В Египте археологи обнаружили древнее кладбище с золотыми языками и загадочными захоронениями соколов
Киев • УНН
На севере Египта обнаружили некрополь возрастом более 2000 лет с золотыми амулетами, погребальными украшениями и следами бальзамирования. Археологи также нашли два захоронения соколов и статуэтки египетских богов.
На севере Египта археологи обнаружили крупный древний некрополь с десятками захоронений, в которых сохранились золотые амулеты, статуэтки богов и следы мумификации. Находка датируется периодом более двух тысяч лет назад. Об этом сообщает Ahram Online, пишет УНН.
Детали
Открытие сделали на археологическом участке Тель-Атриб-Абу-Белло, где когда-то располагался древний город Теранотис.
Захоронения относятся к Позднему периоду истории Египта (712–332 годы до н. э.) и эпохе Птолемеев (304–30 годы до н. э.).
Археологи обнаружили каменные, керамические и деревянные гробы, а также погребальные сооружения со сводами, построенные из сырцового кирпича.
Золотые амулеты и следы древних ритуалов
По словам представителя Верховного совета древностей Египта Хишама эль-Лейти, это первое настолько масштабное открытие захоронений на этом археологическом участке.
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Хотя многие гробницы разграбили еще в древности, исследователи нашли остатки бальзамирующих веществ, смол и расписных погребальных украшений.
Среди наиболее интересных находок – золотые амулеты в форме языков, серьги, ожерелья, скарабеи, фаянсовые фигурки ушебти и миниатюрные сфинксы.
Также археологи обнаружили статуэтки богини Исиды, бога Гора и два захоронения соколов.
Город располагался неподалеку от Вади-эль-Натруна, откуда древние египтяне получали натрон – минерал, необходимый для мумификации тел.
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