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Financial Times
Старлинк

Новая большая война у Красного моря — что происходит в Эфиопии и чем это угрожает миру

Киев • УНН

 • 3926 просмотра

В Эфиопии возобновились масштабные боевые действия между армией и НФОТ. Эскалация может втянуть Эритрею и угрожает ключевым торговым маршрутам.

Новая большая война у Красного моря — что происходит в Эфиопии и чем это угрожает миру

В Эфиопии стремительно обостряется конфликт в штате Тыграй, где после нескольких лет относительного затишья вновь вспыхнули масштабные бои между правительственной армией и Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). Новая война может выйти далеко за пределы страны и втянуть соседние государства, создав дополнительную угрозу для региона Красного моря, сообщает Yle со ссылкой на экспертов, Reuters и AP, пишет УНН.

Детали

В последние дни бои охватили значительную часть Тыграя. Эфиопская армия применяет беспилотники, тогда как силы НФОТ захватили аэропорты и появились на улицах крупнейшего города региона Мэкэле. Часть гражданских покидает город, а на севере страны отключили интернет. НФОТ также заявил, что мирное соглашение 2022 года больше не действует.

Нынешняя эскалация является продолжением войны 2020–2022 годов, которая, согласно приведенным Yle оценкам, унесла около 600 тысяч жизней и заставила миллионы людей покинуть свои дома. Конфликт сопровождался массовыми убийствами, сексуальным насилием и голодом.

Почему новая война может выйти за пределы Эфиопии

Ситуацию осложняет изменение региональных союзов. Эритрея, которая во время предыдущей войны поддерживала правительство Эфиопии против НФОТ, теперь, по сообщениям, сблизилась с силами Тыграя. В то же время отношения Эфиопии и Эритреи ухудшились из-за стремления Аддис-Абебы получить доступ к Красному морю.

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К этому добавляются гражданская война в Судане, споры Эфиопии с Египтом и Суданом из-за вод Нила, а также нестабильность на другом берегу Красного моря, где действуют йеменские хуситы. Прямая война Эфиопии и Эритреи могла бы создать новый кризис вблизи одного из ключевых маршрутов мировой торговли.

Цикл мести может привести к цепной реакции, подобной Первой мировой войне, когда конфликт расширяется, поскольку разные стороны приходят друг другу на помощь

— предупредил представитель МИД Финляндии Тимо Олкконен.

Он подчеркнул, что такой сценарий не является наиболее вероятным, однако риск неконтролируемой эскалации существует, а повторение предыдущей войны прежде всего означало бы огромные потери среди гражданского населения.

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Степан Гафтко

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