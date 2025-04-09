MIM-104 Patriot

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29150 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.

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ПВО и контингент: Зеленский рассказал, что планируется обсудить на встрече "коалиции желающих" и "Рамштайн"

10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.

Война • 8 апреля, 13:17 • 8946 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

В Воздушных силах говорят, что у Украины недостаточно систем Patriot, чтобы защитить большие территории от баллистических ракет. ЗРК Patriot эффективны против аэродинамических целей до 150 км, но против баллистики – только на несколько десятков.

Война • 6 апреля, 23:03 • 35917 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО, особенно систем "Пэтриот". Россия использует акваторию Черного моря для ударов, поэтому необходимо усиление обороны.

Война • 6 апреля, 13:47 • 26006 просмотра

рф модернизирует "шахеды" и баллистические ракеты - Игнат

россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.

Война • 6 апреля, 12:07 • 18623 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.

Война • 5 апреля, 12:00 • 21599 просмотра

Зеленский встретился с Бербок: Германия продолжит поддержку Украины

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.

политика • 1 апреля, 20:06 • 9626 просмотра

Германия выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в 2025 году Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Также предусмотрено 8,25 миллиарда евро до 2029 года.

Война • 1 апреля, 13:43 • 26171 просмотра

Польша анонсировала контракт с США на $2 млрд на поддержку Patriot

Польша планирует подписать соглашение с США на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Это укрепит противовоздушную оборону страны.

Новости Мира • 31 марта, 11:56 • 18186 просмотра

Зеленский назвал гарантии безопасности, которые Украине нужны от европейцев

Зеленский заявил, что Украине нужны финансовые гарантии от европейцев, в частности использование замороженных российских активов для оснащения армии. Также Киев нуждается в ПВО, а в случае отказа США, будет искать альтернативу в Европе.

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Волц и Рубио обнародовали совместное заявление относительно переговоров Трампа и Зеленского

Рубио и Волц обнародовали детали разговора Трампа и Зеленского. Обсудили Patriot, ситуацию в Курске, сотрудничество в энергетике и обмен военнопленными.

политика • 20 марта, 10:52 • 13252 просмотра

Разговор Трампа и Зеленского, встреча в Джидде, гарантии безопасности: Ермак поговорил с представителями G7

Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками G7, где обсудили поддержку Украины, гарантии безопасности и ускоренное вступление в ЕС. Также подняли вопрос компенсаций от рф.

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США продолжат предоставлять Украине разведданные - Белый дом

Белый дом подтвердил продолжение обмена разведданными с Украиной. Это необходимо для защиты от российских атак, особенно от баллистических ракет.

Война • 19 марта, 17:59 • 16403 просмотра

Зеленский попросил Трампа передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot - Белый дом

Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot. Трамп пообещал рассмотреть этот вопрос во время разговора.

Война • 19 марта, 17:53 • 18207 просмотра

ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на 150 млрд евро - FT

Оружейные компании США, Британии и Турции могут быть исключены из фонда ЕС на оборону, если их страны не подпишут соглашения с Брюсселем. По меньшей мере 65% средств пойдут на продукцию в ЕС, Норвегии и Украине.

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Макрон призывает страны ЕС покупать европейское оружие вместо американского

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.

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Ракет для SAMP/T никогда не было достаточно - Зеленский

Президент Зеленский заявил о постоянном дефиците ракет для систем SAMP/T, предоставленных Италией и Францией. Он подчеркнул, что Украина просила лицензии на производство ракет к этим системам.

Война • 15 марта, 15:34 • 22350 просмотра

Шмигаль: риск для обеспечения системы Patriot существует, но мы найдем решение с партнерами

Премьер-министр Украины признал существование рисков в обеспечении систем Patriot боеприпасами и обслуживанием. Шмыгаль заверил, что Украина совместно с партнерами найдет решение этой проблемы.

политика • 4 марта, 12:40 • 13994 просмотра

Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.

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россияне ударили по Харькову КАБом, повреждено гражданское предприятие

российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой в 4 утра 24 февраля. КАБ попал в гражданское предприятие в Киевском районе города пострадавших нет.

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Зеленский назвал количество Patriot, необходимых для защиты от рф

Украине необходимо 20 систем Patriot для защиты от воздушных угроз рф, что будет стоить около $35 млрд. Президент заявил о готовности Украины вложить такую же сумму со своей стороны.

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Украина работает над собственными аналогами Patriot - Зеленский

Зеленский сообщил о разработке украинских аналогов систем ПВО Patriot. Украинские разработки «Паляница», «Пекло» и «Рута» уже наносят удары по территории РФ, готовится производство баллистики.

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Агрессор держит ракетоноситель в Черном море: есть угроза удара

В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 ракет "Калибр".

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Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot

Президент Украины заявил о нехватке ракет для систем ПВО Patriot и обратился к США с просьбой предоставить лицензии на их производство. Украине нужно около 20 систем ПВО для эффективной защиты.

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Зеленский: США помогли путину выйти из многолетней изоляции

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Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.

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кремль сигнализирует об усилиях убедить Трампа согласиться с требованиями путина - ISW

Научный директор клуба "Валдай" раскрыл позицию кремля относительно будущих переговоров с США. россия не намерена идти на территориальные уступки в Украине и будет пытаться позиционировать путина как равного Трампу.

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