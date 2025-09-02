$41.320.06
1 вересня, 18:36 • 11112 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 19650 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 29609 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 35461 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 181501 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 104152 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 187767 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 195163 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 164964 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131799 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
росія планує виробляти винищувачі Су-57 в Індії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

росія вивчає можливість інвестування у виробництво винищувачів Су-57 в Індії. Нью-Делі потребує ескадрильї літаків п'ятого покоління, розглядаючи Су-57 та F-35.

росія планує виробляти винищувачі Су-57 в Індії - ЗМІ

росія вивчає можливості інвестування у виробництво винищувачів Су-57 в Індії. Про це повідомляє індійське видання ANI, інформує УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, Нью-Делі потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.

Індійське державне підприємство Hindustan Aeronautics Limited вже ліцензує та виробляє винищувачі російського походження Су-30 МКІ. ... В Індії також є інші підприємства, де виготовляється низка іншого обладнання російського походження, яке може бути використане для виробництва винищувачів п’ятого покоління, якщо буде потрібно виробляти їх в Індії, і це також може допомогти знизити витрати

- йдеться у статті.

Видання зазначає, що Нью-Делі та москва "зближуються" в той час, коли адміністрація США постійно критикує уряд Індії та вводить нові тарифи на індійський бізнес.

Довідково

У жовтні 2024 року в росії призупинили виробництво винищувачів Су-57 "Felon" через західні санкції. Тоді на озброєнні рф залишилося близько 30 Су-57, третина з яких - тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала повністю знизити свої мита для Америки, "але вже пізно". За словами глави Білого дому, мало хто розуміє, що США мають дуже мало бізнесу з Індією, а "вони мають величезну кількість бізнесу з нами".

"Завжди приємно зустрічатися з путіним": премʼєр Індії обговорив партнерство з російським диктатором 01.09.25, 06:39 • 4996 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
