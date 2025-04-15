Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.
У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.
Заступник міністра закордонних справ рф повідомив про підготовку візиту Кім Чен Ина до росії. Переговори щодо візиту вже ведуться, але точна дата поки невідома.
Лідер КНДР особисто проконтролював випробування новітніх безпілотників з ШІ, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Пхеньян активно інвестує в дрони-камікадзе.
Північна Корея успішно провела випробування нової зенітної ракети, яка вже запущена у серійне виробництво. Кім Чен Ин заявив, що бойова швидкість ракети є надійною.
Секретар ради безпеки рф сергій шойгу прибув до Пхеньяну для зустрічі з Кім Чен Ином. Восени лідер КНДР висловив намір розширювати співпрацю з росією.
Кім Чен Ин відвідав судноверф у місті Чхонджін, де представили новий атомний підводний човен. Судно може нести близько 10 ядерних ракет та має вантажопідйомність 6-7 тисяч тонн.
У кремлі відбулася зустріч путіна з членом Політбюро ЦК Трудової партії Кореї Лі Хі Йоном. Сторони обговорили поглиблення "співробітництва" між країнами та обмінялися привітаннями від лідерів держав.
Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети під керівництвом Кім Чен Ина. Лідер КНДР наказав підтримувати ядерні сили у постійній бойовій готовності.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про вражаючі результати Трампа за 35 днів президентства та висловив впевненість у швидкому завершенні війни. Трамп планує зустріч із Зеленським 28 лютого для підписання угоди про корисні копалини.
Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.
Міноборони Південної Кореї повідомило про масштабну військову допомогу КНДР росії. В обмін Північна Корея може отримати технології для атомних підводних човнів та балістичних ракет.
За минулу добу відбулось 133 бойових зіткнення, противник завдав 91 авіаудар та понад 5800 обстрілів. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулось 54 штурмові дії.
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 можуть нести до 22 "Калібрів".
Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.
Північна Корея, імовірно, отримає від росії технічну допомогу для розробки декількох типів дронів. Угоду укладено у відповідь на відправку північнокорейських військових до росії.
Північна Корея підкреслила, що ядерний арсенал призначений виключно для захисту суверенітету та стримування агресії. КНДР відкинула можливість відмови від ядерної зброї в обмін на фінансову компенсацію.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином. На спільній пресконференції з прем'єром Японії він підкреслив, що добре ладнає з північнокорейським лідером.
Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу двох полонених північнокорейських солдатів, захоплених на курщині. Посол України в Південній Кореї заявив про відкритість до діалогу, враховуючи загрозу їхньому життю при поверненні до КНДР.
Лідер Північної Кореї заявив про необхідність збільшити виробництво ядерних матеріалів та продовжити ядерну програму на невизначений термін. Заява прозвучала після сигналів від США про можливе відновлення контактів.
Військові КНДР не змогли протистояти українським дронам та артилерії, зазнавши значних втрат. За даними британської розвідки, КНДР втратила близько 4000 військових, чверть з яких загинули.
Європейські дипломати висловлюють обережний оптимізм щодо позиції Дональда Трампа по Україні.
Дональд і Меланія Трамп відвідали три інавгураційні бали за один вечір. На заходах були присутні члени родини Трампа, політики та знаменитості, включаючи Кейтлін Дженнер та Майка Тайсона.
Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.
За даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила понад 3000 військових у війні на боці рф, включаючи 300 загиблих. Полонені північнокорейські солдати зізналися, що не знали про участь у війні проти України.
Україна готова передати захоплених північнокорейських військових Кім Чен Ину в обмін на українських полонених у рф. Зеленський також запропонував альтернативні варіанти для тих корейців, які не захочуть повертатися.
Заступниця постпреда США в ООН повідомила про присутність 12 тисяч північнокорейських військових у Курській області рф. КНДР отримує від росії військові технології та досвід, що посилює її бойовий потенціал.
Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.
Держсекретар США Блінкен заявив про наміри рф поділитися передовими космічними технологіями з Північною Кореєю. Це може статися після того, як КНДР надала військову підтримку рф у війні проти України.
Лідер КНДР назвав путіна "найближчим другом" та побажав йому перемоги над "неонацистами" у 2025 році. За даними США, до 12 тисяч північнокорейських військових вже воюють в курській області.