Верховна Рада

Сергій Мельник став новим народним депутатом, склавши присягу. Це сталося після припинення повноважень Ірини Кормишкіної.
Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.
Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Пропонується продовжити їх з 9 травня 2025 року на 90 діб.
Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.
Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.
Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.
У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.
Ініціатива МОЗ щодо зниження цін на Топ-100 ліків викликає запитання. Експерти стверджують, що перелік містить препарати без доведеної ефективності, сформовані на основі пропозицій виробників.
Уряд України затвердив єдиний механізм виплати пенсій для ВПО, українців за кордоном та на ТОТ. Для отримання виплат необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.
В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.
В Україні налічується до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування, спричинених агресією рф.
З червня 2024 по березень 2025 банки отримали понад 4 тисячі заявок на кредитування енергоінфраструктури на майже 84 млрд грн. Фактично профінансовано проєктів на 16,7 млрд грн.
Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.
НКЦПФР представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Розглядаються ставки податку на прибуток від продажу криптовалюти: 18%+1,5% або пільгові 5% та 9%.
Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт, який виплачуватиме пенсії за вислугу років лише після звільнення з прокуратури. Також, не буде пільг при перерахунку пенсій.
Президент підписав закон №9600, що змінює навантаження на викладачів вищої освіти. Він встановлює мінімальний обсяг наукової роботи та максимальне навчальне навантаження.
Уряд призначив Максима Кутергу тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки. Раніше він був заступником Сергія Перхуна, термін повноважень якого закінчився 9 квітня.
Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.
Кабінет міністрів України затвердив звіт про виконання державного бюджету за 2024 рік. Звіт буде передано до Верховної Ради, Президенту та Рахунковій палаті для розгляду.
НАЗК затягує моніторинг способу життя колишнього заступника голови ДПС Євгенія Сокура, що може дозволити йому уникнути відповідальності за можливі порушення у деклараціях.
Геннадія Новікова призначено головою Державного агентства України ПлейСіті. До цього він очолював НАЗК, а раніше працював в органах прокуратури Сумської області.
Ворожі Telegram-канали поширюють фейковий документ про зміни до Виборчого кодексу, де українці за кордоном нібито не можуть голосувати на виборах Президента. Мета фейку - посіяти недовіру.
Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах.
Олена Дума анонсувала новий конкурс для ТРЦ «Гулівер», попередивши про кримінальні справи за сфабриковані документи.
Постанова про зниження цін на ліки ухвалена без належного погодження - Мін'юст і Омбудсмен не залучалися.
Згідно з законом, майно не може бути витребувано, якщо з дати реєстрації права власності минуло понад 10 років. Закон не розповсюджується на об'єкти критичної інфраструктури.
У Раду внесли законопроект № 13155, який скасовує нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку повномасштабної війни. Це стосується і управителів багатоквартирних будинків.
Легалізація криптовалют може принести додаткові надходження до бюджету України, але потребує чіткого контролю. Експерти оцінюють переваги, ризики та очікування від цього процесу.
Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів і педагогів. Відстрочку не отримають чоловіки 25+, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.
Заборона маркетингових договорів між виробниками ліків та аптеками не призвела до зниження цін. Натомість, фармкомпанії отримали додаткові прибутки, а пацієнти не відчули покращення.