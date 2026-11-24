Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував білоруському диктатору олександру лукашенку взяти російського диктатора володимира путіна і разом з ним прилетіти до Києва, а Україна гарантує їм безпеку, передає УНН із посиланням на Новини.LIVE.

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Першою реакцією Зеленського на "пропозицію" лукашенка була критика - він назвав це "несерйозною розмовою.

Ми знаходимося у війні, ми не можемо зустрічатись у москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова — зазначив Зеленський.

Президент також іронічно відреагував на пропозицію спільного перельоту: "Він пропонує мене взяти. Я йому що, чемодан, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в москву, для чого?"

За словами Зеленського, такі неконструктивні ініціативи лише засмічують інформаційний простір і не наближають завершення війни.

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Проте згодом Президент України запропонував лукашенку "взяти путіна" і прибути до Києва.

Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж перемовини - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запропонував Президенту України Володимиру Зеленському виступити "гарантом безпеки" та разом полетіти на переговори до москви.