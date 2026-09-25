Враг атаковал беспилотником офисное здание в Киеве: на парковке обнаружили троих погибших, ещё 7 человек пострадали
Киев • УНН
В Соломенском районе дрон попал в офисное здание, повредив фасад и окна. На парковке погибли три человека, ещё семеро пострадали.
Армия ha продолжает атаковать Киев, под удар попало офисное здание, на парковке обнаружили троих погибших, еще семь человек пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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По предварительной информации, на парковке возле офисного здания, куда попал БПЛА, горят автомобили и обнаружены тела троих погибших. 7 человек пострадали.
Экстренные службы работают на месте. Информация будет уточняться, резюмировал Кличко.
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