Ярослав Железняк

Володимир Зеленський заявив, що США постійно змінюють умови угоди про корисні копалини. Він наголосив на необхідності детального вивчення угоди юристами.
США запропонували Україні угоду, що дозволяє видобуток всіх копалин на її території. Управлятимуть угодою 5 людей, 3 з яких від США з правом вето, без гарантій безпеки.
ВР ухвалила законопроєкт №12310 про кримінальну відповідальність за злочини проти культурної спадщини, зокрема незаконні розкопки та пошкодження об’єктів.
Рада ухвалила законопроєкт №12124, який удосконалить надання соціальних послуг, зокрема, унормує можливість їх дистанційного надання. Також буде уточнено відповідальність за порушення.
Рада ухвалила зміни до закону про держслужбу. Час роботи на посадах голів військових адміністрацій зараховуватиметься до держстажу, що впливає на оплату праці чиновників.
Рада підтримала законопроєкт №9549, що спрощує отримання землі для розгортання електронних комунікаційних мереж. Це прискорить розвиток 4G, 5G та відновлення зв'язку.
Законопроєкт №10311, який дозволяв Нацгвардії застосовувати зброю проти мітингувальників, знято з порядку денного. МВС не змогло спростувати критику щодо розширення повноважень.
Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.
З 2022 по 2024 рік суди винесли шість вироків за створення контенту на OnlyFans. П'ятьох жінок та двох чоловіків визнано винними, в основному призначено іспитові строки.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093 про 50% знижку на штраф за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Це має сприяти наповненню бюджету та актуалізації даних.
Рада ухвалила за основу законопроєкт №6506-1, що передбачає встановлення окладу для поліцейських у розмірі понад 30 тис. гривень. Проте, це не стосуватиметься курсантів.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про механізм перепоховання загиблих захисників України. Документ передбачає виділення 6,61 млн грн на перепоховання близько 500 загиблих у 2025 році.
Верховна Рада ухвалила закон про нову систему оплати праці держслужбовців, який не передбачає підвищення зарплат. Законопроект спрямований на впровадження прозорої системи оплати та обмеження надбавок.
Верховна Рада відхилила постанову, яка блокувала підписання закону про створення Вищого адміністративного суду. Тепер документ може бути підписаний спікером та направлений президенту Зеленському.
Верховна Рада прийняла законопроєкт про нові вимоги до реклами. Документ забороняє дискримінаційну рекламу, використання штучного інтелекту та встановлює обмеження щодо реклами ліків й алкоголю.
Верховна Рада ухвалила закон про нову систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Зарплата складатиметься зі сталої та варіативної частин, а премії обмежені 30% річного окладу.
Депутати не підтримали пропозицію викликати Шмигаля та Свириденко для обговорення деталей ресурсної угоди. Коаліція аргументувала відмову тим, що "урядовцям дуже важко зараз".
Верховна Рада ухвалила закон про створення Вищого адміністративного суду, виконавши прострочений маяк МВФ. Закон передбачає створення двох судів та формування Експертної ради з 6 осіб.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану 275 голосами. Документ передбачає примусову евакуацію дітей та регулює повноваження органів влади щодо евакуації.
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12260 про кредитну історію, але вперше в історії парламенту відправила його на всенародне обговорення. Документ мав посилити захист прав позичальників та покращити обмін інформацією на кредитному ринку.
У грудні 2024 року українці поповнили гральні рахунки на рекордні 19,4 млрд гривень. Це значно перевищує середньомісячний показник у 12,7 млрд грн за січень-листопад 2024 року.
У парламенті не планують кадрових призначень протягом двох пленарних тижнів. За словами Железняка, нові призначення, включаючи Генпрокурора, очікуються в лютому після інавгурації.
Парламент затвердив оновлену програму розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року в рамках Ukraine Facility Plan. Програма спрямована на забезпечення економіки власними мінеральними ресурсами та зменшення імпортозалежності.
Правоохоронний Комітет підтримав до повторного розгляду законопроєкт про реєстри №10242 зі збереженням норм щодо журналістів. У проєкт додали скасування "правок Лозового", але, за словами Железняка, в "неправильній редакції".
Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про кримінальну відповідальність за витік інформації з держреєстрів. Документ передбачав до 8 років позбавлення волі за такі порушення під час воєнного стану.
Комітет ВР з питань фінансів підтримав правку про скасування оподаткування "заднім числом" для ФОПів. Впровадження нових податків для ФОПів перенесено з 1 жовтня на 1 січня 2025 року.
Комітет ВР з питань фінансів підтримав законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор. Документ передбачає створення нового органу та суттєві обмеження реклами азартних ігор.
Бюджетний комітет ВР ухвалив проект держбюджету до другого читання з важливими змінами. Видатки загального фонду становлять 3709,8 млрд грн.
В Україні налічується понад 5000 моделей OnlyFans, які за 2022 рік заробили майже 80 млн доларів. Доходи українських моделей на платформі зросли в 10 разів з 2020 року.
Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від Євросоюзу через невчасне ухвалення закону про угоди зі слідством. Це також може поставити під загрозу виділення 35 млрд євро кредиту від Ради ЄС.