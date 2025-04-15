Ярослав Железняк

Рада не підтримала закон про 8 років ув'язнення за злив даних з держреєстрів

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про кримінальну відповідальність за витік інформації з держреєстрів. Документ передбачав до 8 років позбавлення волі за такі порушення під час воєнного стану.