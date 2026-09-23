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Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем

Киев • УНН

 • 10633 просмотра

59-летняя Памела Андерсон появилась на Vogue World в Милане с макияжем smoky eyes и в золотистом платье Ferragamo. Это редкий выход с макияжем с 2023 года.

Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем

59-летняя Памела Андерсон, которая несколько лет почти не пользовалась макияжем на публичных мероприятиях, неожиданно вернулась к гламурному образу. Актриса появилась с выразительным smoky eyes на показе Vogue World в рамках Недели моды в Милане, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Андерсон использовала чёрную подводку, серые тени и светло-розовую помаду. Образ она дополнила золотистым платьем-макси Ferragamo и массивными украшениями.

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Это один из редких случаев с 2023 года, когда звезда «Спасателей Малибу» появилась на красной дорожке с заметным макияжем.

Почему Андерсон отказалась от макияжа

Ранее актриса объясняла, что её решение чаще появляться без косметики было личным выбором, а не публичным заявлением.

Это так же, как и я — идти против течения и делать наоборот

— рассказывала Андерсон, называя новый подход к внешности «освобождающим, весёлым и немного бунтарским».

В то же время актриса никогда полностью не отказывалась от косметики. В частности, в 2024 году она сделала исключение для Met Gala, где появилась с макияжем от визажистки Пэт Макграт.

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Степан Гафтко

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