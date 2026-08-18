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"Замолчите, вы фальшивая журналистка": Трамп публично набросился на репортёрку CNN

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал корреспондентку CNN Кристен Холмс, назвав её "фальшивой журналисткой" и призвав замолчать.

"Замолчите, вы фальшивая журналистка": Трамп публично набросился на репортёрку CNN

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал корреспондентку CNN Кристен Холмс, назвав её "фальшивой журналисткой" и несколько раз призвав замолчать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и The Guardian.

Конфликту предшествовал вопрос Холмс о заявлениях сенатора-демократа Джона Оссоффа о близкой помощнице американского президента Натали Харп. 

Детали

Во время мероприятия в Овальном кабинете Холмс попросила Трампа прокомментировать слова сенатора от Джорджии Джона Оссоффа, который накануне заявил, что американский президент якобы "не хочет выполнять свою работу", а вместо этого хочет "построить свой бальный зал и путешествовать с Натали на их, очевидно, беззащитном летающем дворце, подаренном эмиром Катара".

Речь шла о Натали Харп, исполнительной помощнице президента США и одной из людей из его ближайшего окружения.

Отвечая Холмс, Трамп не стал напрямую комментировать слова Оссоффа относительно Харп. Вместо этого он высмеял самого сенатора, назвав его похожим на персонажа Пи-Ви Германа, после чего начал рассказывать о строительстве и реконструкции Белого дома. В эфире CNN впоследствии отдельно отметили, что на часть вопроса о Харп президент фактически не ответил.

Примерно через десять минут между Трампом и Холмс произошёл новый спор. Журналистка пыталась задать президенту вопрос о сокращении совместных военных учений США и Южной Кореи, а также о его контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Тихо, тихо, тихо. Вы очень неуважительны. Фейковые новости, вы — фейковые новости. Вы шумный человек. Замолчите. Вы — фальшивая журналистка и распространяете фейковые новости", — заявил Трамп.

Подчеркнём, что резкие слова президента прозвучали не непосредственно в ответ на вопрос о Харп, а позднее во время той же встречи, когда Холмс продолжила задавать ему вопросы.

После этого к критике журналистки присоединился и Белый дом. Официальный аккаунт администрации, отвечающий за оперативное реагирование, опубликовал видео разговора и назвал Холмс "постыдным и унизительным пятном для её якобы профессии". В другом сообщении администрация упомянула детей корреспондентки и заявила, что они якобы когда-нибудь будут стыдиться её вопросов.

CNN выступил в защиту своей сотрудницы. Телеканал назвал Холмс одной из наиболее уважаемых журналисток, освещающих работу Белого дома, и подчеркнул, что она выполняла профессиональные обязанности, задавая президенту "сложный, актуальный и общественно важный вопрос".

В CNN также заявили, что должностные лица имеют право не соглашаться с журналистами, однако персональные нападки на представителей СМИ из-за их вопросов "недостойны президентской должности" и противоречат принципам свободы прессы.

Натали Харп является одной из наиболее приближённых к Трампу сотрудниц и часто сопровождает его во время поездок. В СМИ её называют "человеком-принтером", поскольку она постоянно обеспечивает президента распечатанными материалами. Оссофф, упоминая Харп в своей речи, фактически обыграл повышенное внимание к её роли в окружении президента. Вместе с тем CNN подчеркнул, что нет доказательств каких-либо отношений между Трампом и Харп, кроме профессиональных.

Напомним 

В ноябре 2025 года Дональд Трамп угрожал BBC судебным иском на 1 миллиард долларов из-за редактирования его речи от 6 января 2021 года. Этот шаг последовал после отставки гендиректора и руководителя новостей BBC из-за скандала.

Александра Василенко

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