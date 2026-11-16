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"Это время настало, я возвращаюсь на дорожку" — Харлан объявила о возобновлении карьеры

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о возвращении на дорожку после двухлетнего перерыва. Её первый старт состоится в Орлеане в декабре 2026 года.

"Это время настало, я возвращаюсь на дорожку" — Харлан объявила о возобновлении карьеры

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан объявила о возобновлении карьеры после рождения ребенка. Об этом Харлан сообщила в Instagram, передает УНН

Ровно два года назад я вышла на дорожку на своих последних международных соревнованиях. Это была большая пауза. И все это время мне очень хотелось сказать: "I’ll be back". Но я решила еще немного придержать эту новость при себе. И вот этот момент настал… Я возвращаюсь на дорожку. Теперь уже в статусе мамы. Уверена, что будет нелегко. Но когда это меня пугало? 

- сказала Харлан. 

Она добавила: "See you in Orléans, France". Именно во Франции, в городе Орлеан, с 3 по 5 декабря 2026 года пройдет этап Гран-при по фехтованию.

Дополнение

В феврале стало известно, что украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан готовится к новому этапу в жизни — спортсменка впервые беременна. 

Радостную новость 35-летняя украинка сообщила публично, поделившись видео в соцсетях. 

В марте Харлан поделилась радостной новостью о пополнении в семье. Вместе со своим женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, спортсменка рассекретила пол будущего ребенка. 

В июне стало известно, что Харлан родила дочь и впервые показала ее на фото. 

Павел Башинский

СпортУНН Lite
Ольга Харлан
Франция