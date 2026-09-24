НАТО усиливает обмен разведданными из-за угрозы со стороны России

Генерал ВВС США Алексус Гринкевич Фото: REUTERS/Nicolas Economou

НАТО усиливает обмен разведывательными данными в ответ на волну диверсий и других инцидентов, предположительно связанных с Россией, однако Альянс должен сохранять «спокойствие и уверенность» в своей способности противостоять любой угрозе со стороны Москвы. Об этом в четверг агентству Reuters заявил высокопоставленный командующий НАТО, передает УНН.

Детали

Заявление генерала ВВС США Алексуса Гринкевича прозвучало после того, как Служба военной разведки Дании предупредила, что Россия, вероятно, усилит гибридную войну против Запада в ближайшие месяцы (этот термин охватывает ряд атак, не достигающих уровня полномасштабного военного нападения).

Датская служба также отметила, что существует «низкий, но растущий риск» того, что Москва может осуществить ограниченное военное нападение на одну или несколько стран НАТО, граничащих с Россией.

«Это вызывает обеспокоенность», — сказал Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, комментируя ряд инцидентов последних недель, в частности попытку атаки беспилотника на немецкий аэропорт Лейпциг-Галле и запуск российским кораблем сигнальных ракет в сторону датского военного вертолета.

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«Но мы должны сохранять спокойствие и уверенность в том, что мы как Альянс — самый мощный альянс в истории — располагаем необходимыми инструментами и механизмами для управления этими рисками», — добавил он.

Издание отмечает, что Москва неоднократно отрицала свою причастность к гибридной войне или диверсионным операциям в странах НАТО, а также какие-либо планы по разжиганию конфликта.

Добавим

Гринкевич дал телефонное интервью Reuters по дороге на церемонию смены командования в штаб-квартире НАТО в Норфолке (штат Вирджиния), где генерал британской армии принимает должность у вице-адмирала ВМС США.

Отвечая на вопрос о риске ограниченного нападения России на территорию НАТО, Гринкевич подчеркнул готовность Альянса к такому сценарию, отметив, что такое развитие событий является «маловероятным, но его нельзя исключать».

Гринкевич отверг предположение о том, что российский диктатор Владимир Путин может увидеть возможность для удара по НАТО, учитывая, что США исчерпали значительную часть своих мировых запасов высокоточных ракет большой дальности во время войны с Ираном (по информации лиц, осведомленных об этих данных). «Категорически нет. Ему лучше не пытаться сделать это, пока я здесь командую», — сказал он, добавив, что НАТО располагает всеми возможностями для защиты каждого клочка своей территории.

«Если мы выйдем за пределы нынешнего этапа и увидим появление новых угроз, я уверен, что уже имею необходимые полномочия для принятия мер по сдерживанию любой агрессии против Альянса».

Что еще стоит знать

Передача командования в Норфолке европейскому офицеру является частью более широкой реорганизации, соответствующей требованиям президента США Дональда Трампа: европейские страны должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Также европейский офицер возглавит Объединенное командование сил НАТО в Неаполе.

Объединенное командование сил НАТО в Норфолке отвечает за операции в Арктике и Северной Европе, а также за защиту трансатлантических путей снабжения.

Пытаясь успокоить европейских союзников, обеспокоенных пересмотром присутствия войск США на континенте, Гринкевич заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять НАТО «критически важные, но более ограниченные ресурсы и возможности» по мере того, как европейцы будут брать на себя более значительную роль.

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Он отметил, что в отношении численности американских войск, которые останутся в Европе, и того, «какие именно силы могут быть передислоцированы», «заранее определенного решения нет». В настоящее время на континенте дислоцируется около 80 000 американских военнослужащих.

Трамп неоднократно угрожал выходом из НАТО — организации, в которой с момента её основания в 1949 году доминировали США, — обвиняя европейцев в том, что они пользуются преимуществами безопасности, не внося должного вклада.