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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21838 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142330 перегляди

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77009 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.

Новини Світу • 9 квітня, 14:54 • 13532 перегляди

У КНДР відбувся перший за 6 років міжнародний марафон: переміг місцевий бігун

У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.

Новини Світу • 7 квітня, 15:37 • 10810 перегляди

В росії анонсували візит до москви диктатора КНДР Кім Чен Ина

Заступник міністра закордонних справ рф повідомив про підготовку візиту Кім Чен Ина до росії. Переговори щодо візиту вже ведуться, але точна дата поки невідома.

Новини Світу • 27 березня, 10:42 • 21841 перегляди

Кім Чен Ин керував випробуванням дронів з ШІ: розвідка та ударні місії

Лідер КНДР особисто проконтролював випробування новітніх безпілотників з ШІ, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Пхеньян активно інвестує в дрони-камікадзе.

Новини Світу • 26 березня, 22:16 • 11675 перегляди

КНДР випробувала нову ракетну систему "земля-повітря" під контролем Кім Чен Ина

Північна Корея успішно провела випробування нової зенітної ракети, яка вже запущена у серійне виробництво. Кім Чен Ин заявив, що бойова швидкість ракети є надійною.

Новини Світу • 21 березня, 07:38 • 10187 перегляди

шойгу прибув до КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином: деталі візиту

Секретар ради безпеки рф сергій шойгу прибув до Пхеньяну для зустрічі з Кім Чен Ином. Восени лідер КНДР висловив намір розширювати співпрацю з росією.

Війна • 21 березня, 07:18 • 12490 перегляди

КНДР представила перший атомний підводний човен

Кім Чен Ин відвідав судноверф у місті Чхонджін, де представили новий атомний підводний човен. Судно може нести близько 10 ядерних ракет та має вантажопідйомність 6-7 тисяч тонн.

Новини Світу • 8 березня, 23:59 • 25164 перегляди

путін зустрівся з високопоставленим чиновником Північної Кореї і обговорив поглиблення співпраці між країнами

У кремлі відбулася зустріч путіна з членом Політбюро ЦК Трудової партії Кореї Лі Хі Йоном. Сторони обговорили поглиблення "співробітництва" між країнами та обмінялися привітаннями від лідерів держав.

Новини Світу • 1 березня, 13:58 • 30852 перегляди

Кім Чен Ин заявив про повну бойову готовність ядерних сил КНДР

Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети під керівництвом Кім Чен Ина. Лідер КНДР наказав підтримувати ядерні сили у постійній бойовій готовності.

Новини Світу • 27 лютого, 22:16 • 25715 перегляди

Келлог про Трампа: довіряю йому й вірю, що війна в Україні завершиться найближчим часом

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про вражаючі результати Трампа за 35 днів президентства та висловив впевненість у швидкому завершенні війни. Трамп планує зустріч із Зеленським 28 лютого для підписання угоди про корисні копалини.

Політика • 26 лютого, 09:05 • 29105 перегляди

Хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів

Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.

Новини Світу • 24 лютого, 16:22 • 25352 перегляди

КНДР передала росії 200 знарядь далекобійної артилерії, імовірна додаткова допомога - Сеул

Міноборони Південної Кореї повідомило про масштабну військову допомогу КНДР росії. В обмін Північна Корея може отримати технології для атомних підводних човнів та балістичних ракет.

Війна • 11 лютого, 09:58 • 28014 перегляди

Окупанти 133 рази намагалися прорвати оборону: наші воїни стримали наступ на всіх напрямках

За минулу добу відбулось 133 бойових зіткнення, противник завдав 91 авіаудар та понад 5800 обстрілів. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулось 54 штурмові дії.

Війна • 9 лютого, 07:11 • 22981 перегляди

російський корабель з "Калібрами" продовжує чергування у Чорному морі

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 можуть нести до 22 "Калібрів".

Війна • 9 лютого, 05:49 • 41403 перегляди

Кім Чен Ин оголосив про підтримку росії та розвиток ядерних сил КНДР

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

Війна • 9 лютого, 01:26 • 36657 перегляди

КНДР в обмін на солдат для рф домовилася про виробництво дронів спільної з росією розробки - NHK

Північна Корея, імовірно, отримає від росії технічну допомогу для розробки декількох типів дронів. Угоду укладено у відповідь на відправку північнокорейських військових до росії.

