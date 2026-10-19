Проти скорочення бронювання виступають зброярі, шахтарі та депутати: чи дослухається уряд

Запропоноване урядом скорочення лімітів бронювання військовозобов'язаних працівників викликало занепокоєння не лише у представників оборонно-промислового комплексу та супутніх галузей, а й у представників енергетичного сектору. Кабмін попереджають про ризики кадрової кризи в компаніях, порушення виконання оборонних контрактів та дестабілізації роботи енергетичного сектору, пише УНН.

Скорочення бронювання поставить під загрозу виробництво української зброї

Дискусія навколо запропонованої урядом ініціативи про зміну правил бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств набирає обертів. Як відомо, 13 жовтня КМУ розглянув зміни до постанови, яка регулює порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. Проєкт постанови пропонував зменшити відсоткові ліміти на бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектору - зі 100% до 85%, а для комунальної сфери - із 75% до 60%.

Запропоноване зменшення лімітів для компаній ОПК та суміжних галузей, паливно-енергетичного комплексу, комунальної сфери викликало різку критику з боку бізнесу, профспілок та парламентарів.

Представники бізнесу, аналітичних центрів, а також парламентарі заявили про те, що уряд не провів необхідних консультацій щодо запропонованих змін, а проєкт постанови не містить жодних розрахунків щодо наслідків їх запровадження. Окрім того, НАЗК повідомило, що документ містить низку корупційних ризиків.

Представники стратегічних галузей попереджають, що в умовах війни навіть часткова втрата кваліфікованого персоналу може мати значно серйозніші наслідки, ніж звичайне скорочення виробничих потужностей. Адже йдеться про підприємства, від яких безпосередньо залежать забезпечення армії озброєнням, стабільність енергосистеми, функціонування критичної інфраструктури та виконання державних замовлень.

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Особливо гостро на урядові ініціативи відреагували виробники озброєння. Українська компанія Skyeton, яка працює в оборонно-промисловому комплексі, заявила, що скорочення квоти бронювання може спровокувати відтік спеціалістів, зупинку перспективних розробок та зрив виконання чинних контрактів.

Скорочення квоти зі 100% до 85% – це діра для відтоку кадрів з критичних оборонних підприємств, а не вирішення питання комплектування війська. Найреалістичніший сценарій, до якого вона призведе вже за кілька місяців, — мертва власна оборонна галузь країни, що перебуває у війні — йдеться в заяві компанії.

У Skyeton пояснюють, що оборонні підприємства вже працюють в умовах гострого дефіциту кадрів. Пошук одного висококваліфікованого спеціаліста може тривати пів року, і ще приблизно стільки ж потрібно для його адаптації до конкретного проєкту. При цьому складність сучасних оборонних розробок суттєво зросла порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

За оцінкою компанії, для окремих технологічних напрямів кількість фахівців із необхідними компетенціями може обмежуватися кількома десятками людей на всю країну. Тому втрата навіть одного працівника здатна вплинути на роботу цілої команди.

В індустрії і так є гострий дефіцит кадрів. За умови скорочення квоти на бронювання виробники не зможуть працювати над розробкою нових рішень, необхідних війську вже сьогодні. Ба більше, у таких умовах, компанії не зможуть виконувати поточні контрактні зобов’язання — наголосили у Skyeton.

Окремий ризик в компанії бачать у втраті конкурентоспроможності українських виробників порівняно з іноземними компаніями, які мають більш стабільні умови роботи та доступ до кадрових ресурсів.

Варто зауважити, що раніше Міністерство оборони виступило категорично проти скорочення лімітів бронювання для оборонних компаній. У Skyeton підтримують позицію відомства. У компанії наголошують, що розвиток власного виробництва озброєння дозволяє Україні зменшувати залежність від політичних рішень міжнародних партнерів і посилює її позиції на міжнародній арені.

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Шахтарі попереджають про ризики для енергетичної безпеки

Не менш критично до можливого скорочення бронювання поставилися представники енергетичного сектору.

Профспілка працівників вугільної промисловості України закликає Премʼєр-міністра Сергія Корецького та профільне міністерство зберегти 100% бронювання для підприємств паливно-енергетичного комплексу.

У профспілці наголошують, що стабільна робота вугільних підприємств безпосередньо пов'язана з енергетичною безпекою держави, зокрема із забезпеченням теплових електростанцій паливом.

На думку Профспілки, передбачене проєктом постанови зменшення квоти бронювання зі 100% до 85% може створити додаткові ризики для кадрового забезпечення вугільної галузі та стабільної роботи енергетичного сектору - йдеться у зверненні.

Головна проблема полягає у специфіці галузі. Для роботи шахт потрібні спеціалісти з відповідною професійною підготовкою, досвідом і кваліфікацією. Швидко замінити таких працівників неможливо. Тому скорочення кількості заброньованого персоналу може спричинити не лише падіння обсягів видобутку вугілля, а й додаткові ризики працівників через небезпечні виробничі процеси.

Окрім того, представники вугільної галузі пропонують провести обговорення урядових змін за участю профспілок.

Озвучені ризики особливо важливі на тлі систематичних російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. За таких обставин кадрова стійкість підприємств стає не лише економічним, а й безпековим питанням.

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Ризик паралічу критичної інфраструктури

Занепокоєння запропонованими змінами висловили й у Верховній Раді.

Нардеп Лариса Білозір заявила, що нові правила бронювання можуть паралізувати роботу підприємств і територіальних громад, які забезпечують населення базовими послугами.

Посилення українського війська безумовний пріоритет, водночас маємо зробити все, щоб країна продовжувала працювати, люди мали тепло, воду й світло, а громади могли забезпечувати базові послуги наголосила парламентарка.

На її думку, проблема полягає не лише у скороченні лімітів бронювання, а й в одночасному перегляді критеріїв критичності підприємств та необхідності переоформлення документів. у комплексі це може призвести до додаткового адміністративного навантаження та дестабілізації роботи підприємств, які повинні функціонувати безперервно.

Не можна допустити, щоб вони одночасно зіткнулися з переглядом критеріїв критичності, зміною квот і необхідністю терміново переоформлювати документи — підкреслила Білозір.

За її словами, депутатська група "Довіра" направила Прем'єр-міністру пропозиції щодо остаточної редакції урядової постанови.

Зокрема, парламентарі пропонують зберегти за підприємствами, які вже отримали статус критично важливих, цей статус до завершення строку дії відповідного рішення. Аналогічний підхід пропонується застосувати до раніше затверджених обсягів бронювання.

Це, за її словами, дозволить бізнесу адаптуватися до нових вимог без різкого скорочення персоналу та ризику зупинки виробничих процесів.

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М'яч на полі уряду

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що уряд зняв з порядку денного засідання КМУ у пʼятницю питання, яке стосувалося постанови про бронювання. Після жорсткої критики Кабмін погодився провести додаткові консультації з бізнесом.

Про свою готовність долучитися до опрацювання урядової постанови від 13 жовтня заявили практично всі галузеві асоціації, а також представники 16 українських аналітичних центрів.

Наразі не відомо чи розпочалися відповідні консультації з представниками бізнесу.

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