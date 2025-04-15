Верховна Рада

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19535 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134473 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125413 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126868 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125353 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127890 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192517 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76767 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164016 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115357 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 16:00 • 134450 перегляди
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У ВР склав присягу новий нардеп замість депутатки від "Слуги народу" Кормишкіної

Сергій Мельник став новим народним депутатом, склавши присягу. Це сталося після припинення повноважень Ірини Кормишкіної.

Політика • 09:50 • 1550 перегляди

Щомісячні перекази після обмежень впали на 80 млрд грн - НБУ анонсував реєстр ризикових клієнтів

Після запровадження обмежень на перекази між картками, обсяги впали з 250 до 170 млрд грн. НБУ готує реєстр осіб, причетних до ризикових фінансових операцій.

Економіка • 08:23 • 9286 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Пропонується продовжити їх з 9 травня 2025 року на 90 діб.

Війна • 07:31 • 18225 перегляди

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.

Війна • 14 квітня, 18:02 • 9540 перегляди
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.

Економіка • 14 квітня, 16:00 • 129198 перегляди

Спікерка Верхньої палати парламенту Австрії вперше прибула до України

Андреа Едер-Ґічталер прибула в Україну на запрошення віцеспікера ВР Олени Кондратюк. Візит є важливим жестом солідарності на тлі атак рф на українські міста.

Політика • 14 квітня, 14:11 • 9000 перегляди

Посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ: у Раді чекають на розгляд законопроєкту

У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.

Суспільство • 14 квітня, 13:59 • 9038 перегляди
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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

Ініціатива МОЗ щодо зниження цін на Топ-100 ліків викликає запитання. Експерти стверджують, що перелік містить препарати без доведеної ефективності, сформовані на основі пропозицій виробників.

Політика • 14 квітня, 13:44 • 123531 перегляди

Виплати пенсій українцям за кордоном, ВПО і на ТОТ: Омбудсман пояснив новий механізм

Уряд України затвердив єдиний механізм виплати пенсій для ВПО, українців за кордоном та на ТОТ. Для отримання виплат необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Суспільство • 14 квітня, 11:17 • 10189 перегляди
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

В Україні готують законопроєкт для легалізації віртуальних активів, який базується на європейській директиві MiCA. НКЦПФР разом з НБУ працюють над документом, щоб захистити інвесторів.

Економіка • 11 квітня, 09:11 • 286610 перегляди
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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

В Україні налічується до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування, спричинених агресією рф.

Війна • 10 квітня, 13:57 • 142959 перегляди

Банки профінансували відновлення енергетичної інфраструктури на майже 17 млрд грн за 10 місяців - НБУ

З червня 2024 по березень 2025 банки отримали понад 4 тисячі заявок на кредитування енергоінфраструктури на майже 84 млрд грн. Фактично профінансовано проєктів на 16,7 млрд грн.

Війна • 10 квітня, 10:18 • 8760 перегляди

Україна очікує продовження "транспортного безвізу" з ЄС до кінця 2025 року - Шмигаль

Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.

Економіка • 9 квітня, 15:57 • 12079 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

НКЦПФР представила матрицю оподаткування віртуальних активів. Розглядаються ставки податку на прибуток від продажу криптовалюти: 18%+1,5% або пільгові 5% та 9%.

Економіка • 9 квітня, 12:27 • 425860 перегляди

Профільний комітет доопрацював законопроект щодо обмеження виплати пенсій працюючим прокурорам

Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт, який виплачуватиме пенсії за вислугу років лише після звільнення з прокуратури. Також, не буде пільг при перерахунку пенсій.

Політика • 9 квітня, 11:42 • 9928 перегляди

Зменшення навантаження на викладачів вишів: Зеленський підписав закон

Президент підписав закон №9600, що змінює навантаження на викладачів вищої освіти. Він встановлює мінімальний обсяг наукової роботи та максимальне навчальне навантаження.

