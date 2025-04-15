Верховна Рада

Зеленський підписав "скандальний" закон про добросовісного набувача: що змінилося і що кажуть критики

Згідно з законом, майно не може бути витребувано, якщо з дати реєстрації права власності минуло понад 10 років. Закон не розповсюджується на об'єкти критичної інфраструктури.