Війна • 8 лютого, 10:41 • 36428 перегляди

КНДР заявила, що їхня ядерна зброя не є предметом торгів

Північна Корея підкреслила, що ядерний арсенал призначений виключно для захисту суверенітету та стримування агресії. КНДР відкинула можливість відмови від ядерної зброї в обмін на фінансову компенсацію.

Новини Світу • 8 лютого, 07:25 • 30679 перегляди

Трамп планує відновити відносини з Кім Чен Ином - CNN

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відновити відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином. На спільній пресконференції з прем'єром Японії він підкреслив, що добре ладнає з північнокорейським лідером.

Новини Світу • 8 лютого, 02:08 • 37002 перегляди

Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу полонених військових з КНДР - посол

Україна готова обговорити з Південною Кореєю передачу двох полонених північнокорейських солдатів, захоплених на курщині. Посол України в Південній Кореї заявив про відкритість до діалогу, враховуючи загрозу їхньому життю при поверненні до КНДР.

Війна • 6 лютого, 17:17 • 36646 перегляди

Кім Чен Ин оголосив про нові плани щодо ядерної програми КНДР

Лідер Північної Кореї заявив про необхідність збільшити виробництво ядерних матеріалів та продовжити ядерну програму на невизначений термін. Заява прозвучала після сигналів від США про можливе відновлення контактів.

Новини Світу • 29 січня, 10:56 • 21600 перегляди

Солдати з КНДР зазнали значних втрат і проводять "роботу над помилками" - РНБО

Військові КНДР не змогли протистояти українським дронам та артилерії, зазнавши значних втрат. За даними британської розвідки, КНДР втратила близько 4000 військових, чверть з яких загинули.

Війна • 28 січня, 14:14 • 63729 перегляди

Європа обережно оптимістична щодо заяв Трампа по Україні - Politico

Європейські дипломати висловлюють обережний оптимізм щодо позиції Дональда Трампа по Україні.

Війна • 27 січня, 13:10 • 37966 перегляди

Трамп відсвяткував інавгурацію на трьох балах з танцями та зірковими гостями

Дональд і Меланія Трамп відвідали три інавгураційні бали за один вечір. На заходах були присутні члени родини Трампа, політики та знаменитості, включаючи Кейтлін Дженнер та Майка Тайсона.

Новини Світу • 21 січня, 09:57 • 158600 перегляди

КНДР знову запустила балістичні ракети в бік Японського моря

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності в напрямку Японського моря. Це другий подібний інцидент за тиждень, який стався після візиту представників США до Південної Кореї.

Новини Світу • 14 січня, 02:32 • 55893 перегляди

У Південній Кореї підтвердили втрату щонайменше 3 тис. солдатів КНДР у війні на боці рф

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила понад 3000 військових у війні на боці рф, включаючи 300 загиблих. Полонені північнокорейські солдати зізналися, що не знали про участь у війні проти України.

Війна • 13 січня, 06:45 • 24193 перегляди

Зеленський: Україна готова передати КНДР полонених військових, якщо Кім Чен Ин організує їх обмін на бійців ЗСУ в рф

Україна готова передати захоплених північнокорейських військових Кім Чен Ину в обмін на українських полонених у рф. Зеленський також запропонував альтернативні варіанти для тих корейців, які не захочуть повертатися.

Війна • 12 січня, 18:14 • 44299 перегляди

США: Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів

Заступниця постпреда США в ООН повідомила про присутність 12 тисяч північнокорейських військових у Курській області рф. КНДР отримує від росії військові технології та досвід, що посилює її бойовий потенціал.

Війна • 9 січня, 03:34 • 95860 перегляди

"Стримуватиме суперників" у Тихому океані: КНДР заявила про запуск нового типу гіперзвукової ракети

Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.

Новини Світу • 7 січня, 06:26 • 23792 перегляди

Блінкен попередив про можливу передачу росією супутникових технологій КНДР

Держсекретар США Блінкен заявив про наміри рф поділитися передовими космічними технологіями з Північною Кореєю. Це може статися після того, як КНДР надала військову підтримку рф у війні проти України.

Новини Світу • 6 січня, 13:16 • 29628 перегляди

Кім Чен Ин назвав путіна "найближчим другом"

Лідер КНДР назвав путіна "найближчим другом" та побажав йому перемоги над "неонацистами" у 2025 році. За даними США, до 12 тисяч північнокорейських військових вже воюють в курській області.

Політика • 31 грудня, 11:18 • 22257 перегляди