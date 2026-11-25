Польща попросила союзників вивчити можливість збивання російських ракет над Україною, коли вони прямують до території НАТО, після того, як минулого тижня в країні впали три снаряди. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Варшава висунула цю ідею на обговорення під час зустрічі послів країн-членів Організації Північноатлантичного договору в Брюсселі в понеділок, 23 листопада, повідомили люди, знайомі з цим питанням. "Деякі країни підтримали пропозицію, але обговорення було попереднім, і жодного рішення не було ухвалено", сказали джерела.

Ця ідея є суперечливою, оскільки вона розширить оборонні дії НАТО в Україні - крок, який потенційно може поставити союзників під загрозу прямої конфронтації з росією, зазначає видання.

Після зустрічі НАТО оголосило про розгортання в Польщі літака системи повітряного попередження та контролю для моніторингу східного регіону країни та розгляду питання про спрямування додаткових засобів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю звинуватив москву у "навмисній провокації" після порушення повітряного простору, яке сталося поблизу місця, де тисячі міжнародних військовослужбовців проводили військові навчання.

Польща, разом з іншими східними членами НАТО, такими як Румунія та країни Балтії, зазнала неодноразових вторгнень ракет та дронів, на тлі того, як москва посилює свої атаки на Україну. У відповідь Україна уражає російські нафтопереробні заводи, кораблі та військові об'єкти, пише видання.

"У понеділок у Брюсселі обговорення не вдавалося в подробиці щодо того, що означатиме потенційна відповідь НАТО з точки зору ресурсів", повідомили джерела.

За їхніми словами, "це потенційно вимагатиме від Києва надсилання попереджень та надання доступу до свого повітряного простору альянсу". "Але будь-який такий крок також вимагатиме одностайності союзників, якої, за словами джерел, немає, та координації з боку головнокомандувача військ НАТО".

"Ця дискусія триває", – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у середу, 25 листопада, в ефірі радіо RMF FM, відповідаючи на запитання про можливість перехоплення ракет до їхнього входу в повітряний простір НАТО. "Це почалося не просто зараз. Це триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама по собі явно не здатна на це", - зазначив він.

Косіняк-Камиш сказав, що бачить "більшу готовність обговорювати це питання" з боку союзників, але "поки що немає рішучості" діяти.

Речник НАТО не відповів на запит про коментар. Речник Міністерства оборони Польщі відмовився від коментарів.

"Це рішення також несе ризики, оскільки потенційно може зробити НАТО стороною конфлікту", сказали джерела. "Це межа, яку альянс намагається не перетинати", сказав один чиновник зі східної країни-члена на умовах анонімності.

Водночас, зростаюча кількість випадків диверсій по всій Європі викликала запитання про те, де альянс повинен провести межу проти загрози з боку росії, що спонукало деяких чиновників закликати до більш рішучої відповіді.

"Ракета або дрон, що наближаються до нашого повітряного простору, вже становлять для нас пряму загрозу", – заявив у середу, 25 листопада, польському громадському радіо міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. "Я вважаю, що збиття ракети над Україною на прохання України підпадатиме під визначення самооборони", - зазначив він.

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