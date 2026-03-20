Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитини
Київ • УНН
Українська шаблістка Ольга Харлан чекає на дівчинку від італійця Луїджі Самеле. Пара повідомила про поповнення через ніжну фотосесію в Instagram.
Легендарна українська шаблістка Ольга Харлан поділилася радісною новиною про поповнення в родині. Разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спортсменка розсекретила стать майбутньої дитини, передає УНН з посиланням на Instagram спортсменки.
Деталі
Варто зазначити, що пара обрала камерний спосіб, щоб повідомити цю радісну новину, відмовившись від гучних святкувань та обравши атмосферну фотосесію.
Варто відзначити, що на світлинах, витриманих у надзвичайно ніжних світлих тонах, майбутні батьки виглядають зворушливо й природньо: Харлан демонструє округлий живіт у стриманому образі, а Самеле ніжно підтримує її та не приховує своїх щирих емоцій.
Особливий акцент у зйомці зроблено на лаконічному написі на животі спортсменки — "It’s a girl", який і став головним символом цієї події.Відтак, зрозуміло, що Ольга стане мамою дівчинки.
Публікація швидко викликала хвилю теплих реакцій у соцмережах: прихильники та колеги пари активно вітають їх із майбутнім народженням доньки.
