом на Барбадосе, где провела своё детство. Она также упомянула в публикации улицу, на которой выросла.
В одну минуту я чувствую себя тем ребёнком из Вестбери… а в следующую — я везу своих детей на «Рианна Драйв». Странно, как устроена жизнь! И слава ВСЕГДА будет принадлежать Всемогущему Творцу
Искренний пост уже собрал более трёх миллионов лайков.
Напомним
Певица Рианна привлекла внимание, появившись в супермаркете Whole Foods с обручальным кольцом на безымянном пальце. Это подогрело слухи о её возможной помолвке с партнёром A$AP Rocky, с которым у неё трое детей.