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Конституционный Суд Украины (КСУ) подтвердил возможность условно-досрочного освобождения лиц, осуждённых за тяжкие коррупционные преступления, после отбытия установленной законом части наказания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение КСУ.

В то же время суд признал неконституционным толкование соответствующей нормы Уголовного кодекса Черниговским апелляционным судом.

Детали

Соответствующее решение № 15-р(ІІ)/2026 Второй сенат КСУ принял 18 ноября, рассмотрев жалобу Владимира Трейзуба относительно соответствия Конституции пункта 2 части третьей статьи 81 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает возможность условно-досрочного освобождения после фактического отбытия осуждённым не менее двух третей назначенного судом наказания, в частности за умышленное тяжкое преступление.

По его мнению, если такие осуждённые вообще лишены перспективы досрочного освобождения, наказание приобретает исключительно карательный характер и противоречит принципам человеческого достоинства и исправления осуждённых.

Заявитель ссылался на четыре положения Конституции Украины:

часть 1 статьи 3: человек, его жизнь, достоинство и безопасность признаются высшей социальной ценностью;

статью 23: право на свободное развитие личности;

часть 2 статьи 28: запрет пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

часть 3 статьи 63: осуждённый сохраняет права человека и гражданина, за исключением ограничений, установленных законом и приговором суда.

Суд исследовал вопрос применения этого положения к лицам, осуждённым за тяжкие коррупционные преступления.

"Исследовав вопросы, затронутые в конституционной жалобе, Суд пришёл к выводу, что пункт 2 части третьей статьи 81 Кодекса соответствует Конституции Украины в аспекте применимости этого предписания к лицу, осуждённому за коррупционное тяжкое преступление", — сообщили в КСУ.

В ходе рассмотрения КСУ установил, что Черниговский апелляционный суд, рассматривая дело Владимира Трейзуба об условно-досрочном освобождении, истолковал соответствующую норму Уголовного кодекса способом, который не соответствует Конституции Украины.

Отметим, что решение КСУ подтверждает возможность применения механизма условно-досрочного освобождения к осуждённым за тяжкие коррупционные преступления. Однако это не означает автоматического освобождения после отбытия двух третей срока наказания. Для этого должны быть соблюдены и другие предусмотренные законодательством условия, а суд — принять соответствующее решение.

Что известно о самом Владимире Трейзубе

Согласно материалам Конституционного Суда, Владимир Трейзуб отбывал наказание в виде лишения свободы. Администрация Менской исправительной колонии Черниговской области совместно с наблюдательной комиссией Менского городского совета обратилась в суд с представлением о его условно-досрочном освобождении.

Суд первой инстанции удовлетворил представление, установив, что осуждённый отбыл более двух третей назначенного наказания, а своим поведением и отношением к труду доказал исправление. Однако прокуратура обжаловала это решение. Черниговский апелляционный суд поддержал позицию обвинения, отменил решение первой инстанции и отказал в условно-досрочном освобождении. Основанием для отказа стало толкование статьи 81 Уголовного кодекса Украины, согласно которому апелляционный суд счёл невозможным её применение к лицам, осуждённым за тяжкие коррупционные преступления.

22 мая 2024 года Трейзуб пожаловался в КСУ. Конституционный Суд Украины зарегистрировал конституционную жалобу Владимира Трейзуба за входящим № 18/181.

Отметим, что в открытых источниках также есть упоминание о тёзке Владимира Трейзуба, который в 2016 году работал в полиции города Прилуки Черниговской области.

21 декабря 2016 года местное издание ЧЕline сообщило о задержании двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки.

Журналисты назвали их имена — Александр Кулик и Владимир Трейзуб. По информации СМИ, последний работал в секторе реагирования патрульной полиции № 4. Правоохранителей подозревали в вымогательстве 8 тысяч гривен у водителя, которые тот должен был уплатить, чтобы силовики не наказали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Сами полицейские отрицали обвинения и заявляли о фабрикации дела.

6 марта 2020 года СБУ сообщила, что приговор в отношении двух прилукских полицейских, задержанных в декабре 2016 года, вступил в законную силу.

Обоих мужчин приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.