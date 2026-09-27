У східних областях короткочасні дощі, а у західних туман - якої погоди сьогодні чекати українцям

Фото: Farernik

Сьогодні в Україні опадів не очікують, у західних областях вночі та вранці місцями туман, вдень температура повітря прогріється до +21°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає УНН.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. В західних областях вночі та вранці місцями туман - повідомили синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі 6-11°, на південному сході країни до 15°; вдень 16-21°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

Переважно без опадів - якою буде погода в Україні найближчі три дні