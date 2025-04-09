MIM-104 Patriot

Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.
В Воздушных силах говорят, что у Украины недостаточно систем Patriot, чтобы защитить большие территории от баллистических ракет. ЗРК Patriot эффективны против аэродинамических целей до 150 км, но против баллистики – только на несколько десятков.
Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО, особенно систем "Пэтриот". Россия использует акваторию Черного моря для ударов, поэтому необходимо усиление обороны.
россия совершенствует дроны-камикадзе и ракеты, учитывая опыт сбития их Patriot. Украина делится информацией с партнерами для модернизации ПВО.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в 2025 году Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Также предусмотрено 8,25 миллиарда евро до 2029 года.
Польша планирует подписать соглашение с США на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Это укрепит противовоздушную оборону страны.
Зеленский заявил, что Украине нужны финансовые гарантии от европейцев, в частности использование замороженных российских активов для оснащения армии. Также Киев нуждается в ПВО, а в случае отказа США, будет искать альтернативу в Европе.
Рубио и Волц обнародовали детали разговора Трампа и Зеленского. Обсудили Patriot, ситуацию в Курске, сотрудничество в энергетике и обмен военнопленными.
Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками G7, где обсудили поддержку Украины, гарантии безопасности и ускоренное вступление в ЕС. Также подняли вопрос компенсаций от рф.
Белый дом подтвердил продолжение обмена разведданными с Украиной. Это необходимо для защиты от российских атак, особенно от баллистических ракет.
Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot. Трамп пообещал рассмотреть этот вопрос во время разговора.
Оружейные компании США, Британии и Турции могут быть исключены из фонда ЕС на оборону, если их страны не подпишут соглашения с Брюсселем. По меньшей мере 65% средств пойдут на продукцию в ЕС, Норвегии и Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить страны Евросоюза покупать оружие у европейских производителей. Он предлагает альтернативы американским Patriot и F-35.
Президент Зеленский заявил о постоянном дефиците ракет для систем SAMP/T, предоставленных Италией и Францией. Он подчеркнул, что Украина просила лицензии на производство ракет к этим системам.
Премьер-министр Украины признал существование рисков в обеспечении систем Patriot боеприпасами и обслуживанием. Шмыгаль заверил, что Украина совместно с партнерами найдет решение этой проблемы.
Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.
российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой в 4 утра 24 февраля. КАБ попал в гражданское предприятие в Киевском районе города пострадавших нет.
Украине необходимо 20 систем Patriot для защиты от воздушных угроз рф, что будет стоить около $35 млрд. Президент заявил о готовности Украины вложить такую же сумму со своей стороны.
Зеленский сообщил о разработке украинских аналогов систем ПВО Patriot. Украинские разработки «Паляница», «Пекло» и «Рута» уже наносят удары по территории РФ, готовится производство баллистики.
В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту 26 ракет "Калибр".
Президент Украины заявил о нехватке ракет для систем ПВО Patriot и обратился к США с просьбой предоставить лицензии на их производство. Украине нужно около 20 систем ПВО для эффективной защиты.
Президент Зеленский заявил, что США способствовали выходу Путина из международной изоляции из-за переговоров в Саудовской Аравии. Также он отметил, что не получает ответа от США относительно увеличения Patriot для Украины.
Президент Франции планирует обсудить с Зеленским детали относительно военного контингента. Украина подчеркивает важность участия США и систем ПВО Patriot в этом вопросе.
Украинские силы успешно сбили КАБ над Запорожьем благодаря «экспериментальному оружию». Эксперт рассказал о комплексном подходе с использованием РЭБ, ПВО и авиации для противодействия российским управляемым авиабомбам.
Бундесвер зафиксировал шесть случаев появления неизвестных беспилотников над базой в Швезинге, где тренируются украинские военные на Patriot. Немецкие военные подозревают российский шпионаж.
Немецкий парламент проголосовал против ужесточения миграционного законодательства, предложенного лидером ХДС Фридрихом Мерцом. Законопроект поддержали ультраправые, что вызвало массовые протесты в стране.
Научный директор клуба "Валдай" раскрыл позицию кремля относительно будущих переговоров с США. россия не намерена идти на территориальные уступки в Украине и будет пытаться позиционировать путина как равного Трампу.