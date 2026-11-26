Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним значна увага приділялася питанню припинення російської "військової агресії проти територій у всій Європі", передає УНН.

Президент США також наголосив, що сподівається на швидке укладення мирної угоди між росією та Україною.

Під час моїх розмов у Китаї з президентом росії володимиром путіним я приділив багато часу розмові про те, що хотів би, щоб президент путін припинив усю військову агресію проти територій по всій Європі — сподіваючись, що між росією та Україною може бути укладена Угода, причому укладена швидко. Я дійсно вірю, що для цього є реальна можливість — щомісяця гинуть тисячі людей, справжня кривава бійня — і це стане Великою шаною для всіх! Для мене було честю зустрітися вчора ввечері в Мар-а-Лаго з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, де обговорювалося безліч тем і де я поінформував його про свої переговори з президентом путіним