Российские дроны атаковали Буковину - целями стали энергетика и пункты пропуска
Киев • УНН
россия направила четыре дрона на объекты энергетики и пункты пропуска Буковины. Три уничтожила ПВО, четвертый полетел в направлении Румынии.
Россия 24 сентября атаковала Черновицкую область, целясь в пункты пропуска на границе Украины с Румынией и Молдовой, а также в объекты энергетики. Три из 4 дронов были обезврежены, четвертый вылетел в направлении Румынии. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в соцсетях 24 сентября, пишет УНН.
Во время сегодняшней российской атаки над Буковиной были зафиксированы 4 БПЛА. Целями вражеских средств поражения были объект энергетики и приграничная инфраструктура, в частности международные пункты пропуска на украинско-румынской и украинско-молдавской границах
По его словам, "три беспилотника уничтожены силами ПВО за пределами населенных пунктов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений".
"Четвертый вышел за пределы области в направлении Сучавского уезда Румынии", - указал он.
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