The Guardian

Дослідження виявили, що діти в Roblox можуть зіткнутися з контентом сексуального характеру та спілкуватися з дорослими без перевірки віку. Розробники обіцяють вжити заходів.
У Нью-Йорку розпочинається повторний судовий процес над Гарві Вайнштейном. Його звинувачують у примушуванні до орального сексу в 2006 році, він не визнає провину.
Науковці розробили аналіз крові, що діагностує хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, аналізуючи фрагменти РНК. Він має високу точність та може "здійснити революцію" в діагностиці.
У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.
Кайя Каллас заявила, що в ЄС досі немає ясності щодо необхідних сил для гарантування безпеки України. Вона наголосила на важливості посилення тиску на росію.
Французькі депутати заявили про системні сексуальні домагання та насильство в індустрії розваг. Розслідування виявило численні випадки під час кастингів та зйомок.
Радник Трампа помилково додав журналіста у чат Signal, де обговорювали військову операцію в Ємені. Інцидент викликав скандал, але Білий дім закрив справу про витік інформації.
За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.
Нова система Aardvark Weather на базі штучного інтелекту робить прогнози погоди швидше та з меншими ресурсами. Вона вже перевершує американські аналоги та може допомогти уникнути катастроф.
Підлітки збираються малими групами, аби обговорювати українську літературу. За зберігання підручників можна отримати 5 років в'язниці.
В аеропорту Гітроу значне відключення електроенергії через пожежу на підстанції. Очікуються суттєві збої, пасажирам не рекомендується їхати в аеропорт.
Актор Вілл Сміт анонсував вихід першого за 20 років альбому Based on a True Story, реліз якого заплановано на 28 березня. В альбом увійдуть спільні треки з відомими музикантами.
Одруження значно підвищує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок, як показали дослідження. З віком ризик надмірної ваги збільшується, особливо серед жінок.
Марко Рубіо заявив, що угода між США та Україною про корисні копалини вигідна обом сторонам, сприяючи економічному зростанню України. Проте, він не вважає її гарантією безпеки.
Майкл Мартін прибув до Вашингтона. Перед зустріччю з Дональдом Трампом він поснідав з віце-президентом США, який пожартував про свої шкарпетки з трилисником.
Рубен Брекельманс на Паризькому форумі застеріг від згоди України на угоди, яка призведе до "міжвоєнного періоду", та закликав Європу зміцнювати безпеку. Він наголосив, що США більше не гарантують автоматичну підтримку, тому ЄС має діяти самостійно.
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що для досягнення миру необхідні гарантії безпеки, посилення санкцій та контроль над замороженими активами рф.
Посольство рф в Австралії попередило про "серйозні наслідки" у разі розгортання австралійських миротворчих сил в Україні. росія заявила, що не залишиться пасивним спостерігачем і вважає присутність західних військ неприйнятною.
Тропічний циклон "Альфред" досяг східного узбережжя Австралії зі швидкістю вітру 80 км/год. Найбільше постраждало місто Голд-Кост, де понад 112 тисяч людей залишились без електропостачання.
Суд рф засудив громадянина Великої Британії Джеймса Андерсона до 19 років за воювання на боці ЗСУ. Перші 5 років він проведе у в'язниці, решту - в колонії суворого режиму.
Приватний детектив та журнал про мистецтво виявили викрадену у 1974 році з польського музею картину Брейгеля. Шедевр, який імовірно вкрали агенти спецслужб, знайшли на виставці в музеї Гауда.
Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.
Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.
Прем'єр Британії Кір Стармер закликав посилити підтримку України для досягнення справедливого миру. Він наголосив на важливості збереження принципу "миру через силу" та застеріг від зменшення допомоги.
Дата зустрічі Зеленського з Трампом ще не визначена, але команди працюють над її встановленням. Український президент наголошує на важливості зустрічі з американським лідером перед його переговорами з путіним.
Президент України заявив, що гарантії безпеки без участі США не є справжніми. Зеленський готовий запропонувати американським компаніям вигідні контракти на відбудову України для залучення підтримки Трампа.
The Guardian зібрав унікальні спогади режисерів та митців про їхню співпрацю з Девідом Лінчем. Колеги розповіли про особливості його творчого підходу та вплив на світове кіно.
У ПС ЗСУ створено спеціальну комісію для вивчення обставин переведення військовослужбовців в інші роди військ. Комісія перевірятиме переведення фахівців дефіцитних спеціальностей, включаючи авіатехніків та спеціалістів РЕБ.
У Глазго з січня 2025 року запрацює перший у Британії центр Thistle для контрольованого вживання наркотиків. Заклад працюватиме щодня під наглядом медиків та зможе приймати до 200 відвідувачів на день.
Експерти прогнозують катастрофічні наслідки через поширення резистентності до антибіотиків у найближчі десятиліття. Це може подвоїти показники смертності та ускладнити проведення звичайних медичних процедур.