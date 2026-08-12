Трамп подтвердил секретный рейс из Турции с самолётом-приманкой
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что секретный перелёт из Турции с использованием самолёта-приманки Air Force One был организован Секретной службой и военными. На борту самолёта-приманки находились госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что его секретный рейс из Турции в прошлом месяце, во время которого использовался самолет-приманка Air Force One с пассажирами на борту, был организован Секретной службой и американскими военными, пишет УНН со ссылкой на ABC News.
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"Это зависит только от Секретной службы. Я просто следую их указаниям", — сказал Трамп журналистам на взлетной полосе объединенной базы Эндрюс после поездки в Огайо.
"Так что я обращаюсь к Секретной службе и военным. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом, другим самолетом. Такая же безопасность. Но они хотели, чтобы я это сделал, поэтому я это сделал. Я делаю то, что они говорят", — сказал Трамп о плане тайной пересадки с Air Force One на другой самолет.
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Источники, знакомые с ситуацией, сообщили ABC News, что госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент находились на борту президентского самолета-приманки.
Министр обороны США Пит Хегсет находился на другом самолете, летевшем вместе с президентом, сообщили источники.
Все трое членов администрации знали, что Трамп тайно пересел со старого президентского самолета на военный самолет из-за угрозы, сообщили источники.
Когда во вторник вечером его спросили, знал ли он о конкретной угрозе в тот момент, Трамп отмахнулся.
"Думаю, угроза была. Я особо об этом не спрашивал. Мне часто угрожают", — сказал Трамп.
Когда Трампа спросили о безопасности самолета-приманки Air Force One, он заявил, что подвергался большему риску на другом самолете.
"Я думаю, что на самом деле самолет, на котором я летел, подвергался большему риску", — сказал Трамп. "Я думаю, что он подвергался большему риску, потому что, думаю, именно этот самолет они, скорее всего, выбрали бы", — указал он.
Тогда Трамп публично заявил, что полетит на старом Air Force One, а не на новом самолете Air Force One, подаренном Катаром, поскольку отправлял его на базу в Великобритании, чтобы военнослужащие могли его осмотреть.
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ABC News тогда сообщило, что Трампу рекомендовали не лететь на этом самолете из соображений безопасности на фоне эскалации конфликта с Ираном.
На борту Air Force One, на котором, как предполагалось, летел Трамп, журналистам сообщили, что окна должны быть закрыты на протяжении всего полета и что это распоряжение Секретной службы. По данным Post, транспондер Air Force One, несмотря на отсутствие президента на борту, был отключен.
В заявлении для ABC News по поводу публикации Post Белый дом сказал: "Как недавно заявил президент, у Америки много врагов, которые нацелились на него, и мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства для противодействия этим угрозам".
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