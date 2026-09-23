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"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
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"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова

Киев • УНН

 • 3502 просмотра

Владислав Власюк раскритиковал решение ЕС исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка. Украина готовит новые ограничения.

"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова

Украина планирует предложить новые санкции против российских олигархов после решения ЕС не продлевать ограничения в отношении Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Об этом Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал 23 сентября в комментарии для УНН.

Детали

"Мы считаем очень странным решение ЕС не продлевать санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Мы не видим изменений обстоятельств, которые могли бы это оправдать. россия продолжает войну, а их связи с кремлем, которые были среди оснований для санкций, никуда не исчезли. Особенно странно это выглядит на фоне усиления санкционного давления со стороны США и принятия "адских санкций" (Закон Линдси Грэма — ред.)", — заявил чиновник.

По его словам, россия пытается ослабить единство ЕС в санкционной политике. Он подчеркнул, что отмена ограничений против отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой.

"Именно поэтому мы будем предлагать новые санкционные решения, в частности в отношении российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями. Сейчас важно сосредоточиться на усилении санкционного давления на россию. Вместе с тем мы ценим решение ЕС продлить еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это важное решение, которое придает санкционному режиму необходимую долгосрочность", — подчеркнул Власюк.

Контекст

22 сентября ЕС принял решение о продлении на 36 месяцев санкций против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины.

В то же время ЕС исключил Усманова и Фридмана из санкционного списка.

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Алла Киосак

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