Політика • 9 квітня, 10:46 • 10986 перегляди

Кабмін вчергове призначив виконувача обов’язків директора БЕБ

Уряд призначив Максима Кутергу тимчасовим очільником Бюро економічної безпеки. Раніше він був заступником Сергія Перхуна, термін повноважень якого закінчився 9 квітня.

Економіка • 8 квітня, 11:42 • 9648 перегляди

Місцеві вибори в Україні: останнє слово за Верховною Радою - ЦВК

Для проведення місцевих виборів потрібні зміни у законодавстві про воєнний стан. Рішення за Верховною Радою, яка визначить перелік громад, де вибори неможливі.

Політика • 8 квітня, 11:07 • 11217 перегляди

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету 2024 року

Кабінет міністрів України затвердив звіт про виконання державного бюджету за 2024 рік. Звіт буде передано до Верховної Ради, Президенту та Рахунковій палаті для розгляду.

Економіка • 8 квітня, 11:02 • 8590 перегляди
Ексклюзив

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності

НАЗК затягує моніторинг способу життя колишнього заступника голови ДПС Євгенія Сокура, що може дозволити йому уникнути відповідальності за можливі порушення у деклараціях.

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Кабмін призначив главу держaгентства "ПлейСіті": хто ним став

Геннадія Новікова призначено головою Державного агентства України ПлейСіті. До цього він очолював НАЗК, а раніше працював в органах прокуратури Сумської області.

Економіка • 8 квітня, 10:07 • 7296 перегляди

"Типовий приклад інформаційної атаки з боку рф": ЦПД вказало на ворожий фейк про голосування за кордоном на президентських виборах

Ворожі Telegram-канали поширюють фейковий документ про зміни до Виборчого кодексу, де українці за кордоном нібито не можуть голосувати на виборах Президента. Мета фейку - посіяти недовіру.

Політика • 8 квітня, 10:03 • 11968 перегляди

Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах

Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах.

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Голова АРМА Дума готує новий конкурс на управителя для “Гуліверу” та попереджає про можливі кримінальні справи

Олена Дума анонсувала новий конкурс для ТРЦ «Гулівер», попередивши про кримінальні справи за сфабриковані документи.

Політика • 8 квітня, 07:48 • 6934 перегляди
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Постанова про зниження цін на ліки ухвалена без належного погодження - Мін'юст і Омбудсмен не залучалися

Постанова про зниження цін на ліки ухвалена без належного погодження - Мін'юст і Омбудсмен не залучалися.

Політика • 7 квітня, 12:59 • 157097 перегляди

Зеленський підписав "скандальний" закон про добросовісного набувача: що змінилося і що кажуть критики

Згідно з законом, майно не може бути витребувано, якщо з дати реєстрації права власності минуло понад 10 років. Закон не розповсюджується на об'єкти критичної інфраструктури.

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В Україні планують скасувати оплату комуналки за зруйноване житло: законопроект внесли до Ради

У Раду внесли законопроект № 13155, який скасовує нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку повномасштабної війни. Це стосується і управителів багатоквартирних будинків.

Війна • 7 квітня, 09:14 • 17399 перегляди

Україна готується до легалізації криптовалют: шанс для бюджету чи ризик для економіки

Легалізація криптовалют може принести додаткові надходження до бюджету України, але потребує чіткого контролю. Експерти оцінюють переваги, ризики та очікування від цього процесу.

Економіка • 4 квітня, 14:15 • 498376 перегляди

Зміни у правилах відстрочки для студентів і педагогів: кабмін схвалив законопроєкт

Кабмін схвалив зміни до правил відстрочки для студентів і педагогів. Відстрочку не отримають чоловіки 25+, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти.

Війна • 4 квітня, 10:40 • 9051 перегляди

Місяць, як заборонений маркетинг у фармгалузі: хто заробив на цьому мільйони

Заборона маркетингових договорів між виробниками ліків та аптеками не призвела до зниження цін. Натомість, фармкомпанії отримали додаткові прибутки, а пацієнти не відчули покращення.

Економіка • 4 квітня, 06:14 • 278620 перегляди