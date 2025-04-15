Зеленський: Україна готова передати КНДР полонених військових, якщо Кім Чен Ин організує їх обмін на бійців ЗСУ в рф

Україна готова передати захоплених північнокорейських військових Кім Чен Ину в обмін на українських полонених у рф. Зеленський також запропонував альтернативні варіанти для тих корейців, які не захочуть повертатися.