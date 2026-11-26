Трамп хоче, аби путін припинив агресію в Європі та швидко уклав мир з Україною
Київ • УНН
Трамп заявив, що обговорював із путіним припинення агресії в Європі. Він сподівається на швидку мирну угоду між росією та Україною.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним значна увага приділялася питанню припинення російської "військової агресії проти територій у всій Європі", передає УНН.
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Президент США також наголосив, що сподівається на швидке укладення мирної угоди між росією та Україною.
Під час моїх розмов у Китаї з президентом росії володимиром путіним я приділив багато часу розмові про те, що хотів би, щоб президент путін припинив усю військову агресію проти територій по всій Європі — сподіваючись, що між росією та Україною може бути укладена Угода, причому укладена швидко. Я дійсно вірю, що для цього є реальна можливість — щомісяця гинуть тисячі людей, справжня кривава бійня — і це стане Великою шаною для всіх! Для мене було честю зустрітися вчора ввечері в Мар-а-Лаго з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де обговорювалося безліч тем і де я поінформував його про свої переговори з президентом путіним
Трамп і Рютте закликали росію не вдаватися до розширення війни26.11.26, 09:52 • 21496 переглядiв