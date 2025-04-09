Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
Группа солдат КНДР 8 апреля пытались форсировать границу с Южной Кореей. Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на действия нарушителей.
В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.
Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля из-за объявления военного положения. В стране в течение 60 дней должны состояться досрочные выборы.
Глава МИД Украины сообщил о новом пакете помощи от Южной Кореи в размере 100 миллионов долларов. Во время встречи обсудили противодействие сотрудничеству россии и КНДР.
На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.
Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.
В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
Дональд Трамп заявил, что получает отчеты об атаках "шахедами" по Украине. Он добавил, что не обсуждал с путиным закупку оружия россией в Ирана и КНДР.
Генсек ООН подчеркнул, что в Украине есть легитимное правительство, которое нужно уважать. Он также отметил, что ООН пока не участвует в переговорах о прекращении огня в Черном море.
Южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления бизнеса в россии после завершения войны в Украине и снятия санкций, поскольку рф остается важным рынком.
Советник президента Дмитрий Литвин сообщил о двух подтвержденных ударах рф по энергетической инфраструктуре. Он призвал международных партнеров помочь предотвратить будущие атаки.
российский президент предложил ввести временное международное управление в Украине под эгидой ООН. Это нужно якобы для организации избирательного процесса.
Президент рф заявил о готовности сотрудничать со странами БРИКС и Северной Кореей для урегулирования конфликта в Украине.
Заместитель министра иностранных дел рф сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в россию. Переговоры о визите уже ведутся, но точная дата пока неизвестна.
По данным Южной Кореи, КНДР, похоже, дополнительно отправила в россию около 3000 военных в январе и феврале. Также Северная Корея продолжает поставлять оружие, боеприпасы и технику.
Согласно отчету, Китай имеет возможность поразить США обычным оружием и кибератаками. Также Пекин планирует к 2030 году вытеснить США в сфере искусственного интеллекта.
Лидер КНДР лично проконтролировал испытания новейших беспилотников с ИИ, способных выполнять разведывательные и ударные задачи. Пхеньян активно инвестирует в дроны-камикадзе.
Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.
Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Министры иностранных дел трех стран договорились о сотрудничестве в сферах старения, стихийных бедствий и экономики. Япония выразила обеспокоенность ядерными разработками КНДР.
Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.
Северная Корея успешно провела испытания новой зенитной ракеты, которая уже запущена в серийное производство. Ким Чен Ын заявил, что боевая скорость ракеты является надежной.
Секретарь совета безопасности рф сергей шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном. Осенью лидер КНДР выразил намерение расширять сотрудничество с россией.
По данным ISW, путин отклонил предложение США и Украины о перемирии, настаивая на требованиях, равнозначных капитуляции. Он стремится удержать предложение о прекращении огня "в заложниках".
Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали обеспокоенность из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.
США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления рф в Украине. Это решение администрации Трампа, которая перераспределяет ресурсы, несмотря на важную роль США в WarCAT.
Япония планирует разместить ракеты дальностью 1000 км на острове Кюсю к 2026 году. Это делается для усиления безопасности юго-западной части острова Нансей вблизи Тайваня.