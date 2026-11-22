В Дымере Киевской области продолжается поисково-спасательная операция после российской атаки беспилотником, в результате которой частично разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома. В настоящее время спасатели эвакуировали девять человек, однако ещё 14 жителей не выходят на связь. Об этом 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Детали

По словам главы государства, спасательные работы в Дымере продолжаются с утра. На месте удара работают все необходимые службы, которые продолжают разбирать завалы и искать людей.

С утра продолжается поисково-спасательная операция в Дымере Киевской области. В пятиэтажном доме частично разрушен подъезд в результате российской атаки дроном. Спасибо нашим спасателям, которые сработали быстро: девять человек уже эвакуировали и локализовали пожар. Но, к сожалению, под завалами ещё могут находиться люди: 14 человек не выходят на связь - сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами по жилым домам в Запорожье ранения получил ребёнок.

О ситуации в Дымере сообщил также глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

По той информации, которая стала ему известна, из-под завалов достали тело первого погибшего.

В Дымере из-под завалов многоэтажного дома деблокировали тело погибшего человека. Искренние соболезнования родным и близким. Поисково-спасательная операция продолжается - написал он в своём официальном Telegram-канале.

В настоящее время количество пострадавших в посёлке выросло до трёх. В частности, у женщины 1972 года рождения зафиксировали острую реакцию на стресс.

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Глава государства также привёл статистику российских атак за последнюю неделю. По его словам, под ударами оказались 20 регионов Украины. В течение этого периода российские войска применили около 2700 беспилотников, почти 1460 авиационных бомб и 165 ракет различных типов.

Зеленский подчеркнул, что значительную часть использованных Россией ракет составляла баллистика, в частности северокорейского производства. По его словам, Москва продолжает помогать Пхеньяну модернизировать соответствующее вооружение для повышения точности ударов.

Значительная часть из них — баллистика, в частности северокорейская, которую россияне постоянно помогают Пхеньяну модернизировать, чтобы она била точнее. На этом фоне особенно сложно понять задержки с поставками противоракет для Украины. Нужно усиливать нашу защиту - подчеркнул украинский лидер.

Отдельно Зеленский обратил внимание на необходимость ускорения поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, речь идёт о вооружении, которое уже профинансировали международные партнёры в рамках программы PURL.

Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для «пэтриотов», которые уже оплачены партнёрами в рамках PURL. И также важно продолжать взносы в программу PURL, которая является нашим главным источником противоракет. Спасибо всем, кто помогает с этим - подытожил Зеленский.

Напомним

российский удар разрушил подъезд пятиэтажного дома в Вышгородском районе. В настоящее время на месте инцидента продолжается поисково-спасательная операция.