Ворог ввечері у вівторок, 24 листопада атакував Київ. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу дві людини отримали поранення.

В Шевченківському районі сталося влучання БпЛА в дворі 16-поверхового житлового будинку. На рівні 1 та 2 поверхів виникло загоряння на загальній площі 50 кв. м. Пошкоджено фасади з 1 по 7 поверх, також вибиті шибки в поруч розташованих будинках - йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальниками проведено обстеження квартир та евакуацію людей на свіже повітря. На місці також працюють психологи ДСНС Києва. Пожежу наразі ліквідовано.

Нагадаємо

Напередодні у Шевченківському районі Києва уламки спричинили пожежі та пошкодили будинок. Поранено шестеро людей, один із них - іноземець.

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