У російських винищувачах типу Су, з яких запускаються ракети по Україні, використовується електроніка з США та Японії – розслідування

Російські винищувачі Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С і Су-57 містять понад 2 000 електронних компонентів іноземного виробництва з США, Японії та інших країн, які використовуються в системах навігації, наведення та зв'язку, незважаючи на санкції.