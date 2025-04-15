The Guardian

Ще немає дати зустрічі з самим Трампом, хоча команда працює над її встановленням - Зеленський

Дата зустрічі Зеленського з Трампом ще не визначена, але команди працюють над її встановленням. Український президент наголошує на важливості зустрічі з американським лідером перед його переговорами з путіним.