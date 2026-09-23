Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем
Киев • УНН
59-летняя Памела Андерсон появилась на Vogue World в Милане с макияжем smoky eyes и в золотистом платье Ferragamo. Это редкий выход с макияжем с 2023 года.
59-летняя Памела Андерсон, которая несколько лет почти не пользовалась макияжем на публичных мероприятиях, неожиданно вернулась к гламурному образу. Актриса появилась с выразительным smoky eyes на показе Vogue World в рамках Недели моды в Милане, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Андерсон использовала чёрную подводку, серые тени и светло-розовую помаду. Образ она дополнила золотистым платьем-макси Ferragamo и массивными украшениями.
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Это один из редких случаев с 2023 года, когда звезда «Спасателей Малибу» появилась на красной дорожке с заметным макияжем.
Почему Андерсон отказалась от макияжа
Ранее актриса объясняла, что её решение чаще появляться без косметики было личным выбором, а не публичным заявлением.
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В то же время актриса никогда полностью не отказывалась от косметики. В частности, в 2024 году она сделала исключение для Met Gala, где появилась с макияжем от визажистки Пэт Макграт.
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