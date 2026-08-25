Денис Штілерман

В Україні чи в Європі: де і коли можуть розгорнути виробництво ракет до Patriot

Президент Трамп надав Україні дозвіл на виробництво ракет до ЗРК Patriot. Lockheed Martin підтримав рішення, а Зеленський заявив про технічну можливість до кінця 2026 року.