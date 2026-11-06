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Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari

Київ • УНН

 • 2270 перегляди

Гамільтон заявив, що не шкодує критики Леклера після інциденту в Мексиці. Леклер не відповів, оскільки був присутній при народженні дитини.

Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari
Льюїс Гамільон. Photograph: Jumeau Alexis/ABACA/Shutterstock

У команді Ferrari загострюється протистояння між гонщиками - Льюїс Гамільтон відмовився відступати від своєї критики на адресу свого напарника по Ferrari Шарля Леклера після інциденту між ними на Гран-прі Мексики минулими вихідними, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Контекст

Минулої неділі в Мексиці, на першому колі перегонів, Леклер і Гамільтон боролися в четвертому повороті, коли Леклер спробував обігнати свого напарника. Під час цього маневру він виїхав за межі траси, а захист Гамільтона зробив його вразливим для обгону з боку Макса Ферстаппена. Згодом Ферстаппен здобув перемогу, через що Ferrari втратила шанс посісти перші два місця.

У Ferrari немає офіційних правил взаємодії між пілотами. Тоді Гамільтон заявив, що команда має "дуже, дуже серйозні проблеми", а пізніше прямо звинуватив напарника в тому, що той позбавив їх шансу на перемогу. "Хлопцеві 29 років, тож справа не у віці. Справа в менталітеті. Це підхід "пан або пропав": або перемагаю я, або ніхто", — зазначив він.

Напередодні Гран-прі Сан-Паулу, що відбудеться цими вихідними, Гамільтон підкреслив, що не збирається відмовлятися від своїх слів. "Мені байдуже, що інші думають про мої слова; я завжди відвертий і кажу те, що відчуваю в конкретний момент, — сказав він. — Звісно, ​​буває, що скажеш щось, про що потім можеш пошкодувати. Але я — ні".

"Я ніколи не буду вибачатися за те, що залишаюся справжнім і щирим, і не дозволю змусити мене мовчати. ​​Мене ніхто не просив утримуватися від коментарів — ситуація просто така, яка є". У четвер у Сан-Паулу Леклер не брав участі в медіа-заходах, оскільки був присутній при народженні своєї першої дитини. Тому він поки що не відповів Гамільтону, який заявив, що Ferrari має вирішити цю проблему, додавши, що вони обоє ще не обговорювали ситуацію з керівником команди Фредом Вассером.

Додамо

Леклер виступає за "Скудерію" з 2019 року, тоді як Гамільтон приєднався до команди у 2025-му; минулого року між ними склалися хороші робочі стосунки. Однак у нинішньому сезоні, коли британець демонструє кращу форму, інцидент у Мексиці став уже третім випадком, коли між ними виникли розбіжності на трасі.

Семиразовий чемпіон дав зрозуміти, що не збирається відступати — ні на трасі, ні поза нею. "Він глибоко інтегрований у команду, і я знав, що це завжди буде непростим викликом — я завжди ставився до цього з повагою, — зазначив він. — Я доклав чимало зусиль, щоб побудувати хороші стосунки з Шарлем, налагодити взаєморозуміння та забезпечити гармонійну спільну працю.

Звісно, ​​команді не так вже й легко прийняти когось на кшталт мене, адже я відверто висловлюю свою думку й постійно наполягаю на змінах — і продовжуватиму це робити, доки залишатимуся тут. Так воно й буде. Я тут, щоб перемагати, а для перемог потрібно працювати з усіма навколо. Я щиро вірю, що наступного року ця команда зможе боротися за чемпіонський титул".

Минулими вихідними команда Mercedes здобула чемпіонський титул в особистому заліку (разом із Кімі Антонеллі), а в Бразилії може оформити перемогу і в Кубку конструкторів — для цього їй потрібно набрати на три очки більше, ніж Ferrari.

Антоніна Туманова

СпортУНН Lite
Льюїс Гамільтон
The Guardian
Мексика
Бразилія