росія вночі і вранці 25 листопада продовжила атаки на енергетику України. На ранок частково без світла жителі у 5 областях. Внаслідок ворожих обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й від початку року і загалом 28-й блекаут. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго та МАГАТЕ.

Ворожі атаки на енергетику

Цієї ночі та вранці росія знову атакувала об’єкти енергетики. Під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях - повідомили у Міненерго.

У всіх постраждалих регіонах, як вказано, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас "повторні атаки ворога та постійні повітряні тривоги суттєво ускладнюють їх проведення і затримують відновлення електропостачання".

Ситуація на ЗАЕС

Внаслідок ворожих обстрілів тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції - зазначили у Міненерго.

У МАГАТЕ підтвердили це.

"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) покладається на аварійні дизельні генератори для виконання основних функцій ядерної безпеки та захисту після того, як в 28-й раз під час конфлікту вона втратила все зовнішнє живлення. З’єднання станції з єдиною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, "Феросплавна-1", було втрачено о 5:28 за місцевим часом", - повідомили в МАГАТЕ 25 листопада у X.

"Команда МАГАТЕ на об’єкті працює над підтвердженням причини та місця відключення", заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Де найскладніша ситуація зі світлом

"Найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб’єктів. Щоб уникнути аварій через перевантаження обладнання, додатково застосовуються мережеві обмеження", - повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Графіки

Протягом 25 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності.

Де атакувала рф

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації РНБО, росія продовжує завдавати цілеспрямованих терористичних ударів по цивільному населенню та інфраструктурі українських міст:

Київ. Ворожий дрон влучив у двір 16-поверхового житлового будинку. Постраждало троє людей. Пошкоджено сусідні будинки, дитячий садок, готель, офіс та автомобілі;

Київська область. У Білій Церкві росія завдала удару по гіпермаркету, поштовому відділенню та інших цивільних об'єктах, сталися пожежі. Під ударом були "Епіцентр", "Нова пошта", повідомили у міськраді. Одна людина загинула;

Чернігівська область. Ворог обстріляв цивільні підприємства, виникли пожежі. Одна людина загинула;

Волинська область. Внаслідок російського удару пошкоджена цивільна будівля, загорілися три вантажні та два легкові автомобілі. Поранень зазнали п’ятеро людей;

Житомирська область. Під ударами ворожих безпілотників опинилися об’єкт енергетичної інфраструктури у Житомирському районі та цивільне підприємство у Коростенському районі, повідомили в ОВА. Внаслідок атаки постраждала людина.

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