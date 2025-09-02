росія планує виробляти винищувачі Су-57 в Індії - ЗМІ

росія вивчає можливості інвестування у виробництво винищувачів Су-57 в Індії. Про це повідомляє індійське видання ANI, інформує УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, Нью-Делі потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.

Індійське державне підприємство Hindustan Aeronautics Limited вже ліцензує та виробляє винищувачі російського походження Су-30 МКІ. ... В Індії також є інші підприємства, де виготовляється низка іншого обладнання російського походження, яке може бути використане для виробництва винищувачів п’ятого покоління, якщо буде потрібно виробляти їх в Індії, і це також може допомогти знизити витрати - йдеться у статті.

Видання зазначає, що Нью-Делі та москва "зближуються" в той час, коли адміністрація США постійно критикує уряд Індії та вводить нові тарифи на індійський бізнес.

Довідково

У жовтні 2024 року в росії призупинили виробництво винищувачів Су-57 "Felon" через західні санкції. Тоді на озброєнні рф залишилося близько 30 Су-57, третина з яких - тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала повністю знизити свої мита для Америки, "але вже пізно". За словами глави Білого дому, мало хто розуміє, що США мають дуже мало бізнесу з Індією, а "вони мають величезну кількість бізнесу з нами".

