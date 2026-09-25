Россияне утром атаковали два медучреждения Запорожья, есть раненый

Враг утром в пятницу, 25 сентября, атаковал два медучреждения Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в одном из медицинских учреждений возник пожар.

Предварительно, в результате утренней атаки на Запорожье ранен мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь - рассказал Семикин.

Позже он сообщил об атаке на еще одно медучреждение Запорожья.

Повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. К счастью, люди не пострадали - констатировал начальник Запорожской ОВА.

Напомним

23 сентября в Запорожье в результате ночного российского удара ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Из-за попадания в одном из торговых центров вспыхнул масштабный пожар.

В Запорожье после атаки БПЛА повреждены многоэтажки, университет и ТЦ, есть пострадавший