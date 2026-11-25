Удар БпЛА по будинку в Києві: двоє поранених і пожежа
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва БпЛА влучив у двір житлового будинку. Постраждали двоє людей, пожежу на 50 кв. м ліквідовано.
Ворог ввечері у вівторок, 24 листопада атакував Київ. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу дві людини отримали поранення.
В Шевченківському районі сталося влучання БпЛА в дворі 16-поверхового житлового будинку. На рівні 1 та 2 поверхів виникло загоряння на загальній площі 50 кв. м. Пошкоджено фасади з 1 по 7 поверх, також вибиті шибки в поруч розташованих будинках
Вказується, що рятувальниками проведено обстеження квартир та евакуацію людей на свіже повітря. На місці також працюють психологи ДСНС Києва. Пожежу наразі ліквідовано.
Нагадаємо
Напередодні у Шевченківському районі Києва уламки спричинили пожежі та пошкодили будинок. Поранено шестеро людей, один із них - іноземець.
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