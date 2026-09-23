Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем

59-летняя Памела Андерсон, которая несколько лет почти не пользовалась макияжем на публичных мероприятиях, неожиданно вернулась к гламурному образу. Актриса появилась с выразительным smoky eyes на показе Vogue World в рамках Недели моды в Милане, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Андерсон использовала чёрную подводку, серые тени и светло-розовую помаду. Образ она дополнила золотистым платьем-макси Ferragamo и массивными украшениями.

Стало известно, от чего умерла Хайден Панеттьери

Это один из редких случаев с 2023 года, когда звезда «Спасателей Малибу» появилась на красной дорожке с заметным макияжем.

Почему Андерсон отказалась от макияжа

Ранее актриса объясняла, что её решение чаще появляться без косметики было личным выбором, а не публичным заявлением.

Это так же, как и я — идти против течения и делать наоборот — рассказывала Андерсон, называя новый подход к внешности «освобождающим, весёлым и немного бунтарским».

В то же время актриса никогда полностью не отказывалась от косметики. В частности, в 2024 году она сделала исключение для Met Gala, где появилась с макияжем от визажистки Пэт Макграт.

Дольф Лундгрен признался, что думал о легальном самоубийстве во время борьбы с раком