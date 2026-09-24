Российские дроны атаковали Буковину - целями стали энергетика и пункты пропуска

Россия 24 сентября атаковала Черновицкую область, целясь в пункты пропуска на границе Украины с Румынией и Молдовой, а также в объекты энергетики. Три из 4 дронов были обезврежены, четвертый вылетел в направлении Румынии. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко в соцсетях 24 сентября, пишет УНН.

Во время сегодняшней российской атаки над Буковиной были зафиксированы 4 БПЛА. Целями вражеских средств поражения были объект энергетики и приграничная инфраструктура, в частности международные пункты пропуска на украинско-румынской и украинско-молдавской границах - сообщил Осипенко.

По его словам, "три беспилотника уничтожены силами ПВО за пределами населенных пунктов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений".

"Четвертый вышел за пределы области в направлении Сучавского уезда Румынии", - указал он.

рф массированно атаковала Одесскую область - в Румынии поднимали F-16 и F-18, Молдова закрывала часть неба из-за дронов

Румыния 24 сентября сообщала о поднятии истребителей на фоне атаки рф на Украину и падении воздушной цели в стране. В Молдове также обнаружили обломки дрона.

В Молдове обнаружили обломки, предположительно, дрона «Гербера» с бортовой камерой