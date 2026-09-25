"Плохая новость для россии" - ЕС согласовал выделение Украине €6,6 млрд на военную поддержку
Киев • УНН
ЕС согласовал условия выделения Украине 6,6 млрд евро из EPF. Средства направят на миссию EUMAM, закупку оборудования и возмещение расходов государствам.
ЕС согласовал условия выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) для Украины. Об этом 25 сентября сообщила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, пишет УНН.
Государства-члены ЕС договорились об условиях выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира для Украины. Это хорошие новости для Украины и плохие новости для россии
По ее словам:
- 900 миллионов евро предназначены для Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine);
- 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования;
- 4,7 миллиарда евро компенсируют государствам-членам ЕС, некоторые из которых уже заявили, что направят свою долю Украине.
"Гибридные атаки москвы пытаются запугать Европу, чтобы она сократила свою поддержку Украины. Европа делает наоборот", — подчеркнула Каллас.
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Дополнение
Европейский механизм поддержки мира (European Peace Facility, EPF) — внебюджетный фонд ЕС. Фонд будет финансироваться за счет взносов государств-членов ЕС.
Конечная цель Механизма — повысить способность ЕС предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Инструмент призван способствовать этому, предоставляя ЕС возможность более эффективно помогать странам-партнерам: либо путем поддержки их миротворческих операций, либо путем содействия повышению уровня возможностей их вооруженных сил по обеспечению мира и безопасности на собственной территории, а также с помощью более широких мер военного и оборонного характера в поддержку целей Общей внешней политики и политики безопасности.