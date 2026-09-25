В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направлении

Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН

В Киеве 25 сентября простились с военнослужащим, соучредителем УНА-УНСО, одним из лидеров «Правого сектора» и бывшим политзаключённым кремля Николаем Карпюком. Защитник, проведший более пяти лет в российском заключении, погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении, передаёт УНН.

Детали

Отпевание и заупокойная служба состоялись в Михайловском Златоверхом соборе. Отдать последний долг Николаю Карпюку пришли его родные, друзья, побратимы и представители общественности. После этого траурная процессия направилась на Майдан Независимости, где было запланировано общегородское прощание с активистом и защитником.

Прощание с Николаем Карпюком — одним из лидеров «Правого сектора». Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН.

Известно, что Николая Карпюка похоронят на Байковом кладбище. Об этом ранее в соцсетях рассказала вдова Елена Карпюк.

Как погиб Николай Карпюк

Николай Карпюк погиб 19 сентября 2026 года в возрасте 62 лет. Известно, что он выполнял боевое задание на Запорожском направлении и попал под вражеский обстрел. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Публично о гибели Карпюка 20 сентября сообщили, в частности, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун, политик Артур Палатный и общественный деятель Юрий Гончаренко. Ягун вспоминал его как принципиального человека, который оставался предан Украине несмотря на пережитые испытания. Гончаренко рассказал, что менее чем за месяц до гибели общался с Карпюком об истории создания УНСО. У них были планы на совместную работу осенью.

Николай Карпюк присоединился к защитникам Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

От общественной деятельности до российского заключения: что известно о жизни погибшего

Николай Карпюк родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин на Ровненщине. После школы работал токарем на ровненском заводе «Газотрон», проходил срочную военную службу. Позже работал на предприятиях Ровно и журналистом газеты «Наша справа». Возглавлял ровненское отделение Украинской национальной ассамблеи, был одним из руководителей и соучредителей УНА-УНСО. В 1998 и 2002 годах баллотировался в Верховную раду по спискам этой политической силы.

В 2000–2001 годах участвовал в акции «Украина без Кучмы». По делу о событиях 9 марта 2001 года его приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы. В 2015 году Европейский суд по правам человека постановил выплатить Карпюку три тысячи евро компенсации из-за нарушения его прав во время рассмотрения дела.

Карпюк также участвовал в Революции достоинства и был одним из лидеров «Правого сектора».

В марте 2014 года Николая Карпюка задержали при въезде в россию. В 2016 году российский суд приговорил его к 22,5 года лишения свободы по обвинениям, связанным с первой чеченской войной. Сам Карпюк отрицал своё участие в боевых действиях в Чечне. Правозащитная организация «Мемориал» признала его и другого фигуранта дела, украинца Станислава Клиха, политическими заключёнными.

В сентябре 2019 года Карпюк вернулся в Украину во время обмена.