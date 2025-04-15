СБУ повідомила про підозру директору російської авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю за пособництво у веденні війни. Під його керівництвом з початку вторгнення вироблено понад 100 бойових літаків для атак на Україну.
Після підписання угоди про стратегічне партнерство рф може отримати від Ірану нові БПЛА, балістичні ракети та кулемети. В обмін росія може надати Ірану винищувачі та системи ППО.
На території колишнього навчального аеродрому в Іркутську утилізують рідкісний літак-постановник завад Іл-76ПП. Унікальний літак, що мав протидіяти системам Patriot, так і не зміг виконувати свої функції через технічні проблеми.
Російські військові атакували Кривий Ріг трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків Су-34 та Су-57. Українські сили ППО успішно перехопили всі три ворожі ракети.
Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех".
росія заявила про розробку підвісного реактивного БПЛА С-71 для літаків Су-57, копіюючи західні концепції. Новий дрон матиме швидкість до 0,6 Мах і висоту польоту до 8 км.
ЗСУ вразили авіабазу у липецьку, де базувалися нові російські винищувачі Су-57 та проходило навчання пілотів. На аеродромі також розміщувалися склади з понад 700 керованими авіабомбами.
У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.
Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.
Російські пропагандисти, військові і цивільні особи впадають в істерику через дозвіл бити по російській федерації західною зброєю, каже представник ГУР.
Україна вперше збила російський винищувач Су-57 на аеродромі, розташованому в 589 кілометрах від лінії фронту, що розлютило путіна і викликало люту реакцію кремля.
росія володіє значним парком з приблизно 1500 літаків, здатних нести керовані ракети і авіабомби і використовувала винищувачі Су-57 поблизу кордонів України всього кілька разів через високу вартість і потенційних іміджевих ризиків у разі їх знищення.
За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року Сили оборони України знищили близько 8700 російських військовослужбовців, 1459 одиниць озброєння та військової техніки.
Україна вразила російський командний пункт під бєлгородом рф ракетою, випущеною з українського бойового літака, що стало першим випадком, коли Сили оборони вразили ціль на території росії з повітря.
За один день Cили оборони завдали ударів по 21 району зосередження російських військ, 4 системам протиповітряної оборони та іншим важливим об'єктам противника/.
Вперше в історії Україна уразила найсучасніший російський винищувач Су-57 на аеродромі ахтубінськ, розташованому в 589 км від лінії фронту.
Російські винищувачі Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С і Су-57 містять понад 2 000 електронних компонентів іноземного виробництва з США, Японії та інших країн, які використовуються в системах навігації, наведення та зв'язку, незважаючи на санкції.
За повідомленнями ЗМІ, росія вперше могла використати крилаті ракети "квадратні" ракети Х-69 під час ударів по Україні в лютому.