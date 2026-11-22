Студентка отправилась на свои первые археологические раскопки и сразу нашла золото, которому почти 2000 лет
Киев • УНН
Первокурсница Элиз Заллу обнаружила в Нортумберленде фрагмент римской золотой цепочки длиной 7 см. Также были найдены свинцовая пластинка и украшения.
В Великобритании студентка 1-го курса археологии Элиз Заллу сделала неожиданное открытие уже в первый день своих первых раскопок. Девушка нашла золотую цепочку времён Римской империи, которая настолько хорошо сохранилась, что её до сих пор можно было бы носить, если бы украшение было целым. Об этом сообщает Ньюкаслский университет, пишет УНН.
Детали
Находку сделали в местности Редесдейл в графстве Нортумберленд на севере Англии. Там 52 студента исследовали территорию, которая почти 2000 лет назад была частью северного пограничья Римской империи.
Элиз нашла фрагмент золотой цепочки длиной около 7 см. Украшение изготовили по сложной древнеримской технологии переплетения золотых колец.
Это было настолько нереально, особенно учитывая, что находка произошла в первый день моих первых раскопок. Я не ожидала найти что-то подобное за всю свою карьеру
Археологи нашли ещё несколько загадочных предметов
По словам исследователя Эрика Туриньи, некоторые археологи за всю карьеру ни разу не находят золотых артефактов, поэтому открытие студентки стало настоящей неожиданностью.
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Однако на этом сюрпризы не закончились.
Другие участники раскопок обнаружили свинцовую пластинку с латинской надписью. Учёные предполагают, что это могла быть торговая пломба, личное сообщение или даже табличка с древним проклятием.
Также студенты нашли позолоченное украшение римского всадника и драгоценный камень с вырезанным изображением Юпитера – главного бога древнеримского пантеона.
Археологи надеются, что находки помогут больше узнать о жизни военных и гражданских лиц на границах Римской империи.
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