Ярослав Железняк

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24350 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150577 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133229 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135756 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132204 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132827 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195404 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77372 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164484 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116561 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Остаточної версії угоди про корисні копалини від США ще не було, американці постійно змінюють її - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що США постійно змінюють умови угоди про корисні копалини. Він наголосив на необхідності детального вивчення угоди юристами.

Економіка • 27 березня, 15:35 • 34822 перегляди

Новий проект угоди про природні ресурси стосується усіх копалин на всій території України - Железняк

США запропонували Україні угоду, що дозволяє видобуток всіх копалин на її території. Управлятимуть угодою 5 людей, 3 з яких від США з правом вето, без гарантій безпеки.

Економіка • 27 березня, 10:27 • 31496 перегляди

Посилення відповідальності за злочини проти культурної спадщини: Рада ухвалила законопроєкт за основу

ВР ухвалила законопроєкт №12310 про кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини, зокрема незаконні розкопки та пошкодження об’єктів.

Культура • 26 березня, 13:38 • 27753 перегляди

В Україні змінять підхід до надання соцпослуг: парламент ухвалив рішення

Рада ухвалила законопроєкт №12124, який удосконалить надання соціальних послуг, зокрема, унормує можливість їх дистанційного надання. Також буде уточнено відповідальність за порушення.

Суспільство • 26 березня, 12:52 • 23113 перегляди

Рада ухвалила зміни до закону про держслужбу: як це вплине на зарплати

Рада ухвалила зміни до закону про держслужбу. Час роботи на посадах голів військових адміністрацій зараховуватиметься до держстажу, що впливає на оплату праці чиновників.

Економіка • 25 березня, 13:10 • 16849 перегляди

Рада ухвалила закон про цифрову інфраструктуру: що зміниться для українців

Рада підтримала законопроєкт №9549, що спрощує отримання землі для розгортання електронних комунікаційних мереж. Це прискорить розвиток 4G, 5G та відновлення зв'язку.

Політика • 25 березня, 12:23 • 20685 перегляди

Рада зняла з розгляду закон про розширення повноважень Нацгвардії щодо зброї

Законопроєкт №10311, який дозволяв Нацгвардії застосовувати зброю проти мітингувальників, знято з порядку денного. МВС не змогло спростувати критику щодо розширення повноважень.

Суспільство • 24 березня, 22:34 • 10420 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Економіка • 24 березня, 08:52 • 90905 перегляди

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

З 2022 по 2024 рік суди винесли шість вироків за створення контенту на OnlyFans. П'ятьох жінок та двох чоловіків визнано винними, в основному призначено іспитові строки.

Суспільство • 17 березня, 13:16 • 272352 перегляди

Рада підтримала зниження штрафів за несвоєчасне уточнення даних у ТЦК

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093 про 50% знижку на штраф за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Це має сприяти наповненню бюджету та актуалізації даних.

Суспільство • 13 березня, 10:29 • 103299 перегляди

Зарплата в понад 30 тис. гривень для поліцейських: Рада ухвалила законопроєкт

Рада ухвалила за основу законопроєкт №6506-1, що передбачає встановлення окладу для поліцейських у розмірі понад 30 тис. гривень. Проте, це не стосуватиметься курсантів.

Економіка • 12 березня, 12:36 • 22382 перегляди

Вдосконалення механізму перепоховання захисників: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про механізм перепоховання загиблих захисників України. Документ передбачає виділення 6,61 млн грн на перепоховання близько 500 загиблих у 2025 році.

Війна • 11 березня, 14:54 • 17708 перегляди

Закон про нову систему оплати праці держслужбовців не передбачає підвищення зарплати для них - нардепи

Верховна Рада ухвалила закон про нову систему оплати праці держслужбовців, який не передбачає підвищення зарплат. Законопроект спрямований на впровадження прозорої системи оплати та обмеження надбавок.

Економіка • 11 березня, 14:16 • 25481 перегляди

Створення Вищого адміністративного суду: Рада розблокувала підписання закону

Верховна Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про створення Вищого адміністративного суду. Тепер документ може бути підписаний спікером та направлений президенту Зеленському.

Політика • 11 березня, 14:05 • 17328 перегляди

Заборона дискримінації в рекламі: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Верховна Рада прийняла законопроєкт про нові вимоги до реклами. Документ забороняє дискримінаційну рекламу, використання штучного інтелекту та встановлює обмеження щодо реклами ліків й алкоголю.

Політика • 11 березня, 13:34 • 18329 перегляди

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила закон про нову систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Зарплата складатиметься зі сталої та варіативної частин, а премії обмежені 30% річного окладу.

