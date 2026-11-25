20 членів Палати представників Конгресу США від обох партій на чолі з конгресменами Доном Бейконом, Петом Райаном та Гілом Сіснеросом закликали президента Дональда Трампа відкликати запрошення для російського лідера володимира путіна на саміт "Великої 20-ки" (G20) у Маямі. Про це йдеться в тексті листа від 19 листопада 2026 року, передає УНН.

Причинами щодо відкликання запрошення конгресмени від Республіканської і Демократичної партій назвали повномасштабне російське вторгнення в Україну, що триває понад 4 роки, а також ймовірну передачу росією розвідувальних даних Ірану, внаслідок чого 12 американських військових отримали поранення внаслідок ракетно-дронового удару Ірану по авіабазі імені принца Султана в Саудівській Аравії у березні 2026 року.

Наполегливо закликаємо вас негайно відкликати це запрошення. росія не тільки розпочала неспровоковане й невиправдане вторгнення в Україну понад чотири роки тому, але й зараз надходять тривожні повідомлення про те, що вона надала Ірану супутникові знімки та відповідні розвіддані, які могли сприяти нанесенню Іраном ударів по американських військах… Зараз не час для економічного співробітництва чи дискусій з росією - за винятком обговорення припинення її несправедливої війни - чи то в рамках саміту G20, чи на будь-якому іншому майданчику. Ми маємо й надалі домагатися того, щоб росія несла відповідальність за свої жахливі дії, від яких страждають як американські військовослужбовці, так і народ України