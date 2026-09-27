Трамп не підтвердив слова Зеленського про дозвіл Україні виробляти ракети для Patriot
Київ • УНН
Трамп підтвердив обговорення Patriot із Зеленським, але не погодив дозвіл на виробництво ракет в Україні. Білий дім уточнює позицію.
Президент США Дональд Трамп не підтвердив, що Вашингтон погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив таку можливість із Трампом і отримав позитивний сигнал, повідомляє CNN, пише УНН.
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У суботу журналісти запитали Трампа безпосередньо про можливу ліцензійну угоду. Він підтвердив, що тема Patriot обговорювалася під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку, однак не відповів, чи погодився на виробництво ракет в Україні.
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Замість конкретної відповіді щодо Patriot Трамп заявив, що хоче домовленості про припинення війни.
Але знаєте, чого я хочу від нього? Укласти угоду. Я хочу, щоб він врегулював справу з путіним, і я хочу, щоб путін врегулював справу з ним
CNN звернувся до Білого дому з проханням уточнити позицію Трампа.
Напередодні Зеленський розповів, що під час зустрічі американський президент сказав йому, що Україна "отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot". Київ тривалий час порушує це питання через дефіцит перехоплювачів, які є критично важливими для захисту від російських балістичних ракет.
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