Економіка • 11 березня, 11:30 • 29334 перегляди

У Раді відмовилася викликати урядовців щодо ресурсної угоди

Депутати не підтримали пропозицію викликати Шмигаля та Свириденко для обговорення деталей ресурсної угоди. Коаліція аргументувала відмову тим, що "урядовцям дуже важко зараз".

Економіка • 26 лютого, 10:15 • 24431 перегляди

Створення Вищого адміністративного суду затвердив парламент: це один з маяків МВФ

Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, виконавши прострочений маяк МВФ. Закон передбачає створення двох судів та формування Експертної ради з 6 осіб.

Політика • 26 лютого, 09:24 • 20328 перегляди

Рада підтримала законопроєкт про обов’язкову евакуацію під час воєнного стану

Верховна Рада підтримала законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану 275 голосами. Документ передбачає примусову евакуацію дітей та регулює повноваження органів влади щодо евакуації.

Політика • 11 лютого, 13:33 • 22629 перегляди

Рада провалила новий законопроєкт про кредитну історію

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12260 про кредитну історію, але вперше в історії парламенту відправила його на всенародне обговорення. Документ мав посилити захист прав позичальників та покращити обмін інформацією на кредитному ринку.

Економіка • 11 лютого, 13:10 • 40126 перегляди

За грудень українці поповнили гральні рахунки майже на 20 млрд гривень

У грудні 2024 року українці поповнили гральні рахунки на рекордні 19,4 млрд гривень. Це значно перевищує середньомісячний показник у 12,7 млрд грн за січень-листопад 2024 року.

Суспільство • 22 січня, 12:23 • 33426 перегляди

Коли можна чекати призначень, у тому числі Генпрокурора - нардеп розкрив терміни

У парламенті не планують кадрових призначень протягом двох пленарних тижнів. За словами Железняка, нові призначення, включаючи Генпрокурора, очікуються в лютому після інавгурації.

Політика • 8 січня, 10:25 • 20269 перегляди

Ще один пункт по Ukraine Facility Plan: ВР схвалила програму розвитку мінерально-сировинної бази

Парламент затвердив оновлену програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року в рамках Ukraine Facility Plan. Програма спрямована на забезпечення економіки власними мінеральними ресурсами та зменшення імпортозалежності.

Економіка • 18 грудня, 15:08 • 18231 перегляди

Норми проти журналістів лишились: комітет ВР підтримав до повторного розгляду законопроект про реєстри - нардеп

Правоохоронний Комітет підтримав до повторного розгляду законопроєкт про реєстри №10242 зі збереженням норм щодо журналістів. У проєкт додали скасування "правок Лозового", але, за словами Железняка, в "неправильній редакції".

Політика • 17 грудня, 15:42 • 18852 перегляди

Рада не підтримала закон про 8 років ув'язнення за злив даних з держреєстрів

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про кримінальну відповідальність за витік інформації з держреєстрів. Документ передбачав до 8 років позбавлення волі за такі порушення під час воєнного стану.

Політика • 4 грудня, 11:33 • 18455 перегляди

Профільний комітет ВР виступив за скасування оподаткування ФОПів "заднім числом"

Комітет ВР з питань фінансів підтримав правку про скасування оподаткування "заднім числом" для ФОПів. Впровадження нових податків для ФОПів перенесено з 1 жовтня на 1 січня 2025 року.

Економіка • 27 листопада, 15:28 • 17962 перегляди

Комітет ВР підтримав ліквідацію КРАІЛ та нові обмеження для грального бізнесу

Комітет ВР з питань фінансів підтримав законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор. Документ передбачає створення нового органу та суттєві обмеження реклами азартних ігор.

Економіка • 27 листопада, 15:11 • 18045 перегляди

Бюджет-2025: у Раді завтра очікують ухвалення фінальної версії з новими видатками

Бюджетний комітет ВР ухвалив проект держбюджету до другого читання з важливими змінами. Видатки загального фонду становлять 3709,8 млрд грн.

Економіка • 18 листопада, 12:58 • 22041 перегляди

В Україні понад п'ять тисяч моделей OnlyFans у 2022 році заробили майже 80 млн доларів

В Україні налічується понад 5000 моделей OnlyFans, які за 2022 рік заробили майже 80 млн доларів. Доходи українських моделей на платформі зросли в 10 разів з 2020 року.

Суспільство • 12 листопада, 16:52 • 30075 перегляди

Україна може не отримати вчасно 4 млрд євро від ЄС через невиконання умов: що відомо

Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від Євросоюзу через невчасне ухвалення закону про угоди зі слідством. Це також може поставити під загрозу виділення 35 млрд євро кредиту від Ради ЄС.

Політика • 23 жовтня, 14:29 • 18183 перегляди