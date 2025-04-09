Северная Корея

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28804 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группа солдат КНДР 8 апреля пытались форсировать границу с Южной Кореей. Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в ответ на действия нарушителей.

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В КНДР состоялся первый за 6 лет международный марафон: победил местный бегун

В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.

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Суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юна и отстранил его от должности

Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля из-за объявления военного положения. В стране в течение 60 дней должны состояться досрочные выборы.

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Южная Корея выделила Украине 100 миллионов долларов помощи - МИД

Глава МИД Украины сообщил о новом пакете помощи от Южной Кореи в размере 100 миллионов долларов. Во время встречи обсудили противодействие сотрудничеству россии и КНДР.

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"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО

На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.

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Белый дом объяснил, почему россия не включена в новые пошлины Трампа

Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.

политика • 3 апреля, 05:45 • 5750 просмотра

Криптобум среди чиновников: количество деклараций с криптовалютой возросло в 2.2 раза

В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.

политика • 2 апреля, 06:29 • 19166 просмотра

Китай начал военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.

Новости Мира • 1 апреля, 00:35 • 12612 просмотра

Трамп заявил, что получает отчеты об ударах “шахедами” по Украине

Дональд Трамп заявил, что получает отчеты об атаках "шахедами" по Украине. Он добавил, что не обсуждал с путиным закупку оружия россией в Ирана и КНДР.

Война • 28 марта, 19:59 • 31848 просмотра

Генсек ООН отклонил призыв путина о "временной администрации" в Украине

Генсек ООН подчеркнул, что в Украине есть легитимное правительство, которое нужно уважать. Он также отметил, что ООН пока не участвует в переговорах о прекращении огня в Черном море.

политика • 28 марта, 17:52 • 30656 просмотра

Hyundai, Samsung, LG и KIA планируют возвращение в РФ, но при определенных условиях - СМИ

Южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления бизнеса в россии после завершения войны в Украине и снятия санкций, поскольку рф остается важным рынком.

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Советник Зеленского: путину стоит принять таблетки, чтобы понять, с кем вести переговоры

Советник президента Дмитрий Литвин сообщил о двух подтвержденных ударах рф по энергетической инфраструктуре. Он призвал международных партнеров помочь предотвратить будущие атаки.

Война • 28 марта, 05:28 • 173581 просмотра

путин хочет ввести временное управление в Украине якобы для выборов

российский президент предложил ввести временное международное управление в Украине под эгидой ООН. Это нужно якобы для организации избирательного процесса.

Новости Мира • 27 марта, 23:28 • 15815 просмотра

путин назвал БРИКС и КНДР среди партнеров для обсуждения урегулирования ситуации в Украине

Президент рф заявил о готовности сотрудничать со странами БРИКС и Северной Кореей для урегулирования конфликта в Украине.

Новости Мира • 27 марта, 21:48 • 13306 просмотра

В россии анонсировали визит в москву диктатора КНДР Ким Чен Ына

Заместитель министра иностранных дел рф сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в россию. Переговоры о визите уже ведутся, но точная дата пока неизвестна.

Новости Мира • 27 марта, 10:42 • 21835 просмотра

КНДР, похоже, отправила в рф еще 3000 солдат в поддержку войны россии против Украины - Сеул

По данным Южной Кореи, КНДР, похоже, дополнительно отправила в россию около 3000 военных в январе и феврале. Также Северная Корея продолжает поставлять оружие, боеприпасы и технику.

Война • 27 марта, 09:26 • 31307 просмотра

Розвідка США назвала країну, яка становить найбільшу військову та кіберзагрозу

Согласно отчету, Китай имеет возможность поразить США обычным оружием и кибератаками. Также Пекин планирует к 2030 году вытеснить США в сфере искусственного интеллекта.

Новости Мира • 27 марта, 02:10 • 30045 просмотра

Ким Чен Ын руководил испытанием дронов с ИИ: разведка и ударные миссии

Лидер КНДР лично проконтролировал испытания новейших беспилотников с ИИ, способных выполнять разведывательные и ударные задачи. Пхеньян активно инвестирует в дроны-камикадзе.

Новости Мира • 26 марта, 22:16 • 11670 просмотра

Случайно добавили в секретный чат: как редактор Atlantic узнал о планах США относительно ударов по Йемену

Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.

Новости Мира • 24 марта, 20:50 • 10505 просмотра

Япония усиливает военные силы, создав новое объединенное командование – Bloomberg

Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.

Новости Мира • 24 марта, 10:18 • 43190 просмотра

Политика Трампа на фоне его "поворота в сторону москвы" подталкивает союзников к мыслям о собственном ядерном щите - FT

Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.

политика • 24 марта, 07:57 • 31355 просмотра

Япония, Китай и Южная Корея обсудили трехстороннее сотрудничество: на встрече звучала тема войны рф против Украины

Министры иностранных дел трех стран договорились о сотрудничестве в сферах старения, стихийных бедствий и экономики. Япония выразила обеспокоенность ядерными разработками КНДР.

политика • 22 марта, 14:32 • 26341 просмотра

В Польше предложили рф отказаться от оружия Ирана и КНДР, если ее беспокоят иностранные поставки в Украину

Министр иностранных дел Польши предложил россии отказаться от иранских дронов и северокорейских боеприпасов. Это должно стать условием для прекращения огня с Украиной.

Война • 21 марта, 15:12 • 14935 просмотра

КНДР испытала новую ракетную систему "земля-воздух" под контролем Ким Чен Ына

Северная Корея успешно провела испытания новой зенитной ракеты, которая уже запущена в серийное производство. Ким Чен Ын заявил, что боевая скорость ракеты является надежной.

Новости Мира • 21 марта, 07:38 • 10183 просмотра

шойгу прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном: детали визита

Секретарь совета безопасности рф сергей шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном. Осенью лидер КНДР выразил намерение расширять сотрудничество с россией.

Война • 21 марта, 07:18 • 12487 просмотра

ISW: путин держит предложение о прекращении огня "в заложниках", чтобы получить уступки

По данным ISW, путин отклонил предложение США и Украины о перемирии, настаивая на требованиях, равнозначных капитуляции. Он стремится удержать предложение о прекращении огня "в заложниках".

Война • 19 марта, 02:22 • 103771 просмотра

Северная Корея осудила удары США по Йемену из-за жертв среди гражданских

Пхеньян осудил военные действия США в Йемене, назвав их нарушением международного права и посягательством на суверенитет. Американские удары по объектам хуситов вызвали обеспокоенность из-за сообщений о жертвах среди мирного населения.

Новости Мира • 18 марта, 04:58 • 16760 просмотра

США прекращают участие в расследованиях преступлений рф против Украины - NYT

США выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления рф в Украине. Это решение администрации Трампа, которая перераспределяет ресурсы, несмотря на важную роль США в WarCAT.

Война • 17 марта, 08:25 • 141186 просмотра

Япония разместит ракеты большой дальности на острове Кюсю для усиления обороны - Kyodo

Япония планирует разместить ракеты дальностью 1000 км на острове Кюсю к 2026 году. Это делается для усиления безопасности юго-западной части острова Нансей вблизи Тайваня.

Новости Мира • 16 марта, 08:02 • 20387 просмотра