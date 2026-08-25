Денис Штілерман
У ніч на 24 серпня під ударом опинилися три великі логістичні центри Ozon в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Серія атак на інфраструктуру російського маркетплейсу триває третю добу поспіль.
Зеленський закликав збільшити виробництво українських ракет FP-5 Flamingo для ударів по росії. Вони долають до 3000 км і несуть 1150 кг.
Зеленський заявив, що Freyja потребує щотижневого прогресу. Перший перехоплювач планують поставити до кінця 2026 року.
Українські сили уразили 14 російських військових цілей, серед яких Су-33, МіГ-29, БПЛА "Оріон", радари та С-400. Паралельно ЗСУ атакували логістичний хаб Ozon в оренбурзі - другий об’єкт компанії за два дні.
Президент заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.
Україна почала системно бити по логістичних хабах Ozon після ударів по Wildberries. Це ускладнює логістику військ рф і шкодить її економіці.
Німеччина планує створити ракетний арсенал вартістю майже 12 млрд євро, який має посилити можливості Берліну завдавати далекобійних ударів. Серед кандидатів на закупівлю українська крилата ракета FP-5 Flamingo виробництва Fire Point, а перші зразки зброї Берлін розраховує отримати для випробувань уже наступного року.
Очільник МЗС також додав, що реалізація Freyja важлива не лише для України, але й для Європи, адже захищатиме європейське небо від балістичних загроз з боку рф.
Сили оборони України заявили про ураження новокуйбишевського НПЗ і логістичного хабу Ozon у самарській області рф. Об’єкти атакували дронами FP-1.
Fire Point планує поставити перший FP-7. x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.
Зеленський заявив, що Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі Patriot. Антибалістичний щит Freyja проходить інтеграцію та випробування.
Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.
У ніч на суботу в самарі сталися ракетні прильоти, ймовірно, по авіакосмічній промисловості. Під удар міг потрапити ЦСКБ-Прогрес, можливо, зачепило і Авіакор.
росія вже перевіряє реакцію НАТО на військову агресію та може перейти до більш небезпечних провокацій. Водночас слабким місцем Європи залишаються низькі темпи оборонного виробництва та дефіцит окремих видів озброєння.
Україна працює над власним антибалістичним проєктом Freyja, яким керує оборонна компанія Fire Point. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання держави – захистити виробничі потужності від російських ударів.
Запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року. У Fire Point спростували фейкові повідомлення про нібито готовність "закрити небо від балістики до кінця місяця" та заявили, що такі маніпуляції дискредитують роботу над проєктом.
Ілон Маск відмовив Україні у використанні Starlink для ударів по російських пускових установках балістичних ракет, посилаючись на ризик ескалації та закликаючи до переговорів. Водночас Україна продовжує системну кампанію далекобійних ударів по стратегічних об'єктах рф власними силами.
Українська компанія Fire Point почала інтеграцію компонентів від 13 європейських партнерів у систему Freyja. Перше перехоплення балістичної ракети планується до середини 2027 року.
росія виробляє та застосовує балістику швидше, ніж світ здатен виробляти сучасні ракети-перехоплювачі. Такий дисбаланс змушує переглядати підходи до побудови глобальної системи безпеки.
Президент Зеленський заявив про наростання балістичної загрози з боку РФ та закликав посилити санкції та антибалістичні спроможності.
Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна найближчим часом не отримає ракети-перехоплювачі до Patriot. Він вважає, що заяви США про зближення позицій є підготовкою до тиску, а не посередництвом.
Hensoldt, німецький партнер Fire Point у проєкті Freyja, за перше півріччя 2026 року подвоїв обсяг нових замовлень і вперше в історії перетнув позначку €10 млрд.
Українські безпілотники атакують логістичні центри Wildberries, що загрожує фінансовими проблемами компанії та її кредиторам. Борги маркетплейсу сягають 1,3 трлн рублів, а удари можуть посилити тиск на економіку РФ.
Компанія Fire Point інвестує сотні мільйонів гривень прибутків від серійних дронів та ракет у розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9.
Україна змінила стратегію далекобійних ударів. Удари по НПЗ, що спровокували паливну кризу, стали лише першим етапом руйнування економіки, яка живіть армію.
Українська компанія Fire Point має намір виробляти до трьох балістичних ракет FP-9 на добу за достатнього фінансування. Перші бойові застосування ракет очікуються восени, включаючи удари по Москві.
Денис Штілерман заявив, що не причетний до звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Поза кілзоною, яку вздовж лінії фронту створили українські дрони, ворог має можливість розміщувати обєкти, які підтримють боєздатність армії – для ураження цих об'єктів підійдуть ракети малої дальності.
Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що ракета Flamingo уразила завод "Авіатек" у Кірові. Підприємство виробляє компоненти для систем ППО "Тор" та ракет Х-101.
Президент Трамп надав Україні дозвіл на виробництво ракет до ЗРК Patriot. Lockheed Martin підтримав рішення, а Зеленський заявив про технічну можливість до кінця 2026 року.