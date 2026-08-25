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Денис Штілерман

Засновник та головний конструктор компанії Fire Point
Денис Леонідович Штілерман - український бізнесмен, співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point. Народився в Одесі у 1974 році. Вищу освіту здобув за спеціальністю “Космологія”. Деякий час проживав у росії, де зазнав переслідувань з боку ФСБ. Був позбавлений російського громадянства. З початком повномасштабної війни росії проти України зайнявся розробкою ракет та ударних дронів, заснувавши компанію Fire Point, яка працює у сфері оборонних технологій. Основні вироби компанії: безпілотні літальні апарати ударного призначення FP-1 та FP‑2, крилата ракета FP‑5 «Flamingo».
Новини по темi
Чергова доба ударів по Ozon: Україна за ніч уразила три логістичні хабиVideo

У ніч на 24 серпня під ударом опинилися три великі логістичні центри Ozon в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Серія атак на інфраструктуру російського маркетплейсу триває третю добу поспіль.

Війна в Україні • 24 серпня, 09:53 • 26228 перегляди
Flamingo мають бути масовим птахом і зимувати в росії - Зеленський

Зеленський закликав збільшити виробництво українських ракет FP-5 Flamingo для ударів по росії. Вони долають до 3000 км і несуть 1150 кг.

Війна в Україні • 24 серпня, 06:43 • 27192 перегляди
"Нам потрібен прогрес по Freyja щотижня" - Зеленський звернувся до учасників саміту NB8

Зеленський заявив, що Freyja потребує щотижневого прогресу. Перший перехоплювач планують поставити до кінця 2026 року.

Війна в Україні • 23 серпня, 16:35 • 10969 перегляди
14 військових цілей і другий Ozon за два дні: Україна посилює удари по росіїVideo

Українські сили уразили 14 російських військових цілей, серед яких Су-33, МіГ-29, БПЛА "Оріон", радари та С-400. Паралельно ЗСУ атакували логістичний хаб Ozon в оренбурзі - другий об’єкт компанії за два дні.

Війна в Україні • 23 серпня, 12:14 • 7748 перегляди
"Чекає на зиму": Зеленський розповів про плани путіна щодо війни в Україні

Президент заявив, що росія нарощує удари й готується до зими. Він пояснив, що саме російські атаки на українську логістику стали однією з причин ударів України по відповідних об'єктах у рф.

Війна в Україні • 23 серпня, 11:03 • 10625 перегляди
Настала черга Ozon: у Міноборони прокоментували удар по російському логістичному хабу

Україна почала системно бити по логістичних хабах Ozon після ударів по Wildberries. Це ускладнює логістику військ рф і шкодить її економіці.

Війна в Україні • 22 серпня, 14:56 • 4656 перегляди
Німеччина планує витратити 12 млрд євро на закупку ракет, розглядається можливість закупівлі Flamingo - ЗМІ

Німеччина планує створити ракетний арсенал вартістю майже 12 млрд євро, який має посилити можливості Берліну завдавати далекобійних ударів. Серед кандидатів на закупівлю українська крилата ракета FP-5 Flamingo виробництва Fire Point, а перші зразки зброї Берлін розраховує отримати для випробувань уже наступного року.

Війна в Україні • 22 серпня, 12:29 • 138742 перегляди
Сибіга: Реалізація антибалістичного проєкту Freyja - безумовний пріоритет для України

Очільник МЗС також додав, що реалізація Freyja важлива не лише для України, але й для Європи, адже захищатиме європейське небо від балістичних загроз з боку рф.

Війна в Україні • 22 серпня, 11:06 • 6738 перегляди
"Озон - кобзон": співзасновник Fire Point Штілерман підтвердив ураження НПЗ і логістичного хабу російського маркетплейсуVideo

Сили оборони України заявили про ураження новокуйбишевського НПЗ і логістичного хабу Ozon у самарській області рф. Об’єкти атакували дронами FP-1.

Війна в Україні • 22 серпня, 08:39 • 26576 перегляди
Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Fire Point планує поставити перший FP-7. x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.

Війна в Україні • 21 серпня, 09:44 • 116587 перегляди
Поки в України не буде достатньо антибалістики, москва не буде серйозно думати про мир – Зеленський

Зеленський заявив, що Україні щодня потрібні ракети-перехоплювачі Patriot. Антибалістичний щит Freyja проходить інтеграцію та випробування.

Війна в Україні • 20 серпня, 07:01 • 8664 перегляди
СЕО Fire Point Ірина Терех розповіла, на якому етапі перебуває розробка антибалістичного щита Freyja

Антибалістичний щит Freyja інтегрують із радарами, пусковою установкою та командним центром. Випробування проводять до двох разів на тиждень.

Війна в Україні • 19 серпня, 12:30 • 6014 перегляди
В рф у самару прилетіли ракети, під удар могла потрапити авіаційнокосмічна промисловістьVideo

У ніч на суботу в самарі сталися ракетні прильоти, ймовірно, по авіакосмічній промисловості. Під удар міг потрапити ЦСКБ-Прогрес, можливо, зачепило і Авіакор.

Світ • 15 серпня, 03:28 • 11837 перегляди
Ексклюзив
росія випробовує НАТО на міцність - експерт оцінив загрозу та сценарії нападу

росія вже перевіряє реакцію НАТО на військову агресію та може перейти до більш небезпечних провокацій. Водночас слабким місцем Європи залишаються низькі темпи оборонного виробництва та дефіцит окремих видів озброєння.

