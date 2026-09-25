Атака рф дронами на Киев оставила уже 20 пострадавших - что известно на данный момент
Киев • УНН
В Киеве из-за атаки дронов рф пострадали 20 человек, погиб 14-летний юноша. Повреждены дома, учреждения, магазины и автомобили.
Число пострадавших в результате новых атак рф на Киев с утра 25 сентября увеличилось до 20. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко.
Число пострадавших в столице увеличилось до 20 человек
По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 9:30 в Киеве в результате попадания БпЛА в жилой дом в Печерском районе погиб 14-летний мальчик – житель одной из квартир дома. Повреждены 30 квартир и автомобили, припаркованные под домом.
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Киев с ночи подвергается атаке рф дронами. По данным полиции Киева, в городе повреждены многоэтажные дома, бизнес-центр, торговый центр, медицинский центр, административное и нежилое здания, а также автомобили. Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах столицы:
- в Печерском районе вражеский БпЛА попал в 16-этажный жилой дом на уровне 10–11 этажей. Погиб 14-летний мальчик. Еще как минимум восемь жителей получили ранения, среди них — 9-летний ребенок. В частности, взрывной волной повреждены еще три дома и автомобиль;
- в Соломенском районе обломками БпЛА повреждены здание бизнес-центра и торгового центра. Ранения получил 22-летний парень — охранник ТЦ;
- в Шевченковском районе беспилотник попал в административное здание, в результате чего ранения получили как минимум шесть человек. В частности, повреждены медицинский центр, нежилое здание и припаркованные автомобили;
- в Подольском районе повреждено нежилое здание.
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