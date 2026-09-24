Что празднуют 24 сентября в Украине и мире
Киев • УНН
24 сентября в мире отмечают международные экологические и медицинские даты, а также государственные праздники нескольких стран. Верующие чтят Фёклу Иконийскую и Силуана Афонского.
24 сентября в мире отмечают Всемирный день моря под эгидой Международной морской организации ООН, Всемирный день исследований рака и Всемирный день гориллы, а Южно-Африканская Республика празднует День наследия. В церковном календаре по новому стилю чтят святую первомученицу и равноапостольную Феклу Иконийскую и преподобного Силуана Афонского, пишет УНН.
Всемирный день моря (World Maritime Day)
Официальная международная дата ООН, учреждённая на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организации (IMO) в 1978 году и традиционно приходящаяся на один из последних дней сентября.
Событие посвящено обеспечению безопасности судоходства, защите морской среды от загрязнения судами и подчёркиванию ключевой роли торговой автомобильной и морской логистики, поскольку более 80% объёмов мировой торговли осуществляется именно морским путём. IMO ежегодно выбирает девиз дня, сосредотачиваясь на цифровизации судоходства, декарбонизации флота и защите прав моряков.
Всемирный день исследований рака (World Cancer Research Day)
Глобальная медицинская инициатива, начатая в 2016 году международным сообществом онкологических организаций.
Цель дня — мобилизация мировых ресурсов для финансирования фундаментальных и клинических научных исследований в области онкологии, ускорения разработки инновационных методов таргетной и иммунотерапии, а также содействие международному сотрудничеству учёных для борьбы с онкологическими заболеваниями и повышения выживаемости пациентов.
Всемирный день гориллы (World Gorilla Day)
Экологическая дата, учреждённая в 2017 году Международным фондом сохранения дикой природы имени Дайан Фосси (Dian Fossey Gorilla Fund) в честь 50-летия основания исследовательского центра Карисоке в Руанде.
Событие привлекает внимание к угрозе полного исчезновения горных и равнинных горилл из-за браконьерства, вырубки экваториальных лесов Африки и вооружённых конфликтов в регионе, призывая общество поддерживать заповедники и экологический туризм.
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День независимости Гвинеи-Бисау
Главный национальный праздник страны, установленный в память о 24 сентября 1973 года, когда Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (PAIGC) под руководством освободительного движения в одностороннем порядке провозгласила суверенитет и выход из состава Португальской колониальной империи.
Праздник сопровождается торжественными военными парадами, возложением цветов к мемориалу освободителей и культурными фестивалями.
День наследия в Южно-Африканской Республике (Heritage Day)
Официальный государственный праздник, учреждённый в 1996 году правительством Нельсона Манделы для чествования разнообразного культурного, языкового и этнического наследия «Радужной нации».
День призывает южноафриканцев сохранять традиции своих народов (зулу, коса, буров, индийцев и других), а также сопровождается неофициальной, но общенациональной традицией «День браай» (Braai Day), когда семьи собираются для приготовления мяса на открытом огне.
День Республики в Тринидаде и Тобаго
Государственный памятный день в честь принятия 24 сентября 1976 года республиканской конституции и первого заседания республиканского парламента после того, как островная страна окончательно отказалась от статуса конституционной монархии с британским монархом во главе государства.
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День памяти святой первомученицы и равноапостольной Феклы Иконийской
По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святой первомученицы и равноапостольной Феклы (Фёклы) Иконийской — ученицы апостола Павла I века, которая, увлёкшись его проповедью, дала обет девства и отказалась выйти замуж за богатого язычника.
За свою веру она подверглась многочисленным преследованиям, была брошена на сожжение и растерзание дикими зверями, но чудесным образом осталась невредимой, после чего жила в молитвенном подвиге в Селевкии.
Также в этот день вспоминают преподобного Силуана Афонского (XX век) — подвижника Святой Горы Афон, чьи духовные труды о смирении и любви к врагам стали важной частью современного богословского наследия, а также отмечают почитание Касперовской иконы Божией Матери, которая считается покровительницей Одессы и Юга Украины.
По старому календарю верующие чтут память преподобной Феодоры Александрийской — христианской подвижницы V века, которая из-за глубокого раскаяния тайно от мужа ушла в мужской монастырь под именем Феодор, где несла суровый монашеский послушание, выдерживала тяжёлый труд, и лишь после её смерти братия узнала правду о её женской сущности.
Также вспоминают преподобного Ефросина-повара, который подвизался на монастырской кухне в IX веке и за своё смирение и молитвенный подвиг был удостоен видения Рая.
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