Політика • 11 серпня, 11:20 • 50402 перегляди
Зеленський закликав захистити виробництво антибалістичного щита Freyja від російських ударів - відеоVideo

Україна працює над власним антибалістичним проєктом Freyja, яким керує оборонна компанія Fire Point. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання держави – захистити виробничі потужності від російських ударів.

Війна в Україні • 8 серпня, 17:35 • 47033 перегляди
Повноцінний запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року - Fire Point Video

Запуск антибалістичної програми Freyja заплановано на середину 2027 року. У Fire Point спростували фейкові повідомлення про нібито готовність "закрити небо від балістики до кінця місяця" та заявили, що такі маніпуляції дискредитують роботу над проєктом.

Війна в Україні • 8 серпня, 12:47 • 58277 перегляди
Маск не дозволив Україні використовувати Starlink для знищення російських пускових установок балістичних ракет

Ілон Маск відмовив Україні у використанні Starlink для ударів по російських пускових установках балістичних ракет, посилаючись на ризик ескалації та закликаючи до переговорів. Водночас Україна продовжує системну кампанію далекобійних ударів по стратегічних об'єктах рф власними силами.

Війна в Україні • 8 серпня, 10:14 • 90406 перегляди
На якому етапі перебуває запуск антибалістичного щита Freyja: у Fire Point розкрили деталі

Українська компанія Fire Point почала інтеграцію компонентів від 13 європейських партнерів у систему Freyja. Перше перехоплення балістичної ракети планується до середини 2027 року.

Світ • 5 серпня, 11:27 • 14688 перегляди
росія виробляє балістику швидше, ніж світ – ракети-перехоплювачі: що це означає для глобальної безпеки

росія виробляє та застосовує балістику швидше, ніж світ здатен виробляти сучасні ракети-перехоплювачі. Такий дисбаланс змушує переглядати підходи до побудови глобальної системи безпеки.

Війна в Україні • 4 серпня, 09:56 • 74068 перегляди
Зеленський: антибалістичний проєкт FREYJA вже об'єднав 10 країн і відкритий для приєднання інших учасників Video

Президент Зеленський заявив про наростання балістичної загрози з боку РФ та закликав посилити санкції та антибалістичні спроможності.

Війна в Україні • 3 серпня, 14:40 • 3156 перегляди
Штілерман прогнозує затримку у постачанні ракет до Patriot на тлі мирних зусиль США по Україні

Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна найближчим часом не отримає ракети-перехоплювачі до Patriot. Він вважає, що заяви США про зближення позицій є підготовкою до тиску, а не посередництвом.

Війна в Україні • 2 серпня, 10:40 • 48461 перегляди
Партнер Fire Point по Freyja б'є рекорди: портфель замовлень Hensoldt уперше перевищив €10 мільярдівPhoto

Hensoldt, німецький партнер Fire Point у проєкті Freyja, за перше півріччя 2026 року подвоїв обсяг нових замовлень і вперше в історії перетнув позначку €10 млрд.

Економіка • 1 серпня, 12:07 • 27238 перегляди
Як удари по Wildberries перетворилися на новий фронт економічної війни – українські атаки хитають банківську систему рф

Українські безпілотники атакують логістичні центри Wildberries, що загрожує фінансовими проблемами компанії та її кредиторам. Борги маркетплейсу сягають 1,3 трлн рублів, а удари можуть посилити тиск на економіку РФ.

Війна в Україні • 31 липня, 18:35 • 132344 перегляди
У Fire Point розповіли, хто платить за розробку українських балістичних ракет

Компанія Fire Point інвестує сотні мільйонів гривень прибутків від серійних дронів та ракет у розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9.

Війна в Україні • 30 липня, 06:00 • 14139 перегляди
Від ударів по НПЗ до краху банків: як Україна переходить до системного руйнування російської економіки

Україна змінила стратегію далекобійних ударів. Удари по НПЗ, що спровокували паливну кризу, стали лише першим етапом руйнування економіки, яка живіть армію.

Війна в Україні • 29 липня, 10:29 • 110029 перегляди
Fire Point планує виробляти до трьох балістичних ракет FP-9 на день - Штілерман

Українська компанія Fire Point має намір виробляти до трьох балістичних ракет FP-9 на добу за достатнього фінансування. Перші бойові застосування ракет очікуються восени, включаючи удари по Москві.

Війна в Україні • 28 липня, 09:02 • 80514 перегляди
"Хто вс***ся? — Невістка!": Штілерман прокоментував нібито причетність до звільнення Федорова

Денис Штілерман заявив, що не причетний до звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Політика • 27 липня, 16:42 • 5219 перегляди
Ексклюзив
Склади та місця скупчення ворога: експерт пояснив потребу військових у ракетах малої дальності

Поза кілзоною, яку вздовж лінії фронту створили українські дрони, ворог має можливість розміщувати обєкти, які підтримють боєздатність армії – для ураження цих об'єктів підійдуть ракети малої дальності.

Війна в Україні • 24 липня, 08:18 • 34140 перегляди
Завод у російському кірові уразила українська ракета Flamingo – головний конструктор Fire Point ШтілерманPhotoVideo

Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що ракета Flamingo уразила завод "Авіатек" у Кірові. Підприємство виробляє компоненти для систем ППО "Тор" та ракет Х-101.

Війна в Україні • 24 липня, 07:07 • 5090 перегляди
Ексклюзив
В Україні чи в Європі: де і коли можуть розгорнути виробництво ракет до Patriot

Президент Трамп надав Україні дозвіл на виробництво ракет до ЗРК Patriot. Lockheed Martin підтримав рішення, а Зеленський заявив про технічну можливість до кінця 2026 року.

Війна в Україні • 22 липня, 12:06 • 147123 перегляди