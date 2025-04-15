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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12906 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33654 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163592 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140680 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143412 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136576 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136623 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196818 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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СБУ повідомила про підозру російському посадовцю, який керує постачанням бойових літаків армії рф

СБУ повідомила про підозру директору російської авіабудівної корпорації Юрію Слюсарю за пособництво у веденні війни. Під його керівництвом з початку вторгнення вироблено понад 100 бойових літаків для атак на Україну.

Війна • 27 лютого, 12:05 • 25674 перегляди

Іран може передати росії зброю для протистояння українським БПЛа у Чорному морі - ISW

Після підписання угоди про стратегічне партнерство рф може отримати від Ірану нові БПЛА, балістичні ракети та кулемети. В обмін росія може надати Ірану винищувачі та системи ППО.

Війна • 20 січня, 02:24 • 106154 перегляди

Мав би "глушити" Patriot: чому в рф утилізують єдиний у світі літак Іл-76ПП

На території колишнього навчального аеродрому в Іркутську утилізують рідкісний літак-постановник завад Іл-76ПП. Унікальний літак, що мав протидіяти системам Patriot, так і не зміг виконувати свої функції через технічні проблеми.

Війна • 25 грудня, 19:58 • 31729 перегляди

Окупанти атакували Кривий Ріг трьома керованими ракетами: сили ППО все збили

Російські військові атакували Кривий Ріг трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків Су-34 та Су-57. Українські сили ППО успішно перехопили всі три ворожі ракети.

Війна • 2 грудня, 18:49 • 22963 перегляди

Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех"

Україна ввела санкції проти виробника "Кинджалів" - чи діють західні обмеження щодо корпорації "ростех".

Війна • 9 жовтня, 11:29 • 179967 перегляди

В рф заявили про розробку підвісного реактивного безпілотника для літаків Су-57: що відомо

росія заявила про розробку підвісного реактивного БПЛА С-71 для літаків Су-57, копіюючи західні концепції. Новий дрон матиме швидкість до 0,6 Мах і висоту польоту до 8 км.

Новини Світу • 16 серпня, 14:24 • 18601 перегляди

На аеродромі в липецьку базувалися нові російські винищувачі Су-57 – Defense Express

ЗСУ вразили авіабазу у липецьку, де базувалися нові російські винищувачі Су-57 та проходило навчання пілотів. На аеродромі також розміщувалися склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Війна • 9 серпня, 13:00 • 26665 перегляди

Україна "мінуснула" понад 30 військових літаків рф за півроку

У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.

Війна • 28 червня, 09:29 • 31141 перегляди

США готуються продати Ізраїлю 50 винищувачів F-15

Представники Конгресу США підтримали продаж Ізраїлю 50 винищувачів F-15 на суму понад 18 мільярдів доларів, незважаючи на попередні занепокоєння щодо війни Ізраїлю в Газі.

Новини Світу • 18 червня, 14:21 • 19254 перегляди

"Там, звичайно, істерика" - Юсов про реакцію росіян на дозвіл бити по рф західним озброєнням

Російські пропагандисти, військові і цивільні особи впадають в істерику через дозвіл бити по російській федерації західною зброєю, каже представник ГУР.

Війна • 10 червня, 11:39 • 21321 перегляди

"путін справді скаженіє, реакція в кремлі дуже гаряча та відчутна": Юсов про ураження російського Су-57

Україна вперше збила російський винищувач Су-57 на аеродромі, розташованому в 589 кілометрах від лінії фронту, що розлютило путіна і викликало люту реакцію кремля.

Війна • 10 червня, 10:39 • 17770 перегляди

У Повітряних cилах розповіли, наскільки критична для рф втрата Су-57

росія володіє значним парком з приблизно 1500 літаків, здатних нести керовані ракети і авіабомби і використовувала винищувачі Су-57 поблизу кордонів України всього кілька разів через високу вартість і потенційних іміджевих ризиків у разі їх знищення.

Війна • 10 червня, 07:30 • 21234 перегляди

У Міноборони підрахували втрати рф за тиждень

За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року Сили оборони України знищили близько 8700 російських військовослужбовців, 1459 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна • 9 червня, 17:47 • 38568 перегляди

Sky News: Україна вперше вдарила по рф із бойового літака

Україна вразила російський командний пункт під бєлгородом рф ракетою, випущеною з українського бойового літака, що стало першим випадком, коли Сили оборони вразили ціль на території росії з повітря.

Війна • 9 червня, 16:07 • 36639 перегляди

Сил оборони за добу уразили чотири засоби ППО рф – Генштаб

За один день Cили оборони завдали ударів по 21 району зосередження російських військ, 4 системам протиповітряної оборони та іншим важливим об'єктам противника/.

Війна • 9 червня, 10:33 • 105649 перегляди

Вперше в історії: Україна уразила Су-57 на аеродромі рф, розташованому за майже 600 км. від фронту - ГУР

Вперше в історії Україна уразила найсучасніший російський винищувач Су-57 на аеродромі ахтубінськ, розташованому в 589 км від лінії фронту.

Війна • 9 червня, 06:34 • 23765 перегляди

У російських винищувачах типу Су, з яких запускаються ракети по Україні, використовується електроніка з США та Японії – розслідування

Російські винищувачі Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С і Су-57 містять понад 2 000 електронних компонентів іноземного виробництва з США, Японії та інших країн, які використовуються в системах навігації, наведення та зв'язку, незважаючи на санкції.

Війна • 17 квітня, 17:43 • 30999 перегляди

Для ударів по Україні росія вперше могла використати "квадратні" ракети Х-69 - ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, росія вперше могла використати крилаті ракети "квадратні" ракети Х-69 під час ударів по Україні в лютому.

Війна • 19 лютого, 13:35 • 23691 перегляди