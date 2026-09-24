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Российские дроны атаковали Буковину - целями стали энергетика и пункты пропуска

Киев • УНН

 • 3738 просмотра

россия направила четыре дрона на объекты энергетики и пункты пропуска Буковины. Три уничтожила ПВО, четвертый полетел в направлении Румынии.

Российские дроны атаковали Буковину - целями стали энергетика и пункты пропуска

Россия 24 сентября атаковала Черновицкую область, целясь в пункты пропуска на границе Украины с Румынией и Молдовой, а также в объекты энергетики. Три из 4 дронов были обезврежены, четвертый вылетел в направлении Румынии. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в соцсетях 24 сентября, пишет УНН.

Во время сегодняшней российской атаки над Буковиной были зафиксированы 4 БПЛА. Целями вражеских средств поражения были объект энергетики и приграничная инфраструктура, в частности международные пункты пропуска на украинско-румынской и украинско-молдавской границах

- сообщил Осипенко.

По его словам, "три беспилотника уничтожены силами ПВО за пределами населенных пунктов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений".

"Четвертый вышел за пределы области в направлении Сучавского уезда Румынии", - указал он.

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Юлия Шрамко

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