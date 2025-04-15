The Guardian

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 12123 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 12654 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 11734 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33233 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 163239 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140485 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143221 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136553 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136565 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196806 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51110 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 64850 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 70867 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 63966 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 43655 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 12106 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 12626 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 20541 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 29886 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 64652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10814 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14980 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16689 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112248 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113721 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

The Guardian

Новини по темi

Діти в Roblox наражаються на ризики через неналежний контент: про що йдеться

Дослідження виявили, що діти в Roblox можуть зіткнутися з контентом сексуального характеру та спілкуватися з дорослими без перевірки віку. Розробники обіцяють вжити заходів.

Технології • 14 квітня, 13:44 • 7406 перегляди

Гарві Вайнштейн знову постане перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у зґвалтуванні

У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.

Новини Світу • 13 квітня, 17:08 • 4428 перегляди

Вчені розробили тест, що виявляє хворобу Паркінсона до появи симптомів

Науковці розробили аналіз крові, що діагностує хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, аналізуючи фрагменти РНК. Він має високу точність та може "здійснити революцію" в діагностиці.

Здоров'я • 13 квітня, 08:49 • 6530 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.

УНН Lite • 11 квітня, 16:33 • 33577 перегляди

Каллас: у ЄС немає ясності щодо необхідних сил для забезпечення безпеки України

Кайя Каллас заявила, що в ЄС досі немає ясності щодо необхідних сил для гарантування безпеки України. Вона наголосила на важливості посилення тиску на росію.

Політика • 11 квітня, 08:27 • 4633 перегляди

Сексуальні домагання у французькій індустрії розваг: нові дані розслідування

Французькі депутати заявили про системні сексуальні домагання та насильство в індустрії розваг. Розслідування виявило численні випадки під час кастингів та зйомок.

Новини Світу • 10 квітня, 09:12 • 10231 перегляди

Радник Трампа додав журналіста до секретного чату у Signal через плутанину з контактами - Guardian

Радник Трампа помилково додав журналіста у чат Signal, де обговорювали військову операцію в Ємені. Інцидент викликав скандал, але Білий дім закрив справу про витік інформації.

Новини Світу • 7 квітня, 06:01 • 4740 перегляди

Під посилені мита США потрапляє 70% експорту ЄС на €380 млрд - єврокомісар

За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.

Економіка • 3 квітня, 16:20 • 11958 перегляди

Синоптик - штучний інтелект: вчені США представили нову систему прогнозування погоди

Нова система Aardvark Weather на базі штучного інтелекту робить прогнози погоди швидше та з меншими ресурсами. Вона вже перевершує американські аналоги та може допомогти уникнути катастроф.

Новини Світу • 23 березня, 02:18 • 33241 перегляди

Садять до в'язниці за українську літературу: підлітки в окупації таємно збираються, щоб читати книги

Підлітки збираються малими групами, аби обговорювати українську літературу. За зберігання підручників можна отримати 5 років в'язниці.

Війна • 23 березня, 00:25 • 24560 перегляди

В аеропорту Гітроу не знають, коли повернуть світло після пожежі: збої очікуються декілька днів

В аеропорту Гітроу значне відключення електроенергії через пожежу на підстанції. Очікуються суттєві збої, пасажирам не рекомендується їхати в аеропорт.

Новини Світу • 21 березня, 14:41 • 14112 перегляди

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Актор Вілл Сміт анонсував вихід першого за 20 років альбому Based on a True Story, реліз якого заплановано на 28 березня. В альбом увійдуть спільні треки з відомими музикантами.

Новини Світу • 17 березня, 13:11 • 116586 перегляди

Шлюб втричі збільшує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок – дослідження

Одруження значно підвищує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок, як показали дослідження. З віком ризик надмірної ваги збільшується, особливо серед жінок.

Здоров'я • 13 березня, 12:48 • 15419 перегляди

Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки

Марко Рубіо заявив, що угода між США та Україною про корисні копалини вигідна обом сторонам, сприяючи економічному зростанню України. Проте, він не вважає її гарантією безпеки.

Війна • 12 березня, 14:43 • 29975 перегляди

Венс показав на зустрічі з прем'єром Ірландії "шкарпетки з трилисником"

Майкл Мартін прибув до Вашингтона. Перед зустріччю з Дональдом Трампом він поснідав з віце-президентом США, який пожартував про свої шкарпетки з трилисником.

