Соединенные Штаты

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

Виктория Спартц заявила, что ее слова об уступках территориями Украине были искажены. Она подчеркнула, что прилагала усилия для помощи Украине, но победить с Зеленским невозможно.