Соединенные Штаты

Президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе во введении пошлин. Он объяснил это тем, что нужна гибкость, поскольку люди немного испугались.
Президент Украины заявил, что Киев готов купить у США крупный пакет вооружений. Перечень необходимого вооружения уже передан американской стороне.
Зеленский заявил, что на встрече "Рамштайн" приоритетом будет ПВО, особенно противоракетная оборона. Украине нужно как минимум 10 систем Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
Украина ведет переговоры с США по соглашению о полезных ископаемых, но имеет "красные линии". Условия включают Конституцию, курс в ЕС и международное право, подчеркнул Шмыгаль.
Дональд Трамп заявил об увеличении пошлин на товары из Китая до 125%. Также он объявил 90-дневную паузу на введение новых пошлин США и снижение взаимных тарифов на 10%.
ПАСЕ приняла резолюцию об ответственности россии за агрессию, включая создание спецтрибунала и компенсации. Также призывает к усилению санкций против рф и ее пособников.
Adani Group привлекла $750 млн через частное размещение облигаций при участии BlackRock для финансирования приобретения ITD Cementation India Ltd. BlackRock инвестировала около $250 млн.
Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
Венгрия стала единственной страной ЕС, выступившей против введения пошлин в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд.
Amazon, Google и Microsoft увеличивают количество дата-центров в регионах, которые уже страдают от нехватки воды. Компании планируют расширять свою деятельность, что может повлиять на местное население.
Дональд Трамп призвал иностранные компании перенести бизнес в США, обещая нулевые тарифы, быстрое подключение к электросетям, разрешения и отсутствие экологических задержек. Также Трамп напомнил о пошлинах для других стран.
ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
На встрече в Стамбуле россия планирует поднять вопрос возобновления авиасообщения с США. Также обсудят банковское обслуживание дипмиссий и визы для дипломатов.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
США усилит военное присутствие в западной части Тихого океана с помощью боевых дронов Replicator. Программа остается ключевым направлением Пентагона.
Китай сократил экспорт автомобилей в рф почти на 50% из-за ожидания россиянами возвращения иностранных брендов. Теперь главные направления экспорта – Мексика и ОАЭ.
Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.
Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Китай увеличит дополнительные пошлины на американский импорт с 34% до 84% с 10 апреля. Это ответ на новые ограничения США, которые предусматривают пошлины в 104% на китайский импорт.
США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Представители США и россии встретятся в Стамбуле для обсуждения двусторонних миссий. Вопросы Украины не будут рассматриваться, встреча сосредоточена на работе посольств.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.
Китай пообещал принять меры для защиты прав и интересов после введения США 104% пошлины. Пекин готов бороться до конца, если США будут настаивать на своем давлении.
Кабмин выделил средства на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых. Министерства экономики и юстиции должны привлечь консультантов до 15 апреля 2025 года.
В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.