Новини Світу • 12 березня, 13:33 • 16238 перегляди

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не має погоджуватися на угоду, яка призведе до "міжвоєнного періоду"

Рубен Брекельманс на Паризькому форумі застеріг від згоди України на угоди, яка призведе до "міжвоєнного періоду", та закликав Європу зміцнювати безпеку. Він наголосив, що США більше не гарантують автоматичну підтримку, тому ЄС має діяти самостійно.

Війна • 11 березня, 13:07 • 19185 перегляди

Андрій Єрмак: "Припинення вогню ще ніколи не було таким близьким"

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що для досягнення миру необхідні гарантії безпеки, посилення санкцій та контроль над замороженими активами рф.

Війна • 11 березня, 11:14 • 108387 перегляди

росія пригрозила Австралії "серйозними наслідками" в разі розміщення в Україні миротворців

Посольство рф в Австралії попередило про "серйозні наслідки" у разі розгортання австралійських миротворчих сил в Україні. росія заявила, що не залишиться пасивним спостерігачем і вважає присутність західних військ неприйнятною.

Політика • 10 березня, 18:32 • 28213 перегляди

В Австралії циклон "Альфред" залишив понад 330 тисяч будинків і підприємств без світла

Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії зі швидкістю вітру 80 км/год. Найбільше постраждало місто Голд-Кост, де понад 112 тисяч людей залишились без електропостачання.

Новини Світу • 9 березня, 04:12 • 23705 перегляди

У росії до 19 років засудили британця, який воював на боці ЗСУ

Суд рф засудив громадянина Великої Британії Джеймса Андерсона до 19 років за воювання на боці ЗСУ. Перші 5 років він проведе у в'язниці, решту - в колонії суворого режиму.

Новини Світу • 5 березня, 13:26 • 18381 перегляди

Викрадена картина Брейгеля знайшлася через 50 років у голландському музеї

Приватний детектив та журнал про мистецтво виявили викрадену у 1974 році з польського музею картину Брейгеля. Шедевр, який імовірно вкрали агенти спецслужб, знайшли на виставці в музеї Гауда.

Кримінал та НП • 4 березня, 02:25 • 39641 перегляди

Трюдо розглядає відправку канадських миротворців в Україну після мирної угоди

Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.

Війна • 2 березня, 20:05 • 26664 перегляди

Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.

Економіка • 18 лютого, 11:21 • 23231 перегляди

Стармер відповів, як можна гарантувати суверенітет України

Прем'єр Британії Кір Стармер закликав посилити підтримку України для досягнення справедливого миру. Він наголосив на важливості збереження принципу "миру через силу" та застеріг від зменшення допомоги.

Війна • 17 лютого, 20:27 • 75212 перегляди

Ще немає дати зустрічі з самим Трампом, хоча команда працює над її встановленням - Зеленський

Дата зустрічі Зеленського з Трампом ще не визначена, але команди працюють над її встановленням. Український президент наголошує на важливості зустрічі з американським лідером перед його переговорами з путіним.

Політика • 11 лютого, 16:26 • 27819 перегляди

Європа не може гарантувати безпеку України без США - Зеленський

Президент України заявив, що гарантії безпеки без участі США не є справжніми. Зеленський готовий запропонувати американським компаніям вигідні контракти на відбудову України для залучення підтримки Трампа.

Війна • 11 лютого, 14:53 • 33961 перегляди

Колеги та друзі розкрили таємниці творчого методу Девіда Лінча

The Guardian зібрав унікальні спогади режисерів та митців про їхню співпрацю з Девідом Лінчем. Колеги розповіли про особливості його творчого підходу та вплив на світове кіно.

Культура • 18 січня, 19:33 • 167941 перегляди

Створено комісію щодо вивчення обставин переведення військових Повітряних Сил в інші види військ

У ПС ЗСУ створено спеціальну комісію для вивчення обставин переведення військовослужбовців в інші роди військ. Комісія перевірятиме переведення фахівців дефіцитних спеціальностей, включаючи авіатехніків та спеціалістів РЕБ.

Війна • 16 січня, 14:02 • 27030 перегляди

У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків

У Глазго з січня 2025 року запрацює перший у Британії центр Thistle для контрольованого вживання наркотиків. Заклад працюватиме щодня під наглядом медиків та зможе приймати до 200 відвідувачів на день.

Здоров'я • 12 січня, 03:48 • 39731 перегляди

Стійкість до антибіотиків може вбити 40 мільйонів людей протягом наступних 25 років

Експерти прогнозують катастрофічні наслідки через поширення резистентності до антибіотиків у найближчі десятиліття. Це може подвоїти показники смертності та ускладнити проведення звичайних медичних процедур.

Здоров'я • 6 січня, 01:09 • 31311 перегляди