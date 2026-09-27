Гоночна деталь у далекобійному дроні: як Fire Point адаптувала її для FP-1

Сучасна війна вимагає неординарних рішень. Наприклад, використати деталь із гоночного автомобіля в українському далекобійному безпілотнику FP-1. Навіщо ця деталь в дроні та як у Fire Point прийшли до цього рішення, розповіла CEO компанії Ірина Терех, пише УНН.

Деталі

FP-1 летить дуже далеко і несе до 60 кг, FP-2 летить не так далеко і несе до 200 кг. Коли борт злітає, ініціюється ось ця маленька ракета…Двигун ми виготовляємо самі. Ось з таких прикольних деталей - це ось ці орінги, ми їх запозичили з гонок, з гоночних машинок. Це така гумова штучка, яка швидко надівається на шпульку, і це допомагає в форматі pit stop максимально швидко щось зробити з бортом перед пуском - розповіла у новому випуску FEDORIV VLOG CEO компанії Fire Point Ірина Терех.

O-ring - це невелике еластичне кільце, яке використовують для ущільнення з’єднань. У гоночних автомобілях такі кільця, зокрема, є частиною швидкороз’ємних систем - вони дозволяють механікам за лічені секунди під’єднувати або від’єднувати паливні, масляні чи інші магістралі, не втрачаючи герметичності. Саме швидкість таких операцій особливо важлива під час pit stop, де рахунок іде буквально на секунди.

Тобто рішення, яке в автоспорті допомагає швидко обслуговувати машину в боксах, в українському дроні використали для пришвидшення передстартової підготовки.

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Історія з деталлю від гоночного автомобіля у далекобійному дроні FP-1 - далеко не єдиний приклад того, як цивільні технології отримують нове застосування на війні, детальніше читайте в матеріалі УНН.

Далекобійний дрон FP-1, виробництва компанії Fire Point

Як пояснював УНН старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний, війна змушує шукати нестандартні рішення серед того, що вже є доступним.

Якщо якась проста цивільна деталь дозволяє вирішити конкретне військове завдання, вона може бути цілком ефективним рішенням. Особливо якщо це дешево, доступно і не потребує складної логістики - наголошував Земляний.

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