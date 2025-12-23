$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало його заяви

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Журналіст Михайло Ткач спростував заяву Ігоря Коломойського про те, що Тимур Міндіч є його сусідом в Ізраїлі. Це також підтверджує неправдивість попередньої заяви Коломойського про замах на Міндіча.

Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало його заяви

Колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського вкотре зловили на розповсюдженні резонансних фейків. Зокрема, неправдою виявилися свіжа заява олігарха про те, що фігурант справи "Мідас" Тимур Міндіч живе з ним по сусідству в Ізраїлі. Про те, що Міндіч не є сусідом Коломойського, повідомив журналіст Михайло Ткач, передає УНН.

Так, за словами розслідувача, Тимур Міндіч не проживає поруч з олігархом Ігорем Коломойським, якого зараз звинувачують у привласненні мільярдних коштів та замаху на вбивство. 

"Міндіч живе в розкішному передмісті Тель-Авіва, але не там, де була інформація. І не там, де я його знімав в 19-му році по сусідству з Коломойським", – сказав Михайло Ткач.

Спростування даної інформації автоматично підтверджує неправдивість і попередньої заяви Коломойського про те, що 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на вбивство Тимура Міндіча, – пише нардеп Ярослав Железняк. 

"З коментаря Михайла (Ткача – ред.) зрозуміло, що Міндіч давно вже не живе в будинку поруч з Коломойським. Що ще раз підтверджує бредовість вкиду Бені", – написав нардеп. 

Як відомо, тоді Коломойський заявив, що вбивці помилилися дверима і поранили прибиральницю. Цей "фейк" відразу спростувала поліція Ізраїлю, повідомивши, що жодного замаху на вбивство Міндіча не відбувалося, як і не було нападу на прибиральницю. 

За даними ЗМІ, Коломойський не вперше розповсюджує сенсаційні заяви, які потім виявляються інформаційними "вкидами". Експерти пояснюють це тим, що Коломойський спеціально розповсюджує фейки, щоб врятуватись від  тривалого терміну ув’язнення, який загрожує йому після завершення судових справ у Великій Британії та Україні. Його слова свідчать, що він діє в інтересах росії та працює на розхитування України, заявив, зокрема, політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Як відомо, Коломойський є фігурантом низки кримінальних проваджень, що стосуються масштабних фінансових махінацій та тяжких злочинів проти особи. Він звинувачується, зокрема, у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку" шляхом фіктивного кредитування, відмиванні коштів та шахрайстві, в організації замовного вбивства тощо. 

Лілія Подоляк

Політика
російська пропаганда
Тімур Міндіч
Війна в Україні
Ігор Коломойський
ПриватБанк
Ізраїль
Велика Британія
Ярослав Железняк
Україна
Тель-Авів