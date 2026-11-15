Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями

На северо-востоке Франции археологи обнаружили редкое захоронение V века, в котором германских воинов похоронили вместе с оружием и лошадьми. Среди находок — украшенный золотом и гранатами меч, который мог принадлежать военному предводителю. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Французский национальный институт превентивных археологических исследований (INRAP), пишет УНН.

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Древнее кладбище расположено недалеко от города Кольмар. По оценкам исследователей, его использовали примерно между 450 и 500 годами нашей эры, когда Западная Римская империя переживала последние десятилетия своего существования.

Во время раскопок археологи обнаружили останки 11 взрослых, троих детей и двух лошадей, которых похоронили вместе с упряжью.

В мужских могилах нашли мечи, деревянные ножны, щит и копьё. Наиболее ценной находкой стал германский короткий меч — скрамасакс, украшенный золотом и гранатами.

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Подобное оружие ранее находили в захоронениях германских вождей и наёмников. Это позволяет предположить, что среди похороненных могли быть представители военной элиты.

Женские захоронения также содержали ценные предметы. Исследователи обнаружили серебряные броши в форме птиц, ожерелья из стеклянных бусин и костяной гребень.

Два воина могли погибнуть насильственной смертью

Особое внимание археологов привлекли останки двух мужчин. На их костях обнаружили следы ранений острым оружием без признаков заживления.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что мужчины погибли вскоре после получения травм, вероятно, во время насильственного столкновения.

Находки помогут учёным лучше понять военные традиции, погребальные обряды и социальную структуру германских сообществ в период упадка Западной Римской империи.

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