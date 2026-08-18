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"Замовкніть, ви фальшива журналістка": Трамп публічно накинувся на репортерку CNN

Київ • УНН

 • 4998 перегляди

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував кореспондентку CNN Крістен Голмс, назвавши її "фальшивою журналісткою" та закликавши замовкнути.

"Замовкніть, ви фальшива журналістка": Трамп публічно накинувся на репортерку CNN

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував кореспондентку CNN Крістен Голмс, назвавши її "фальшивою журналісткою" та кілька разів закликавши замовкнути. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN та The Guardian.

Конфлікту передувало запитання Голмс щодо заяв сенатора-демократа Джона Оссоффа про близьку помічницю американського президента Наталі Харп. 

Деталі

Під час заходу в Овальному кабінеті Голмс попросила Трампа прокоментувати слова сенатора від Джорджії Джона Оссоффа, який напередодні заявив, що американський президент нібито "не хоче виконувати свою роботу", а натомість хоче "побудувати свою бальну залу та подорожувати з Наталі на їхньому, очевидно, беззахисному літаючому палаці, подарованому еміром Катару".

Йшлося про Наталі Харп, виконавчу помічницю президента США та одну з людей із його найближчого оточення.

Відповідаючи Голмс, Трамп не став коментувати слова Оссоффа безпосередньо щодо Харп. Натомість він висміяв самого сенатора, назвавши його схожим на персонажа Пі-Ві Германа, після чого почав розповідати про будівництво та реконструкцію Білого дому. В ефірі CNN згодом окремо зазначили, що на частину запитання про Харп президент фактично не відповів.

Приблизно через десять хвилин між Трампом і Голмс сталася нова суперечка. Журналістка намагалася поставити президенту запитання про скорочення спільних військових навчань США та Південної Кореї, а також його контакти з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Тихо, тихо, тихо. Ви дуже неповажні. Фейкові новини, ви — фейкові новини. Ви галаслива людина. Замовкніть. Ви — фальшива журналістка і поширюєте фейкові новини", — заявив Трамп.

Закцентуємо, що різкі слова президента пролунали не безпосередньо у відповідь на запитання про Харп, а пізніше під час тієї ж зустрічі, коли Голмс продовжила ставити йому запитання.

Після цього до критики журналістки долучився і Білий дім. Офіційний акаунт швидкого реагування адміністрації опублікував відео розмови та назвав Голмс "ганебною і принизливою плямою для її нібито професії". В іншому дописі адміністрація згадала дітей кореспондентки та заявила, що вони нібито колись соромитимуться її запитання.

CNN виступив на захист своєї співробітниці. Телеканал назвав Голмс однією з найбільш шанованих журналісток, які висвітлюють роботу Білого дому, та наголосив, що вона виконувала професійні обов’язки, ставлячи президенту "складне, актуальне та суспільно важливе запитання".

У CNN також заявили, що посадовці мають право не погоджуватися з журналістами, однак персональні нападки на представників медіа через їхні запитання "негідні президентської посади" та суперечать принципам свободи преси.

Наталі Харп є однією з найбільш наближених до Трампа співробітниць і часто супроводжує його під час поїздок. У медіа її називають "людиною-принтером" через те, що вона постійно забезпечує президента роздрукованими матеріалами. Оссофф, згадуючи Харп у своїй промові, фактично обіграв підвищену увагу до її ролі в оточенні президента. Водночас CNN наголосив, що немає доказів будь-яких стосунків між Трампом і Харп, окрім професійних.

Нагадаємо 

У листопаді 2025 року Дональд Трамп погрожував BBC судовим позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови від 6 січня 2021 року. Цей крок стався після відставки гендиректора та керівника новин BBC через скандал.

Олександра Василенко

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