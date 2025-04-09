MIM-104 Patriot

Зеленский: Украине не хватает ракет для ПВО, поэтому мы просим предоставить лицензии для производства ракет для Patriot

Президент Украины заявил о нехватке ракет для систем ПВО Patriot и обратился к США с просьбой предоставить лицензии на их производство. Украине нужно около 20 систем ПВО для эффективной защиты.